 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сгорела дотла старая столица Гавайев - Лахайна на Мауи
12:08 12.08.2023

Сгоревший город и десятки погибших: последствия пожара на Гавайях

На Гавайях с 8 августа бушуют лесные пожары, их причиной стали засуха и ураганный ветер. Больше всего разрушений в Лахайне на севере острова Мауи - историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, "сожжена дотла", заявил мэр округа Ричард Биссен. Как выглядит Лахайна после пожаров - в фоторепортаже РБК.



Природные пожары на гавайском острове Мауи унесли жизни 53 человек, сообщили власти острова. Губернатор штата Гавайи Джош Грин назвал воздействие лесных пожаров на Мауи "крупнейшим стихийным бедствием в истории штата". По его оценке, разрушено более 1700 домов. С острова эвакуировали более 14 тыс. человек. От огня сильно пострадал город Лахайна, в прошлом - столица королевства Гавайи. Пожар в Лахайне в настоящее время локализован на 80%

Из-за большой нагрузки на транспорт около двух тысяч туристов не могут выехать из штата Гавайи. Авиакомпания Hawaiian Airlines добавила дополнительные рейсы, чтобы помочь людям покинуть остров Мауи, а также снизила стоимость билетов, "чтобы удовлетворить срочные потребности в поездках".

Пожары приводят к отключениям электричества, около 11 тыс. человек на Мауи столкнулись с серьезными перебоями сети. Перебои в сотовых, интернет- и радиосетях также мешают аварийным бригадам связываться с теми, кому может понадобиться помощь.

Администрация города начала поиск жилья для пострадавших, а также открыла места для экстренного размещения. За ночь в военном музее и общественном центре расположились 1050 человек, еще 300 жителей остались в местах экстренной эвакуации, открытых в Королевском соборе Мауи и в христианской церкви.

Пожар на острове был вызван сильной засухой и ураганным ветром. В некоторых местах на Мауи сообщалось о порывах ветра до 67 миль в час (около 108 км/ч), что позволяло пожарам быстро распространяться по ландшафту.

Департамент сельского хозяйства штата Гавайи объявил о программе экстренного сельскохозяйственного кредита. Фермерам и владельцам ранчо окажут финансовую помощь на льготных условиях после подачи заявки и оценки ущерба.

По словам губернатора штата Гавайи Джоша Грина, потребуется несколько лет, прежде чем Мауи сможет восстановиться после разрушений, произошедших на этой неделе. Кроме того, это потребует больших вложений. "Без сомнения, это будут миллиарды долларов", - сказал он.

Гавайи - это архипелаг примерно в 3, тыс. км к западу от материковой части США. Он состоит из восьми основных островов. Остров Мауи находится к востоку от острова Гавайи.

Источник - news.mail.ru
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