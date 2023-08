Умирающим шерпом западные альпинисты в Пакистане пожертвовали ради рекорда

11:49 11.08.2023

"С ним обращались как с человеком второго сорта – если бы он был жителем Запада, его бы немедленно спасли"



Альпинистка-рекордсмен отрицает, что поднималась по телу умирающего шерпа на вершину К2. Коллеги-альпинисты говорят, что на видеозаписи видно, как команда Кристин Харилы перешагивает через тело обмороженного портера во время рекордного восхождения.



Альпинистка-рекордсменка опровергла утверждения о том, что она перелезла через умирающего шерпа, чтобы достичь вершины К2 в Пакистане и стать самым "быстрым" альпинистом в мире, покорившим все вершины выше 8000 метров, пишет The Guardian.



Бывшая лыжница Кристин Харила поднялась на вторую по высоте гору в мире 27 июля вместе со своим 35-летним непальским проводником Тенженом (Ламой) Шерпой, чтобы покорить свою 14-ю по высоте вершину чуть более чем за три месяца и установить тем самым новый мировой рекорд.



Во время восхождения норвежки носильщик Мохаммед Хассан сорвался с отвесного обрыва на высоте около 8200 метров. 37-летняя Харила настаивает, что ее команда сделала все возможное, чтобы спасти Хасана, но ситуация была слишком опасной, чтобы перемещать тело.



Появились снимки альпинистов, карабкающихся мимо Хассана по гребню во время восхождения на Харилу, пишет The Guardian.



Шерпы оказали незаменимую помощь ранним исследователям Гималаев, работая горными проводниками на больших высотах, и сейчас они высоко ценятся в международном сообществе альпинистов и скалолазов - за выносливость, квалификацию и опыт в горных походах и восхождениях на очень большие высоты.



Австрийский альпинистский дуэт - Вильгельм Штайндль и Филип Флемиг, которые также были в тот день на К2, рассказали, что на кадрах, которые они позже записали с помощью беспилотника, видно, как альпинисты топчутся по телу умирающего шерпа вместо того, чтобы пытаться спасти его.



Флемиг рассказал австрийской газете Standard: "Им занимался один человек, в то время как все остальные продвигались к вершине. Дело в том, что организованной спасательной операции не проводилось, хотя на месте были шерпы и горные гиды, которые могли бы принять меры".



Штайндль добавил: "Такое было бы немыслимо в Альпах. С ним обращались как с человеком второго сорта". "Если бы он был жителем Запада, его бы немедленно спасли, - добавил он. - Никто не чувствовал себя ответственным за него. То, что там произошло, - это позор. Живого человека оставили лежать, чтобы можно было установить рекорды..."



По словам Штайндля, который навестил семью носильщика после спуска с горы, Хассан устроился на работу крепильщиком канатов, чтобы оплатить медицинские счета своей матери, страдающей диабетом, несмотря на отсутствие у него профессионального опыта.



Кристин Харила отвергла обвинения в четверг и настаивала на том, что ее команда сделала все возможное, чтобы спасти Хассана.



"Просто неправда говорить, что мы ничего не сделали, чтобы помочь ему, - заявила она The Telegraph. - Мы пытались поднять его обратно в течение полутора часов, и мой оператор остался еще на час, чтобы присмотреть за ним. Ни в коем случае его не бросили. Учитывая условия, трудно понять, как его можно было спасти. Он упал на том участке, который, вероятно, является самой опасной частью горы, где шансы вынести кого-нибудь были ограничены узкой тропой и плохими снежными условиями".



Харила утверждает, что, когда ее команда обнаружила Хасана, на нем не было ни перчаток, ни пуховика, и, похоже, ему не давали кислорода.



К2 широко считается одной из самых трудных вершин в альпинизме и самой смертоносной из пяти высочайших гор в мире, причем данные за 2018 год показывают, что более пятой части попыток восхождения заканчиваются смертью, пишет The Guardian.



Эксперты говорят, что рельеф на К2 сложнее, чем на Эвересте, потому что меньшая часть горы выровнена. Она также подвержена сходу лавин и камнепадам.



Андрей Яшлавский