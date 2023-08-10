|РосАрмия снова рвется к Купянску
21:16 11.08.2023
Город ждет: российские подразделения приближаются к Купянску
Проблемы с резервами не позволяют противнику стабилизировать ситуацию, полагают эксперты
Богдан Степовой
Юлия Леонова
Андрей Федоров
В районе Купянска российские войска продвинулись вперед и улучшили свое положение, сообщили в Минобороны РФ 10 августа. В этих боях ВФУ потеряли более 55 военнослужащих и десять единиц техники, включая САУ М109 Paladin и артсистему М777 производства США. Эксперты отмечают, что нашим войскам осталось пройти считаные километры до города, а у противника намечаются проблемы с резервами - именно их сейчас не хватает украинским формированиям, чтобы стабилизировать линию боевого соприкосновения.
Купянский рубеж
На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ 10 августа. При этом противник старался отбить утраченные территории.
- За сутки успешно отражены семь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области, - заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВФУ за сутки потеряли более 55 боевиков, две боевые бронемашины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
По словам источников "Известий", знакомых с ситуацией, в настоящее время ВС РФ расширили плацдарм вокруг Купянска. Также российским силам удалось прорвать украинскую оборону еще в нескольких местах севернее города. Есть продвижения и на юге от Купянска. Но пока говорить о штурме города рано.
- Все подходы и пути к городу мы знаем, - рассказал "Известиям" военный эксперт Василий Дандыкин. - Украинские власти в Купянском районе объявили эвакуацию населения. Это говорит о том, что на этом направлении наметились наши тактические успехи. И дай Бог, чтобы они превратились в оперативно-тактические, потому что этот город имеет важное значение. В нем сходятся дороги на Славянск, на Харьков и дальше на те территории, которые мы оставляли прошлой осенью. Теперь мы заходим с флангов на группировку противника, которая находится в ДНР в районе Славянска и Краматорска, буквально нависнем над ней.
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Эксперт отметил, что наши части продвигаются с минимальными потерями.
- Движению наших пехотных подразделений активно помогают авиация и артиллерия, - обратил внимание он. - ВФУ сейчас не могут найти достаточных резервов, чтобы преодолеть кризис под Купянском.
По словам эксперта, время играет на нашей стороне.
- В день они теряют минимум 700–800 человек, это значит, что выбивается один-два батальона, - обратил он внимание. - Силы тают на глазах. Оставшийся резервный корпус, который они хотят вводить, - это 30 тыс. от силы, его на все направления не хватит.
Донецкий рубеж
10 августа максимальную активность противник проявлял на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения Южной группировки отразили 17 атак ВФУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск.
На запорожском направлении российские войска пресекли попытку наступления 46-й аэромобильной бригады ВФУ в районе Успеновки Запорожской области.
На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отбила атаку штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВФУ в районе Терен в ДНР.
На южнодонецком направлении подразделения группировки войск Восток отразили две атаки штурмовых групп ВФУ в районе населенного пункта Урожайное в ДНР.
На этих направлениях ВФУ потеряли до 605 боевиков и 30 единиц техники, включая танк, артиллерийскую систему М777 производства США и САУ Krab польского производства.
Решительный порыв: российская армия продвинулась вперед в районе Купянска
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БМП ведут огонь
В окрестностях Времьевского выступа побывал военный корреспондент "Известий" Кирилл Ольков и увидел, как наши военнослужащие отражают атаки сразу двух бригад морпехов ВФУ.
В последние несколько дней противник активизировался на этом участке линии боевого столкновения. ВФУ попытались прорвать нашу оборону, но дальше окраин Старомайорского так и не продвинулись.
Российские мотострелки встретили врага точным огнем. На запорожском направлении боевые машины пехоты российских стрелков часто работают с закрытых позиций.
Например, БМП-1 может стрелять по целям, находящимся на расстоянии до четырех километров.
- БМП-1 - самая надежная. Вторая, впрочем, тоже. Пушка простая. Используем для стрельбы и осколочные, и фугасные снаряды, - рассказал наводчик-оператор БМП-1 с позывным Муха.
Корректируют огонь боевой машины пехоты с помощью беспилотных летательных аппаратов. Операторы находят цель с воздуха, после чего передают координаты экипажам БМП.
- Моя работа заключается в том, чтобы взлететь над коробочкой, сориентировать экипаж, наводчику сказать заряжать определенные снаряды, а потом уже отрабатывать по противнику. Беспилотники здесь очень эффективны - это глаза и уши фронта, - считает корректировщик с позывным Аза.
Отраженные силы: за два месяца ВФУ потеряли более 43 тысяч человек
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Очередная цель - скопление пехоты в районе населенного пункта Приютное. До врага три-четыре километра, но для выпущенного снаряда это всего каких-то 12 секунд. Отстрелявшись, наши бойцы быстро уезжают в укрытие, чтобы не попасть под ответный огонь.
Попытки терактов
За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 691 бойца ВФУ и 40 единиц техники, включая танк, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.
В ДНР уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВФУ, а также два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВФУ.
Российские средства ПВО в зоне спецоперации сбили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Также были уничтожены 38 украинских БПЛА.
Кроме того, в ночь на 10 августа в районе Севастополя, а также над территорией Калужской и Московской областей были пресечены попытки украинских властей провести террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов.
"Наша задача - выйти в район и забрать опорные пункты"
У бойцов штурмовых отрядов есть всего несколько минут, чтобы захватить вражеский укрепрайон
Два БПЛА, летевших в направлении города Москвы, уничтожили средства ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Московской области.
Вблизи Севастополя дежурные средства ПВО сбили два БПЛА, еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря. В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет.