Два петушка. Стало известно, где пройдет бой Маска и Цукерберга

11:03 12.08.2023

Бой двух миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга пройдет в Италии, сообщает Zakon.kz.

Илон Маск в своей социальной сети 𝕏 (бывший Twitter) рассказал, что бой пройдет на фоне древнего Рима. Также стало известно, что UFC не будет участвовать в организации боя.



The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.



- Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

"Бой будет организован моим фондом и фондом Цука (не UFC). Прямая трансляция будет на этой платформе и в Meta. Все в кадре будет древним Римом, так что ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте", – написал Илон Маск.

По словам миллиардера, все вырученные средства идут ветеранам и в детские больницы в Италии.



Спустя время Илон Маск написал на своей странице пост "Гай Юлий Цезарь, 15 марта".



Gaius Julius Caesar, March 15



- Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

Возможно, это намек на дату поединка двух миллиардеров. Исходя из этого, можно предположить, что до боя еще остается около семи месяцев.



Мухит Турсынали