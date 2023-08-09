Не "вагнеровец". МВД Таджикистана раскрыло подробности о главном похитителе и убийце зампреда "Ориенбанка" Исматуллоева

13:34 11.08.2023

Министр внутренних дел Таджикистана опроверг неправдоподобную информацию из соцсетей о личности главного подозреваемого в похищении зампреда "Ориенбанка"

ДУШАНБЕ, 11 авг - Sputnik. Главный подозреваемый в убийстве заместителя председателя "Ориенбанка" Шухрата Исматуллоева, Дилшод Саидмурадов, не принадлежит к зарубежным частным военным компаниям.

Об этом заявил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода.



Отмечается, что информация о принадлежности Дилшода Саидмурадова по прозвищу Дилшод Красавчик к ЧВК не соответствует действительности.

"Мы в сотрудничестве с зарубежными коллегами его задержим, в каких бы организациях он ни состоял", - подчеркнул глава МВД республики.



Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Дилшод Саидмурадов после побега присоединился к ЧВК "Вагнер" и пытается создать "таджикский батальон".

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Напомним, вечером 23 июня на улице Закария Рози в Душанбе Саидмурадов и другие участники преступления похитили и насильно посадили в машину Исматуллоева.

Согласно официальной информации, они выехали в село Шодоб-1, расположенное в сельской общине Чорбог Варзобского района. Затем тело зампреда вместе с машиной сбросили в реку, чтобы замести следы преступления.



Часть подозреваемых скрылась в России, остальные - в Турции, откуда один 30 июня попытался приехать в Молдову. При пересечении государственной границы Молдовы, опасаясь ареста и экстрадиции в Таджикистан, преступник застрелил двоих силовиков в аэропорту.

Руководство Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана заявило, что будет продолжать поиски до тех пор, пока не будет найдено тело погибшего.