Крах американской стратегии в Африке, - В.Прохватилов

10:58 12.08.2023

12.08.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Недавний поспешный визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Нигер ожидаемо завершился резонансным провалом. Не удалось вдохновительнице киевского майдана "накормить печеньками" новые власти этой африканской страны, народ которой сбросил колониальное иго Франции и не жаждет кормиться с руки американских лицемеров.



Лицемерие американцев слишком очевидно. Госсекретарь Блинкен требует восстановить конституционный порядок в Нигере, а его замша своим броском в эту страну фактически признала новый режим. Помимо прочего, США предали своего союзника по НАТО Францию, президент которой ратует за самые жесткие меры, вплоть до интервенции по отношению к "мятежникам", свергнувшим прозападного президента.



Ради того, чтобы сохранить две расположенные в Нигере американские авиабазы, Нуланд мужественно вытерпела унижения, которым она подверглась за время своего блицвизита в одну из самых беднейших африканских стран. Ей отказали во встречи не только со свергнутым президентом, но и с новым главой Нигера. Заокеанская шантажистка напрасно пыталась предостеречь новое правительство Нигера "не идти по пути соседнего Мали и привлекать наемников из ЧВК "Вагнер"".



Нуланд предложила дать денег, если новые власти Нигера станут друзьями американцев, а не русских. Ответ на этот шантаж процитировал американский журналист Джексон Хинкл: "Нам не нужны ваши деньги. Используйте их для финансирования программы похудания Виктории Нуланд".



Настойчивость Нуланд вполне объяснима. 101-я (Ниамей) и 201-я (Агедезе) авиабазы США в Нигере крайне важны для Пентагона, так как являются одним из аванпостов американской военщины на Черном континенте.



Военное присутствие США в Африке обеспечивает созданное в 2008 году Африканское военное командование (АФРИКОМ). Ответственность АФРИКОМа распространяется на 53 страны, то есть на большее число государств, чем находится в зоне деятельности любого другого американского военного командования.



"АФРИКОМ - единственное американское региональное формирование, взявшее на себя ответственность над странами, бывшими ранее в зоне действия других Командований. ЕВРОКОМ передал ему 42 государства, в том числе Западную Сахару, признанию независимости которой Запад сопротивлялся с самого момента оккупации этой территории Марокко в 1975 году. Государства, расположенные в районе Африканского Рога (Джибути, Эритрея, Эфиопия, Сомали и Судан), были переданы в АФРИКОМ из ЦЕНТКОМа. Американские Объединенные совместные силы на Африканском Роге (около 2 тыс. солдат и офицеров), размещенные на базе Лемонье в Джибути и действующие также в Эфиопии, Кении, на Сейшелах, в Сомали, Судане, Танзании, Уганде и Йемене, тоже вошли в состав АФРИКОМа", – отмечают аналитики российского Института Ближнего Востока.



В пяти странах Африки расположены крупные американские военные базы, а также мини-базы Lily-Pad ("Кувшинки" - на жаргоне американских военных). Профессор Дэвид Уайн из Вашингтонского университета называет "лилипэды" основой военной стратегии США по сохранению мирового господства. Такие базы, по его словам, "позволяют делать больше за меньшие деньги". Наибольший риск эти мини-базы создают, увеличивая напряженность в отношениях с Россией и Китаем.



Сеть больших военных баз (Джибути, Кения, Нигер, Египет, Камерун) и баз-"кувшинок" дает возможность Пентагону оперативно разворачивать и перебрасывать в любой африканский регион крупные военные контингенты.



Американские военные регулярно "перетасовывают" свои военные объекты, закрывая одни и открывая другие, переводя запасные оперативные базы в разряд пунктов совместной безопасности ("лилипэды") в ответ на изменение потенциальных угроз интересам США в Африке. Особо скрывается численность и дислокация "лилипэдов".



