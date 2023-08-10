Болгары сами не дают "российскому" "Лукойлу" снабжать укр-армию нефтью

23:31 11.08.2023

Правительство Болгарии прекратило аренду "Лукойлом" терминала Росенец

Правительство Болгарии решило прекратить аренду "Лукойлом" нефтяного терминала Росенец



Tекст: Ольга Никитина



Правительство Болгарии приняло решение уведомить "Лукойл нефтохим Бургас" о прекращении договора аренды нефтяного терминала Росенец, сообщила правительственная пресс-служба.

В сообщении сказано, что Росенец является частью "порта общественного транспорта национального значения Бургас", передает ТАСС.



Основанием для прекращения договора аренды стали изменения в закон о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи ситуацией на Украине, которые были приняты парламентом страны 21 июля.



Решение депутатов подверглись критике со стороны президента республики Румена Радева, который обратился в Конституционный суд страны. Радев подчеркнул, что способ принятия изменений в закон противоречит Конституции и принципам правового государства, а также свидетельствует о безответственном отношении к гражданам страны.



В июле "Лукойл" отверг обвинения в "контрабанде" в терминале Росенец. Компания сообщала, что намерена обратиться в суд в связи с заявлениями по прекращению договора, который заключался в 2011 году сроком на 35 лет.