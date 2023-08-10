Хокимы узбрайонов будут лично отвечать за сдерживание инфляции - президент Мирзиеев

21:12 11.08.2023

Хокимы районов отныне будут лично отвечать за сдерживание инфляции в своих районах, заявил президент Узбекистана. Он отметил, что это должно делаться не искусственно, а за счет увеличения повторных посевов сельхозкультур.



За сдерживание инфляции в районах Узбекистана отвечать будут лично хокимы, заявил президент Шавкат Мирзиеев на совещании в Бухаре в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



"Строго предупреждаю хокимов. Сдерживание цен не должно быть за счет принуждения предпринимателей продавать свою продукцию по низким ценам", - подчеркнул президент.



"Эта работа должна быть обеспечена только и только за счет увеличения повторных посевов и увеличения объемов продукции", - сказал Шавкат Мирзиеев.



"Годовой уровень инфляции в июле составил 8,9%, а в сфере продовольственных товарах - 10,7%. Важным фактором стало то, что картофель, лук, мучная и масложировая продукция относительно подешевели по сравнению с прошлым годом", - отметил президент



"Однако из-за неправильной организации работ по повторному посеву в отдельных регионах цены на морковь выросли до 52%, помидоры подорожали в 2 раза, огурцы выросли в цене до 1,7 раза", - заявил глава государства.



Картофель в качестве повторной культуры был высажен всего на 44 тысячах га по стране, добавил он.