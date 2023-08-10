США хотят оставить КНР без искусственного интеллекта

09:21 12.08.2023

В Белом доме решили, что продвигать китайские технологии за счет американцев опасно

Геннадий Петров

10.08.2023



Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден выполнил угрозу, которую, по его словам, ранее лично высказал китайскому лидеру КНР Си Цзиньпину. Он ограничил американские инвестиции в китайскую экономику, одновременно усилив сотрудничество с Тайванем. Деньги из США не будут идти на развитие технологических отраслей КНР. А Тайваню, напротив, достанутся и новые американские инвестиции, и прямая помощь, в том числе военного характера.

В четверг МИД КНР выступил с осуждением последних решений Белого дома. Китайские власти обвинили Вашингтон в том, что тот действует вопреки собственным словам. "США нарушили обещание поддерживать с Тайванем только неофициальные контакты", – говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства. Имеется в виду подписание Байденом 7 августа закона о начале реализации первой части соглашения "Американо-тайваньская торговая инициатива в XXI веке". Соглашение включает в себя 81 статью. Они регламентируют сотрудничество в самых разных сферах – от таможенных процедур до электронной торговли. Такого всеобъемлющего договора с островом США не заключали с 1979 года, когда в стране был принят закон об отношениях с Тайванем – документ, закрепивший, по крайней мере для американцев, нынешний неопределенный юридический статус этой территории. Впрочем, "Американо-тайваньская торговая инициатива в XXI веке" похожа именно на межгосударственное соглашение. На это и указал китайский МИД.



"Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты немедленно изменили свою политику и отказались от этого "законодательного акта", прекратили консультации об "инициативе". Не надо идти по неверному пути", – предупредило внешнеполитическое ведомство КНР. Недовольство Китая Байден проигнорировал. В тот же четверг, как сообщает издание Politico, Белый дом обратился в Конгресс с просьбой увеличить ассигнования на помощь Украине и Тайваню.



Более того, 9 августа, через два дня после подписания Байденом закона об "Американо-тайваньской торговой инициативе", президент поставил свою подпись под исполнительным указом об ограничении инвестиций в КНР. Согласно этому документу, разъяснил в своем заявлении Минфин США, американские деньги не должны вкладываться в технологические отрасли "вызывающих беспокойство стран". Под этим эвфемизмом, как оказалось, имеются в виду в первую очередь Китай вместе с Макао и Гонконгом.



Как уточнялось на закрытом брифинге представителя администрации Байдена, американским бизнесменам придется давать отчет об инвестициях в Китай, касающихся полупроводников, микроэлектроники, квантовых информационных технологий и некоторых систем искусственного интеллекта. Минфин получает право отменять соответствующие инвестиционные сделки. При этом в Белом доме подчеркивают, что в данном случае речь идет не об экономическом вопросе, а о "шаге в сфере национальной безопасности" – как в широком, так и в узком понимании этого термина. Ведь регулируются инвестиции, касающиеся в том числе оборонной сферы.



Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в комментарии "НГ" отметил, что с учетом взаимозависимости экономик двух стран от указа Байдена проиграют и американцы, и китайцы. Тем не менее президент США на это идет. "В Вашингтоне опасаются, что технологический прогресс Китая со временем может лишить Америку всех ее нынешних преимуществ в военно-технической сфере. Уже сейчас КНР по некоторым направлениям – например, гиперзвуковое оружие, межконтинентальные ракеты с мобильным стартом – опережают Соединенные Штаты", – сказал он.



Между тем чем бы ни были продиктованы решения американского руководства, они свидетельствуют о том, что сохранявшийся десятилетиями экономический симбиоз США и КНР постепенно уходит в прошлое. А это повышает риск перехода их конфронтации на новый, более опасный уровень. О незаинтересованности в этом говорят и в Пекине, и в Вашингтоне. Но совершаемые и США, и КНР действия играют не на пользу бесконфликтного сотрудничества.