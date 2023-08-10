 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.08.2023
23:31  Болгары сами не дают "российскому" "Лукойлу" снабжать укр-армию нефтью
21:16  РосАрмия снова рвется к Купянску
21:12  Хокимы узбрайонов будут лично отвечать за сдерживание инфляции - президент Мирзиеев
20:23  Сталинский опыт как решение энергетических проблем в Кыргызстане, - Канат Кожоев
15:19  Надо ли России помогать Эрдогану спасать зерновую сделку, - Геворг Мирзаян
14:27  Африканская агония Франции, - Андрей Школьников
13:58  Китай близко. Ключевая роль Пакистана, - И.Титов

13:34  Не "вагнеровец". МВД Таджикистана раскрыло подробности о главном похитителе и убийце зампреда "Ориенбанка" Исматуллоева
11:52  Оказавшийся госзаговорщиком и взяточником экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов (брат Карима) сел на 10 лет
11:50  Алматы. Узб-олигаршонок Шадиев - вор и махинатор - освобожден из-под стражи. Отсидел 1 месяц
11:49  Умирающим шерпом западные альпинисты в Пакистане пожертвовали ради рекорда
11:46  Сценарий "Общемировая катастрофа". Маловероятный вариант будущего, - А.Школьников
11:45  Запад обречен. Россия перехватила лидерство на новом фронте, - L'Opinion
11:42  "Пятидневная война" между Грузией и Россией: некоторые выводы и уроки 15 лет спустя
11:39  Россия запустила станцию на Луну. Чего ждать стране от первой за 50 лет лунной миссии?
11:35  Зачем адмирал Макаров ставил мину у дворца турецкого султана (история)
11:16  Вода из Кыргызстана не подается. Ситуацию в Жамбылской области Казахстана назвали критической
11:09  Мельчают людишки.... Отдел стратегического планирования Администрации президента KZ возглавил малоизвестный г-н Ерназар
10:28  Блогеры Санжар Икрамов и Шерали Комилов объявлены в розыск МВД Узбекистана
08:20  Вышла в свет книга-разоблачение Марины Мироновой "Пандемия: технологии глобального беззакония"
08:04  События в Нигере: на смену Франсафрике приходит Российская Африка, - Вл.Прохватилов
08:01  65 детей погибли в Узбекистане от приема препаратов индийской Marion Biotech
07:55  Утвержден проект заселения российских деревень африканцами. Для начала планируют строительство 30 населенных пунктов, - МК
07:52  ЛГБТ-помешательство: западные страны соревнуются по степени безумия, - В.Ильин
03:15  Рейтинговый звоночек Америке. Неприкосновенность США нарушена агентством Fitch, - В.Катасонов
03:14  Все в БРИКС. в преддверии встречи "кирпичной" пятерки, - Арсений Латов
00:05  Киргизия становится хабом для переброски товаров в Россию
Четверг, 10.08.2023
22:53  Повстанцы пригрозили убить свергнутого президента Нигера, если на них пойдут войной
22:39  Иранский след: в Российской армии замечены северокорейские снаряды
22:38  Россия и КНР: кому в "большой игре" начал подыгрывать Китай? - Татьяна Полоскова
22:24  Асад решил держать Эрдогана на расстоянии, - Игорь Субботин
20:28  Лидеру горного края - Народному губернатору Бадахшана Альмамаду Ниезмамадову - 80 лет!
11:19  Безногий инвалид украл... чугунные батареи в Кыргызстанском министерстве
11:16  Что показало расследование заражения ВИЧ пациентов в Алматы
11:10  Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других, - Евдокия Шереметьева
11:09  "Учебник Мединского": история Руси была и остается продажной девкой идеологов
10:59  В Казахстане разоблачено порно-модельное агентство "транснациональной ОПГ"
09:20  СВО: осознание цели. Не было и не будет для России более опасного движения, чем украинство, - Р.Ищенко
09:17  Подлинность чуда или Танк, одухотворенный, - Александр Проханов
09:09  Взявшие власть в Нигере военные сформировали гражданское "Переходное правительство", во главе с Л.З.А. Махамане
08:51  Турецкая Cengiz Holding будет строить туннель через узбекский перевал Тахтакарача
08:26  Новый поход. Как Си Цзиньпин соединил марксизм и конфуцианство, - Юрий Тавровский
07:46  В Эквадоре застрелили (три пули в голову) кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио
07:43  Разборки между Россией и Казахстаном: появилась новая Яндекс-причина
02:26  Токаев заинтриговал - анонсировал "кардинальные решения" и новое Послание
02:10  Кто уронил рубль. Российская валюта оказалась без защиты, - МК
02:07  Узбекистан берет курс на Азербайджан. Мирзиеев свой первый визит после выборов совершит в Баку
01:24  Каковы перспективы транзитных коридоров Евразии?
00:53  В Оше приостановлена деятельность 39 мечетей: Сколько их в общем по области?
00:48  Кадровые перестановки в Узбекистане: кого уволил Мирзиеев после выборов?
00:36  Эрдоган задумал расширенную версию зернового соглашения, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосАрмия снова рвется к Купянску
21:16 11.08.2023

Город ждет: российские подразделения приближаются к Купянску

Проблемы с резервами не позволяют противнику стабилизировать ситуацию, полагают эксперты

Богдан Степовой
Юлия Леонова
Андрей Федоров

В районе Купянска российские войска продвинулись вперед и улучшили свое положение, сообщили в Минобороны РФ 10 августа. В этих боях ВФУ потеряли более 55 военнослужащих и десять единиц техники, включая САУ М109 Paladin и артсистему М777 производства США. Эксперты отмечают, что нашим войскам осталось пройти считаные километры до города, а у противника намечаются проблемы с резервами - именно их сейчас не хватает украинским формированиям, чтобы стабилизировать линию боевого соприкосновения.

