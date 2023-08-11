Энергетика Узбекистана с 11/08 переходит в режим ЧС

00:20 12.08.2023

Руководство сферы энергетики Узбекистана перейдет на режим ЧС для подготовки к холодам



С 11 августа руководители энергетической отрасли Узбекистана и хокимы (главы администраций населенных пунктов) перейдут на чрезвычайный режим, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы в осенне-зимний период. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиеев на совещании по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживанию инфляции.



По итогам изучения ситуации в энергетической отрасли, проведенного в апреле в каждом районе и городе страны, были приняты региональные программы по экономии 4,5 млрд кубометров газа и 7,5 млрд киловатт-часов электроэнергии. Однако они не везде выполняются. К примеру, Ташкентская область потребила сверх плана 40 млн кубометров газа, Ташкент - 19 млн, Самарканд - 13 млн, Хорезм - 3,5 млн.



"По электроэнергии - ни один район Андижанской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской областей и города Ташкента не выполнил план экономии", - подчеркнул президент.

За последние семь месяцев в регионах незаконно было использовано 160 млн кВт*ч электроэнергии и 290 млн кубометров газа, отраслевым предприятиям нанесен ущерб на 355 млрд сумов (свыше $30 млн).

"Генеральной прокуратуре и энергетической инспекции предоставлены большие полномочия и ресурсы, но они занимаются последствиями, а не предотвращением убытков", - констатировал глава государства.

Мирзиеев предупредил хокимов, прокуратуру и МВД, что они будут нести солидарную ответственность наряду с руководителями предприятий электро- и газоснабжения в случае, если в каком-либо районе продолжатся хищения электроэнергии, а несуществующие долги, на которые часто жалуются узбекистанцы, возрастут.



"Еще раз подчеркну: через пару месяцев начнется осенне-зимний сезон. Необходимо начать работу по успешному его проведению, обеспечению стабильной работы энергосистемы, гарантированного снабжения энергоресурсами населения и отраслей экономики", - заявил Мирзиеев.

Президент поручил:



👉 обеспечить во втором полугодии добычу 30 млрд кубометров газа и производство 41 млрд кВт*ч электроэнергии и их бесперебойную поставку потребителям;



👉 довести запасы в подземных хранилищах природного газа не менее чем до 3,5 млрд кубометров;



👉 к 1 октября завершить ремонт 1100 км сетей и 402 трансформаторов;



👉 доставить в регионы дополнительно 35 тысяч газовых баллонов;



👉 в осенне-зимний период бесперебойно обеспечивать население и объекты социальной сферы сжиженным газом, выделив на это 335 тысяч тонн;



👉 до конца года произвести 400 тысяч тонн бензина и 120 тысяч тонн импортировать;



👉 обеспечить экономию до конца года 3,7 млрд кВт*ч электроэнергии и 2,4 млрд кубометров газа.



Отдельно президент остановился на программе по внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ).



По его словам, за семь месяцев года в стране внедрили объекты ВИЭ на 430 МВт.

Они способны производить 1,2 млрд кВт*ч электроэнергии в год, что составляет 60% годового потребления объектов социальной сферы. Годовой план по установке на таких объектах солнечных батарей выполнен в Джизаке, Самарканде, Кашкадарье, Сырдарье и Фергане. Однако в ряде районов план по установке панелей выполне лишь на 5%-20%.



Всего на объектах соцсферы, в госучреждениях и домохозяйствах установлены солнечные панели общей мощностью 250 МВт. Президент поручил установить еще столько же.



ℹ️ В прошлый осенне-зимний сезон Узбекистан накрыл серьезный энергетический кризис: после резкого похолодания и снегопадов в стране резко выросло потребление газа и электричества из-за стремления граждан обеспечить теплом жилые дома и прочие здания. Энергосистема республики не справлялась с объемами, население бурно выражало недовольство.



Для оперативного изучения и решения проблем в сфере энергоресурсов была создана правительственная рабочая группа, которую возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. Профильные ведомства организовали круглосуточные штабы. Власти Узбекистана полностью прекратили экспорт газа и занялись импортом энергоресурсов. Несколько руководителей энергетических предприятий были арестованы, первый вице-премьер Ачилбай Раматов получил выговор за провал подготовки к зимнему сезону.



11.08.23