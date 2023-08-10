Третий Путь в никуда. Польшу ждет крах,- Ханна Крамер

00:11 12.08.2023

Niezależny Dziennik Polityczny

Польша



Третий Путь в никуда. Польшу ждет крах, после которого наша Речь Посполитая может уже не восстановиться



Если "Право и Справедливость" победит на выборах в третий раз, Качиньский приведет Польшу к полной катастрофе, пишет NDP. Он превратит ее в бедную страну, лишенную гражданских свобод во имя интересов США, с расколотым обществом и множеством других проблем. Речь Посполитая уже не восстановится.



Ханна Крамер



На пороге у нас очередные выборы, на победу в которых у партии "Право и справедливость" (ПиС) шансов становится все меньше. Августовский тур партии по Польше завершился мероприятием под названием "Из любви к Польше". Для финала этой "предизбирательной" кампании Ярослав Качиньский выбрал Хелм – оплот ПиС, город в котором у партии имеется единственный фаворит из числа политиков. Для своих избирателей ПиС не пожалела ни угощений, ни обещаний.



В 2019 году за ПиС проголосовали 59% избирателей. В этом округе партия получила 8 из 12 мандатов. Именно отсюда в Сейм прошел глава Министерства государственных активов Яцек Сасин (Jacek Sasin). Он получил каждый пятый голос избирателей – за него проголосовало в общей сложности около 100 тысяч человек. Хелм можно назвать "бастионом ПиС" и одновременно "маленьким княжеством Яцека Сасина".



Но через некоторое время ситуация изменилась. Сейчас политики правящей партии теряют поддержку населения. Люди видят, что партия не выполнила своих обещаний. В Хелме планировалось открыть шахту и привлечь инвестиции, но после выборов политики сразу же забыли о своих посулах! Кроме того, в городе остались только пожилые люди. Для молодежи здесь нет ни работы, ни других перспектив. В государственных учреждениях царит кумовство – место ушедшего на пенсию чиновника тут же занимает его родственник.



И в этом нет ничего удивительного – рыба, как известно, гниет с головы. В настоящее время ПиС ставит себя вне закона и выше справедливости. Например, нынешний министр цифровизации и перспективный кандидат в депутаты от ПиС, Януш Тешиньский (Janusz Cieszyński), будучи заместителем министра здравоохранения, стал фигурантом так называемой "респираторной аферы" – чиновник совершил преступление и нанес государственной казне крупный материальный ущерб. В итоге Ярослав Качиньский дело закрыл. Михаил Дворчик (Michał Dworczyk), нарушив правила безопасности и отправив с частного аккаунта электронной почты незашифрованную служебную информацию, должен был покинуть Канцелярию премьер-министра. Да, Дворчика сняли с поста главы Канцелярии, но он продолжает оставаться ее министром и станет на выборах кандидатом от ПиС. Видимо, премьер-министр Моравецкий очень нуждается в этом человеке. Никакого наказания Дворчик не понес. И таких случаев немало.



Стоит также отметить, что у ПиС нет никаких экономических успехов. В Польше высокая инфляция и огромный долг. За свои два срока правительство ПиС набрало столько же долгов, сколько все предыдущие правительства за последние 20 лет. Когда эта партия пришла к власти, государственный долг Польши составлял 969 миллиардов злотых; к концу прошлого года он превысил астрономическую сумму в 1,5 триллиона злотых, это более 25 тысяч злотых на каждого поляка.



Однако, чтобы не пугать народ такими страшными цифрами и скрыть провалы своей политики, банда Качиньского увеличивает государственный долг вне бюджета. Речь идет об альтернативном бюджете. Другими словами, долги накапливают внебюджетные фонды, чьи "успехи" не отражаются в бюджетной статистике. Наиболее впечатляющим является долг Фонда противодействия COVIDФПК-19 – он составляет более 154,3 миллиардов злотых, причем за квартал он вырос почти на 6,2 миллиардов злотых. Задолженность Фонда развития Польши за два года не изменилась и по-прежнему составляет почти 74 миллиардов злотых. Незначительно сократилась задолженность Национального дорожного фонда (62,3 миллиардов злотых), более чем на 3,8 миллиардов злотых вырос долг Фонда поддержки Вооруженных сил (примерно до 13,8 миллиардов злотых).



Катастрофическую ситуацию усугубляет галопирующая инфляция; в прошлом году она выросла почти втрое – до 14,4%, а в феврале ее показатель стал рекордным за последние 26 лет, составив 18,4% в годовом исчислении. В июне этого года инфляция разогналась до 11,5%. Как и ожидалось, оптовые цены на электроэнергию на варшавских биржах выросли до 1000 злотых за мегаватт-час (на 160%), топливо и продовольствие также заметно подорожали.



Военная пропаганда банды ПиС уже не работает. Хотя о том, насколько важен для избирателей вопрос безопасности (об этом мы узнаем еще в школе, знакомясь с так называемой пирамидой Маслоу), хорошо известно всем политикам, но использовать эту потребность в политических целях научились в основном политики ПиС.



Вот почему эта партия настойчиво применяет в своей риторике образ "треугольника угрозы": Россия – нелегальные мигранты – Германия или в более широком смысле – Брюссель. Манипулированием сознанием граждан с помощью этой политической фигуры правящая в Польше партия занята и сейчас.



Но дело в том, что сегодня этот механизм перестал работать. Пожалуй, последний всплеск симпатий к ПиС был зафиксирован весной 2022 года, в момент решительной реакции Польши и Запада на конфликт на линии Россия-Украина. Напомним, что с начала военных действий на Украине ПиС попыталась выступить в роли голубя мира и впустила в нашу страну миллионы украинских беженцев, которые до сих пор живут в тепличных условиях и получают от властей больше внимания и заботы, чем собственное население. И это в то время, когда два миллиона полек и поляков живут в крайней бедности. (…)



С каждым днем становится все очевиднее, что, если ПиС победит на выборах в третий раз, следующие четыре года для поляков легкими не будут. Качиньский приведет Польшу если не к полной катастрофе, то, по крайней мере, превратит ее в бедную страну с уничтоженной системой демократии, лишенной гражданских свобод во имя интересов украинцев и американцев, с расколотым обществом и множеством других проблем. Другими словами, к концу следующего срока ныне правящей партии Польшу ждет крах, после которого наша Речь Посполитая может уже не восстановиться.