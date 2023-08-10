"Пациент" скорее жив: хоронить гегемонию Запада пока рано, - Сергей Кожемякин

12:11 12.08.2023 "Пациент" скорее жив: хоронить гегемонию Запада пока рано



Расчеты на то, что человечество стоит на пороге более справедливого миропорядка, преждевременны. Пример ЮАР, чьи жители страдают от неолиберальных реформ и чудовищного неравенства, доказывает невозможность реальных изменений без перехода к социализму.



"Пациент" скорее жив



Отвлекать публику от внутренних проблем пережевыванием международных дел - привычное занятие для пропаганды. Такими заманчивыми "блюдами" много лет потчуют и россиян. "Победа Трампа", "разногласия в НАТО", "кризис на Западе" могут, по уверениям ведущих и участников политических ток-шоу, чудесным способом разгрести все завалы. Но главным пунктом лицедейства являются заклинания об установлении многополярного мира. Успешность сюжета держится на двух столпах. Во-первых, перемены - якобы дело самого ближайшего будущего. Во-вторых, новое мироустройство объявлено априори более справедливым и равноправным, чем нынешнее, "отмирающее".



Подобные сценарии пользуются популярностью. Да и как не приветствовать, скажем, расширение БРИКС и ШОС, если оно подрывает гегемонию западного мира во главе с США! Но не все так просто, и думающий человек неизбежно заметит серьезные нестыковки. Например, его не может не смутить непоследовательность стран, вроде бы строящих тот самый "справедливый" мир.



Дело не только в Турции, "вонзающей нож в спину" столь же часто, сколь она получает уступки от Кремля. Индии членство в ШОС и БРИКС не мешает заключать военные и экономические пакты с США и плести антикитайские интриги. Пакистан поставляет оружие Киеву, Бразилия договорилась с европейскими странами о совместном выпуске боевых самолетов для НАТО, а Аргентина недавно отказалась принимать танкер с российским газом. Даже Китай частично присоединился к антироссийским санкциям, приостановив сотрудничество по линии инициативы "Один пояс, один путь". От новых инвестиционных проектов в России отказался и созданный странами БРИКС Новый банк развития.



Этот далеко не полный перечень заставляет сделать грустные выводы. Первый состоит в том, что "пациент" в лице западного империализма вовсе не так безнадежен, как нас уверяют, и сохраняет силы для влияния на самых стойких, казалось бы, своих противников. Второй заставляет задуматься над качеством "строительного материала" для возведения многополярного мира. Многие из государств, которых прочат в опоры нового порядка, вовсе не собираются отказываться от капиталистического строя, причем в его неолиберальной модели. Их фрондерство по отношению к Западу вызвано не принципиальными факторами, а желанием выторговать себе дивиденды из противостояния держав и предстать патриотами в глазах собственных подданных.



Наглядный образец - Южно-Африканская Республика. В последнее время она оказалась в центре международных процессов. Президент Сирил Рамафоса выступил за урегулирование украинского конфликта, посетив Киев и Москву. Перед этим правительство страны было обвинено оппозицией и послом США в поставках оружия России. Власти открестились от "греха", но напряженность в отношения с Западом полемика внесла. Наконец, скоро в ЮАР пройдет саммит БРИКС. Внимание к нему было приковано заранее, что связано с ордером Международного уголовного суда на арест президента России. После серии противоречивых заявлений руководство страны признало, что не может игнорировать "международные обязательства", и призвало Владимира Путина не приезжать. Просьба была удовлетворена. В свою очередь, посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР Анил Суклал опроверг популярные утверждения российских СМИ о введении единой валюты БРИКС. "Этого вопроса нет в повестке дня", - отрезал он. Страна осудила переворот в Нигере и выступила за восстановление порядка с помощью внешнего вмешательства.



