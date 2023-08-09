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Сценарий "Общемировая катастрофа". Маловероятный вариант будущего, - А.Школьников
11:46 11.08.2023

Сценарий "Общемировая катастрофа"
маловероятный вариант будущего

Андрей Школьников

Исходя из складывающихся трендов, сценарий "Общемировой катастрофы" (не надо путать с мировой катастрофой, пишется с маленькой буквы и обозначает более сильную разновидность кризиса) в настоящее время видится маловероятным. На него приходится около 15%, с сильной фрагментацией и распадом глобального мира до локального уровня. Данный вариант будущего может стать поистине страшной реальностью, с гибелью десятков процентов населения планеты, что просто не смогут вписаться в новые реалии: голод, войны, геноциды, болезни, превращение городов в трущобы и т.д. В отличии от 90х годов в бСССР и крахе ЮАР после отмены апартеида, людям просто некуда будет бежать. Рассмотрим этот сценарий, который очень бы хотелось избежать.

Высокая и разносторонняя связанность, как итог нескольких десятилетий активной глобализации, привели к малому количеству стран с высокой автономностью. Распад единых законов, принципов, рынков, технологических цепочек и т.д. будет проходить по непрогнозируемым траекториям и очень болезненно. На рисунке показан данный процесс.

При итоговом переходе к Миру панрегионов (250-500 млн. индустриального населения) потери будут неприятными, но некритичными, позволяя сохранить большую часть современных технологий. Жизнь в центрах будущих метрополий и региональных держав будет характеризоваться лишь кризисом.

Если будет запущен сценарий Общемировой катастрофы, то распад будет много глубже, с откатом на уровень конца XIX – начала XX веков, проходя насколько тактов фрагментации и деградации, которые затянутся на несколько десятков лет. В этом случае не идет речи о сохранности существующих границ. Границы зон влияния будут определяться в текущем моменте, по праву силы, полностью игнорируя мнение и интересы населения, историю, этнические, культурные, религиозные факторы.

По мере стабилизации ситуации, укрупнения, роста потребности в поддержке и т.д., новые границы будут стремиться к привычным географическим, этническим, культурным и т.д., но далеко не везде. Будет множество территорий, где сложившиеся линии приведут к переселению народов, запуску процессов этногенеза, ассимиляции и … геноциду. Довольно долгое время, власть и зоны влияния будут привязаны исключительно к анклавам – города и территории вокруг них, которые удобно контролировать и защищать.

Пространство между анклавами превратится в Дикие земли, территории отсутствия закона, где власть будет мало отличима от банд. В результате естественного отбора, укрупнения и борьбы за доминирование, произойдет возвращение привычных государств, стремящихся контролировать территории, а не только стратегические объекты на карте и маршруты между ними.

В случае сценария Общемировой катастрофы, распад будет идти до уровня сильно сплоченных общностей (народ, род, религия, место и т.д.), но отдельные страны даже в таких условиях вполне могут выжить: КНДР, Израиль, Венгрия, Вьетнам, Египет и др. Правда есть нюанс, им надо будет не стать непосредственным участником военных действий раньше времени.

Чем выше уровень милитаризации, компактности, сплоченности общества, рациональности, тем быстрее будут очерчены границы зон влияния, преодолены внутренние противоречия и начнется экспансия. В рамках последней будет захват наиболее интересных и привлекательных активов вокруг. Делать все надо будет вовремя.

Для России данный сценарий был бы неприятным, но терпимым, мы бы смогли сохраниться, но территории Сибири и Дальнего Востока пришлось бы потом возвращать. Хорошо, что это все же маловероятный вариант будущего, а если США не станет запускать войну троянского типа, то станет еще лучше.

Источник - Завтра
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