Купянский рубеж

На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ 10 августа. При этом противник старался отбить утраченные территории.

- За сутки успешно отражены семь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области, - заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВФУ за сутки потеряли более 55 боевиков, две боевые бронемашины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

По словам источников "Известий", знакомых с ситуацией, в настоящее время ВС РФ расширили плацдарм вокруг Купянска. Также российским силам удалось прорвать украинскую оборону еще в нескольких местах севернее города. Есть продвижения и на юге от Купянска. Но пока говорить о штурме города рано.

- Все подходы и пути к городу мы знаем, - рассказал "Известиям" военный эксперт Василий Дандыкин. - Украинские власти в Купянском районе объявили эвакуацию населения. Это говорит о том, что на этом направлении наметились наши тактические успехи. И дай Бог, чтобы они превратились в оперативно-тактические, потому что этот город имеет важное значение. В нем сходятся дороги на Славянск, на Харьков и дальше на те территории, которые мы оставляли прошлой осенью. Теперь мы заходим с флангов на группировку противника, которая находится в ДНР в районе Славянска и Краматорска, буквально нависнем над ней.

Заштурмило: российская армия продолжает истощать резервы ВФУ
Противник растрачивает свои силы в безуспешных атаках под Артемовском

Эксперт отметил, что наши части продвигаются с минимальными потерями.

- Движению наших пехотных подразделений активно помогают авиация и артиллерия, - обратил внимание он. - ВФУ сейчас не могут найти достаточных резервов, чтобы преодолеть кризис под Купянском.

По словам эксперта, время играет на нашей стороне.

- В день они теряют минимум 700–800 человек, это значит, что выбивается один-два батальона, - обратил он внимание. - Силы тают на глазах. Оставшийся резервный корпус, который они хотят вводить, - это 30 тыс. от силы, его на все направления не хватит.

Донецкий рубеж

10 августа максимальную активность противник проявлял на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения Южной группировки отразили 17 атак ВФУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск.

На запорожском направлении российские войска пресекли попытку наступления 46-й аэромобильной бригады ВФУ в районе Успеновки Запорожской области.

На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отбила атаку штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВФУ в районе Терен в ДНР.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск Восток отразили две атаки штурмовых групп ВФУ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.

На этих направлениях ВФУ потеряли до 605 боевиков и 30 единиц техники, включая танк, артиллерийскую систему М777 производства США и САУ Krab польского производства.

Решительный порыв: российская армия продвинулась вперед в районе Купянска
Наши войска улучшают свои позиции и постепенно берут в свои руки инициативу

БМП ведут огонь

В окрестностях Времьевского выступа побывал военный корреспондент "Известий" Кирилл Ольков и увидел, как наши военнослужащие отражают атаки сразу двух бригад морпехов ВФУ.

В последние несколько дней противник активизировался на этом участке линии боевого столкновения. ВФУ попытались прорвать нашу оборону, но дальше окраин Старомайорского так и не продвинулись.

Российские мотострелки встретили врага точным огнем. На запорожском направлении боевые машины пехоты российских стрелков часто работают с закрытых позиций.

Например, БМП-1 может стрелять по целям, находящимся на расстоянии до четырех километров.

- БМП-1 - самая надежная. Вторая, впрочем, тоже. Пушка простая. Используем для стрельбы и осколочные, и фугасные снаряды, - рассказал наводчик-оператор БМП-1 с позывным Муха.

Корректируют огонь боевой машины пехоты с помощью беспилотных летательных аппаратов. Операторы находят цель с воздуха, после чего передают координаты экипажам БМП.

- Моя работа заключается в том, чтобы взлететь над коробочкой, сориентировать экипаж, наводчику сказать заряжать определенные снаряды, а потом уже отрабатывать по противнику. Беспилотники здесь очень эффективны - это глаза и уши фронта, - считает корректировщик с позывным Аза.

Отраженные силы: за два месяца ВФУ потеряли более 43 тысяч человек
Российская армия уничтожила большую часть группировки, подготовленную для украинского "контрнаступления"

Очередная цель - скопление пехоты в районе населенного пункта Приютное. До врага три-четыре километра, но для выпущенного снаряда это всего каких-то 12 секунд. Отстрелявшись, наши бойцы быстро уезжают в укрытие, чтобы не попасть под ответный огонь.

Попытки терактов

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 691 бойца ВФУ и 40 единиц техники, включая танк, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В ДНР уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВФУ, а также два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВФУ.

Российские средства ПВО в зоне спецоперации сбили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Также были уничтожены 38 украинских БПЛА.

Кроме того, в ночь на 10 августа в районе Севастополя, а также над территорией Калужской и Московской областей были пресечены попытки украинских властей провести террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Наша задача - выйти в район и забрать опорные пункты"
У бойцов штурмовых отрядов есть всего несколько минут, чтобы захватить вражеский укрепрайон

Два БПЛА, летевших в направлении города Москвы, уничтожили средства ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Московской области.

Вблизи Севастополя дежурные средства ПВО сбили два БПЛА, еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691777760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Карин провел заседание Комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев: нынешнюю экономическую политику правительства трудно назвать "моделью"
- В АЗРК подвели итоги полугодия и обсудили дальнейшие планы
- Планируется введение запрета на экспорт сжиженного нефтяного газа
- МИИР РК готовит заслон неправомерному экспорту коммунально-бытового угля, предназначенного для внутреннего рынка
- Минздрав РК: 11 медколледжей не прошли государственную аттестацию
- МВД пресекло деятельность транснациональной организованной преступной группы в сфере порноиндустрии
- Алихан Смаилов потребовал усилить контроль безопасности детей в интернатных и медико-социальных учреждениях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  