В 2015 году пресс-секретарь АФРИКОМ Энтони Фэлво заявил, что "стратегическое положение командования и его присутствие основаны на концепции специализированных, гибких, легких зон охвата, которые уравновешивают и поддерживают положение и присутствие партнеров и которые сами поддерживаются экспедиционной инфраструктурой. "Положение АФРИКОМ США требует сети продолжительного и кратковременного размещения по всему континенту". "Развитая сеть объектов передового базирования, пунктов совместной безопасности и кратковременных запасных оперативных баз в ключевых странах... необходима для поддержания операций командования и его обязательств".



Свержение прозападного президента в Нигере поставило под угрозу африканскую военную логистику Пентагона, который рискует потерять возможность проецировать военную силу в стратегическом регионе Черного континента. Если США потеряют свои военные базы в Нигере, то их позиции могут пошатнуться и в других странах Африки, и вся созданная "непосильным трудом" сеть военных баз может рухнуть как карточный домик. Этим и объясняется внезапный прилет Нуланд в эту страну, где ей, впрочем, дали от ворот поворот.



Большие надежды США возлагают на свою "мягкую силу", в частности на прошедший в декабре 2022 года саммит "США-Африка", второй в истории.



В ходе саммита африканским странам пытались доказать, что с США сотрудничать гораздо полезнее, чем с Россией и Китаем, роль которых в Африке американцы называют дестабилизирующей. На официальном уровне в Вашингтоне подчеркивали, что не заставляют партнеров выбирать "мы или они", а просто предлагают задуматься о последствиях контактов с "ними". Точь в точь как Виктория Нуланд недавно пыталась запугать военных Нигера.



На саммите в Вашингтоне африканских лидеров пугали "дестабилизирующим влиянием Китая и России", противопоставляя ему американские планы помощи Африке. Но все дело в том, что китайские инвестиции и инфраструктурные проекты в связке с российской военно-технической помощью, подготовкой военных кадров и экономическими проектами - это непробиваемая стена, о которую США и их союзники бьются как баран о новые ворота.



Вот и приходится пугать африканцев тем, что Россия "продолжает навязывать дешевое оружие" и размещает "наемников по всему континенту", Китай готовит им долговую петлю, и вообще Москва и Пекин "не всегда прозрачны в плане того, что они делают, и это создает проблемы, которые в конечном итоге приведут к дестабилизации, если еще не привели".



Резко критически реагируют на коварную африканскую стратегию в Китае.



"США превратили свою стратегию в отношении Африки в гордиев узел… В прошлом США рассматривали Африканский континент как проблему, которая им не нравилась и которую необходимо было решить, но теперь они рассматривают Африку как пешку в соревновании крупных держав. Они никогда не рассматривал Африку как партнера по сотрудничеству на основе равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения. Это прекрасно осознают не только африканские страны, но и международное сообщество", - пишет китайская Global Times.



В ноябре 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен во время своей поездки по Африке заявил, что "Африка будет определять будущее - и не только будущее африканского народа, но и всего мира".



В канун поездки Блинкена Белый дом выпустил новую U.S. Strategy toward Sub-Saharan Africa. August 2022 ("Стратегия США в отношении стран Африки к Югу от Сахары. Август 2022").



В ЮАР иронически отметили, что этот документ является "совершенно ничем не примечательной стратегией, которая стала последней в длинном списке патерналистских лекций, которые США и весь Запад дали Африке о том, как вести свои дела".



Поспешная стратегическая суета Госдепа была вызвана тем, что США почувствовали "дыхание" более успешных, чем они, конкурентов – Китая и России. Твердая политическая поддержка Москвы со стороны большинства африканских стран в ООН в отношении военного конфликта на Украине стала для США холодным душем. Они, наконец, поняли, что теряют влияние на 50 государств мира. Этот стратегический провал лишь углубляется, и никакие раздачи "печенек" не могут повернуть этот процесс вспять.