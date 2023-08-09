Алматы. Узб-олигаршонок Шадиев - вор и махинатор - освобожден из-под стражи. Отсидел 1 месяц

11:50 11.08.2023

Бизнесмен Орифджан Шадиев освобожден из-под стражи



Суд в Алматы изменил приговор бизнесмену Орифджану Шадиеву, который ранее получил срок по статье "Злоупотребление полномочиями", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Согласно постановлению судебной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда, которое имеется в распоряжении редакции, Шадиеву и его помощнику Михаилу Соловьеву заменили реальный срок на ограничение свободы с пробационным контролем.



"Шадиеву Орифджану Кабуловичу по статье 250, части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначить наказание в виде 2 (двух) лет ограничения свободы, на основании статьи 50, части 3 Уголовного кодекса назначить дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации.



Установить пробационный контроль с возложением обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить, освободить из-под стражи немедленно", - говорится в постановлении.



Михаилу Соловьеву назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы с пожизненным запретом занимать руководящие должности в финансовых организациях.



Напомним, в июле Алмалинский районный суд Алматы приговорил Орифджана Шадиева к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Соловьеву было назначено наказание в виде одного года лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. По версии обвинения, Шадиев, будучи руководителем AsiaCreditBank, совершил махинации с подменой ликвидного залогового обеспечения по выданным ранее кредитам на общую сумму более 16 миллиардов тенге.