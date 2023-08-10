Корейская война, которая продолжается 70 лет

00:06 12.08.2023

Война, которая продолжается 70 лет

Корейская война стала первым прямым столкновением Востока и Запада на поле боя



Юрий Тавровский



10 августа Посольство КНР в России провело научную конференцию в связи с 70-летием перемирия на Корейской войне 1950-1953. Были приглашены наши ученые и военные историки. Новая информация и оценки содержались в докладе Посла Чжан Ханьхуэя и Заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова. Выступили представители МИД, Института военной истории Генштаба, Института всеобщей истории, НИУ ВШЭ, Института Востоковедения, ИКСА РАН,МГИМО, Общества ветеранов Корейской войны,Общества Российско-китайской дружбы и Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития. Китайские дипломаты во главе с советницей-посланницей Чаг Сюйхун и заместителе Военного атташе Мэн Ляном воздержались от выступлений, но обсуждали доклады с их авторами в ходе "фуршета с китайской спецификой". Регламент выступлений был 5 минут. Мне удалось уложиться.



Торжества в Пхеньяне по поводу 70-летия перемирия в Корейской войне дали обильную пищу для переосмысления одной из самых необычных войн ХХ века. Эта война до сих пор по-разному видится ее участниками и даже по-разному называется. Для самих корейцев – это "Отечественная освободительная война". Для китайцев -- "Война сопротивления американской агрессии и помощи Корее". У нас и в Америке принято использовать название "Корейская война 1950-1953 годов".



Необычность той войны и в составе участников. Начавшись как гражданская война Северной и Южной Кореи, она вскоре переросла в противостояние двух коалиций. Американцы создали альянс из 21 страны и воспользовались флагом ООН. На помощь стоявшему на грани катастрофы Пхеньяну пришел на выручку Пекин, пославший на фронт сотни тысяч "народных добровольцев". Формально не участвовавший в войне Советский Союз обеспечил своих союзников "ядерным зонтиком". Только-только приобретенное Москвой ядерное оружие помешало планам американских генералов и политиков забросать атомными бомбами Дунбэй. Москва также послала прикрывать китайские и корейские части лучшие части ВВС и ПВО. Наши воины сбили 1 259 самолетов противника, из них 1 106 самолетов - авиацией, 153 - зенитчиками. В той войне погибли 315 советских воинов. Китайские потери официально объявлены в 2020 году – 197 тысяч "мучеников".



Эта война, известная во всем мире просто как Корейская война, не случайно началась вскоре после подписания в Москве 14 февраля 1950 года советско-китайского "Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи". После создания 4 апреля 1949 года военного блока НАТО мир окончательно аскололся на два лагеря, противостоящих в холодной войне. Корейская война стала первым прямым столкновением Востока и Запада на поле боя. Она может рассматриваться как генеральная репетиция Третьей мировой войны. Не будет преувеличением сказать, что фронтальное столкновение двух глобальных систем было предотвращено именно Советско-китайским военно-политическим союзом.



Генералиссимус Сталин рассматривал КНР как важнейшего стратегического союзника СССР в вероятной мировой войне. Председатель Мао Цзэдун тоже исходил из национальных интересов. Он надеялся за счет союза со Сталиным защититься от возможной контратаки с Тайваня при поддержке Америки, а также укрепить страну, ослабленную войной с Японией и гражданской войной. Обе стратегии отвечали национальным интересам, дополняли друг друга и были в основном реализованы. Своим жертвенным участием в войне КНР подтвердила готовность выполнить обязательства союзника, стать "вторым фронтом" в случае глобального столкновения лагерей социализма и капитализма.



Сейчас фактически сформировались два фронта "холодной войны". На Западном войска НАТО стоят на наших границах от Финляндии до Турции и, слегка маскируясь, воюют на украинском направлении. На Восточном фронте укрепляется система двусторонних военных договоров и создаются новые блоки для сдерживания Китая. Накачка Тайваня вооружениями и подталкивание сепаратистского режима Тайбэя к отделению от Китая призвано спровоцировать Пекин на превентивный удар.



Естественной реакцией на создание Западного и Восточного фронтов "холодной войны" стало "боевое слаживание" России и Китая. Его стратегические контуры были очерчены во время мартовских переговоров Президента Владимира Путина с Председателем Си Цзиньпином. Серьезным резервом "боевого слаживания" может стать КНДР. О роли КНДР в противостоянии с Западом говорилось в приветствии Владимира Путина. "Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада".



"Боевое слаживание" пойдет еще быстрее и успешнее, если будет стоять на фундаменте традиций войны 1950-1953 годов. Из фундамента истории нельзя вынимать кирпичи, недооценивать вклад союзников в общее дело. Не надо забывать – та война не закончилась. Действует лишь перемирие.