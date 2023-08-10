РосАрмия снова рвется к Купянску

21:16 11.08.2023

Город ждет: российские подразделения приближаются к Купянску



Проблемы с резервами не позволяют противнику стабилизировать ситуацию, полагают эксперты



Богдан Степовой

Юлия Леонова

Андрей Федоров



В районе Купянска российские войска продвинулись вперед и улучшили свое положение, сообщили в Минобороны РФ 10 августа. В этих боях ВФУ потеряли более 55 военнослужащих и десять единиц техники, включая САУ М109 Paladin и артсистему М777 производства США. Эксперты отмечают, что нашим войскам осталось пройти считаные километры до города, а у противника намечаются проблемы с резервами - именно их сейчас не хватает украинским формированиям, чтобы стабилизировать линию боевого соприкосновения.



Купянский рубеж



На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ 10 августа. При этом противник старался отбить утраченные территории.



- За сутки успешно отражены семь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области, - заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



ВФУ за сутки потеряли более 55 боевиков, две боевые бронемашины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также артиллерийскую систему М777 производства США.



По словам источников "Известий", знакомых с ситуацией, в настоящее время ВС РФ расширили плацдарм вокруг Купянска. Также российским силам удалось прорвать украинскую оборону еще в нескольких местах севернее города. Есть продвижения и на юге от Купянска. Но пока говорить о штурме города рано.



- Все подходы и пути к городу мы знаем, - рассказал "Известиям" военный эксперт Василий Дандыкин. - Украинские власти в Купянском районе объявили эвакуацию населения. Это говорит о том, что на этом направлении наметились наши тактические успехи. И дай Бог, чтобы они превратились в оперативно-тактические, потому что этот город имеет важное значение. В нем сходятся дороги на Славянск, на Харьков и дальше на те территории, которые мы оставляли прошлой осенью. Теперь мы заходим с флангов на группировку противника, которая находится в ДНР в районе Славянска и Краматорска, буквально нависнем над ней.



Заштурмило: российская армия продолжает истощать резервы ВФУ

Противник растрачивает свои силы в безуспешных атаках под Артемовском



Эксперт отметил, что наши части продвигаются с минимальными потерями.



- Движению наших пехотных подразделений активно помогают авиация и артиллерия, - обратил внимание он. - ВФУ сейчас не могут найти достаточных резервов, чтобы преодолеть кризис под Купянском.



По словам эксперта, время играет на нашей стороне.



- В день они теряют минимум 700–800 человек, это значит, что выбивается один-два батальона, - обратил он внимание. - Силы тают на глазах. Оставшийся резервный корпус, который они хотят вводить, - это 30 тыс. от силы, его на все направления не хватит.



Донецкий рубеж



10 августа максимальную активность противник проявлял на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения Южной группировки отразили 17 атак ВФУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск.



На запорожском направлении российские войска пресекли попытку наступления 46-й аэромобильной бригады ВФУ в районе Успеновки Запорожской области.



На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отбила атаку штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВФУ в районе Терен в ДНР.



На южнодонецком направлении подразделения группировки войск Восток отразили две атаки штурмовых групп ВФУ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.



На этих направлениях ВФУ потеряли до 605 боевиков и 30 единиц техники, включая танк, артиллерийскую систему М777 производства США и САУ Krab польского производства.



Решительный порыв: российская армия продвинулась вперед в районе Купянска

Наши войска улучшают свои позиции и постепенно берут в свои руки инициативу



БМП ведут огонь



В окрестностях Времьевского выступа побывал военный корреспондент "Известий" Кирилл Ольков и увидел, как наши военнослужащие отражают атаки сразу двух бригад морпехов ВФУ.



В последние несколько дней противник активизировался на этом участке линии боевого столкновения. ВФУ попытались прорвать нашу оборону, но дальше окраин Старомайорского так и не продвинулись.



Российские мотострелки встретили врага точным огнем. На запорожском направлении боевые машины пехоты российских стрелков часто работают с закрытых позиций.



Например, БМП-1 может стрелять по целям, находящимся на расстоянии до четырех километров.



- БМП-1 - самая надежная. Вторая, впрочем, тоже. Пушка простая. Используем для стрельбы и осколочные, и фугасные снаряды, - рассказал наводчик-оператор БМП-1 с позывным Муха.



Корректируют огонь боевой машины пехоты с помощью беспилотных летательных аппаратов. Операторы находят цель с воздуха, после чего передают координаты экипажам БМП.



- Моя работа заключается в том, чтобы взлететь над коробочкой, сориентировать экипаж, наводчику сказать заряжать определенные снаряды, а потом уже отрабатывать по противнику. Беспилотники здесь очень эффективны - это глаза и уши фронта, - считает корректировщик с позывным Аза.



Отраженные силы: за два месяца ВФУ потеряли более 43 тысяч человек

Российская армия уничтожила большую часть группировки, подготовленную для украинского "контрнаступления"



Очередная цель - скопление пехоты в районе населенного пункта Приютное. До врага три-четыре километра, но для выпущенного снаряда это всего каких-то 12 секунд. Отстрелявшись, наши бойцы быстро уезжают в укрытие, чтобы не попасть под ответный огонь.



Попытки терактов



За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 691 бойца ВФУ и 40 единиц техники, включая танк, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.



В ДНР уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВФУ, а также два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВФУ.



Российские средства ПВО в зоне спецоперации сбили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Также были уничтожены 38 украинских БПЛА.



Кроме того, в ночь на 10 августа в районе Севастополя, а также над территорией Калужской и Московской областей были пресечены попытки украинских властей провести террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов.



"Наша задача - выйти в район и забрать опорные пункты"

У бойцов штурмовых отрядов есть всего несколько минут, чтобы захватить вражеский укрепрайон



Два БПЛА, летевших в направлении города Москвы, уничтожили средства ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Московской области.



Вблизи Севастополя дежурные средства ПВО сбили два БПЛА, еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет.