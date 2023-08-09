Африканская агония Франции, - Андрей Школьников

14:27 11.08.2023

если на выход из зоны влияния Парижа ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, еще можно было закрывать глаза, то Нигер поставил под реальную угрозу энергетическую безопасность

Андрей Школьников



С момента предоставления формальной независимости африканским колониям (1960 год и около оного), Франция сохраняла доминирующее влияние на территории Западной Африки в своих бывших владениях. Оформлено это было через различные договоры и соглашения, которые пересматривались, менялись и переходили одно в другое. Сохранив очень сильный контроль над экономикой, финансово-монетарной системой, присутствие компактных профессиональных воинских подразделений, баз, культурное влияние через французский язык и т.д., несколько поколений Франция выступала в роли арбитра и основного выгодополучателя.



Во времена Холодной войны у местных государств был шанс поиграть на противоречиях СССР и США и выйти из-под влияния Франции, но с начала 90-х годов советский полюс исчез, а для США местные перестали представлять интерес, что позволило Парижу еще более укрепить свое влияние, взять под свою плотную опеку, не подпуская конкурентов.



Высокий уровень жизни и конкурентоспособность Германии последние десятилетия обеспечивались дешевыми ресурсами из России. Франция жила также, но за счет практически бесплатных ресурсов из бывших колоний. Политика в отношении африканских стран оказалась по результатам схожей, что проводили США в отношении Латинской Америки. Любые ростки национальных элит на местах были уничтожены волной военных переворотов, оставив лишь компрадоров, которых население ненавидит столь же сильно, как и французов.



Если бы Франция оставалась сильной и уверенной в себе нацией, была чуть хитрее и больше внимания уделяла работе с местными элитами и населением, последним было бы много проще смириться с владычеством бывших колонизаторов. В этом случае созданная нео-колониальная система продержалась бы еще несколько поколений, а не рассыпалась словно карточный домик от первого дуновения ветра. Живущие в архаичном обществе люди не готовы подчиняться слабому, бесхребетному и неуважающему самого себя, а именно так выглядят французы в глазах африканцев, особенно перебравшихся в Европу.



На этом фоне русские выделяются очень сильно, как в части способности воевать против всего Запада, так и в лице своих представителей / ЧВК, что проводят иную политику. Никого из местных не смущает, что все это имеет экономический интерес. Россия реализует проекты со своей выгодой, только платит за это больше и не только деньгами, но и помощью в государственном строительстве и обретении независимости.



Если на демонстративный выход из зоны влияния Парижа ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, еще можно было закрывать глаза, то Нигер поставил под реальную угрозу энергетическую безопасность (месторождения урана). Текущие попытки создать коалицию и вмешаться во внутренние процессы военным путем – растянутая во времени агония. Своих сил и ресурсов у Франции нет, союзники по западному миру не хотят помогать – своих проблем хватает. Сейчас пробуют уговорить повоевать за себя пока еще не разорвавших с ними отношений другие африканские правительства.



Исходя из численности армий, все выглядит серьезно, но в каждой из стран ровно такие же проблемы – чуть качнешь и военный переворот, смена власти и смена стороны конфликта – ситуация везде сверх хрупкая. Добавим к этому религиозный раскол, который обязательно заполыхает (несколько лет назад описывал этот сюжет неоднократно). Для примера, армия Нигерии балансирует между исламистами на севере и сепаратистами-христианами на юге, стоит военному противостоянию затянуться на несколько месяцев и в регионе сменятся практически все правительства, уж больно удобный шанс для внутренних противников.



И, да, если начнется военная операция, Франция довольно быстро потеряет последние рычаги влияния, а в регионе заполыхает война всех против всех, с миллионами беженцев, религиозным и племенным факторами…