Приземленные мотивы



Столь противоречивые тенденции требуют пояснений. Правящий Африканский национальный конгресс (АНК) до своего прихода к власти в 1994 году был главной силой в борьбе с режимом апартеида. Сопротивление получило поддержку со стороны СССР, в то время как Запад помогал тогдашнему правительству. Антиимпериалистические настроения сохраняются в ЮАР и сегодня, что вынуждены учитывать власти. В принятой на последней национальной конференции АНК резолюции указывается, что ситуация на Украине спровоцирована экспансионистской стратегией США и их союзников. Документ осуждает неспособность глобальных институтов разрешать конфликты справедливо, с учетом интересов всех наций.



Политика имеет мало общего с декларациями. Элиты не желают портить отношения с Западом. После того как группа американских конгрессменов пригрозила лишить Преторию преференций в торговле с США, в Вашингтон отправилась представительная делегация. На переговорах с администрацией Байдена министр финансов Энох Годонгвана и глава министерства торговли и промышленности Эбрахим Патель настаивали на углублении отношений. Напомнить, "кто в мире хозяин", должен ответный визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Ее приезд вызвал воодушевление правой оппозиции и крупного бизнеса. "Поддержка нашим руководством России может иметь крайне негативные последствия для страны, которая получает гораздо больше выгоды от инвестиций и торговли с США, Великобританией и Евросоюзом, чем от России. Банковский сектор, включая наш центробанк, в решающей степени зависит от доступа к американскому доллару, глобального клиринга и расчетов", - заявил глава крупнейшей банковской группы FirstRand Алан Пуллинджер.



Прозападные силы делают упор на том, что товарооборот ЮАР с США достигает 20 млрд долл. Если прибавить к этому европейские рынки, цифра вырастет до 80 с лишним млрд долл. Это больше, чем торговля с Китаем (56 млрд долл.), не говоря уже о России. Товарооборот последней с ЮАР едва превышает 1 млрд долл., так что в списке внешнеэкономических партнеров Претории Москва находится в третьем десятке. Спорить с этим аргументом трудно. Экономическое присутствие России в ЮАР, как и в Африке в целом, ничтожно, а обращаться к трудовым массам через головы буржуазных режимов современная Москва не в состоянии.



Еще один довод оппозиции - прямые иностранные инвестиции, 77 процентов которых пришли в страну из Вашингтона, Брюсселя и Лондона. Среди последних сделок - соглашение с транснациональной автостроительной корпорацией "Стеллантис" об открытии производств. Запад умело пользуется переживаемым Южной Африкой энергетическим кризисом, посулив миллиарды на переход к возобновляемым источникам энергии.



Было бы ошибкой думать, что власть имеет принципиально отличные установки. Она дает понять, что дипломатическое лавирование вызвано приземленными мотивами. Как пояснил Рамафоса, "мы материально заинтересованы в урегулировании украинского конфликта". Результатом должно стать свободное движение зерна и удобрений на мировые рынки.



Из повстанцев в высший свет



Стоило ли ожидать чего-то другого? Отмена режима апартеида не внесла глубоких изменений в социально-экономическую структуру ЮАР. Монополистический капитал, возглавляемый бывшими колонизаторами, сохраняет господствующие высоты. Страна является мировым лидером по неравенству. Более 20 процентов граждан страдает от недоедания, три четверти населения живет в бедности либо испытывает высокий риск пополнить ряды неимущих. Общий уровень безработицы составляет 33 процента, но среди молодежи он достиг 45,3 процента. Одна из причин - провал аграрной реформы. Придя к власти, АНК обещал в течение пяти лет перераспределить среди нуждающихся треть сельхозземель. Сроки реализации постоянно переносились, теперь правительство клянется выполнить обязательства к 2030 году.



Единственной заметной подвижкой стало формирование прослойки черной буржуазии из числа функционеров правящей партии и приближенных к ним фигур. Рамафоса стал владельцем ряда активов, крупнейший из которых - инвестиционный холдинг "Шандука-груп" с долями в горнодобывающем, финансовом, страховом бизнесе и т.д. Его состояние к моменту прихода к власти оценивалось в полмиллиарда долларов. Став президентом, Рамафоса объявил об уходе из бизнеса, но в это верится с трудом. Доказательством стал скандал, связанный с ограблением его фермы. Злоумышленники похитили 4 млн долл., спрятанные под обивкой дивана. Внятных объяснений по поводу происхождения денег не последовало.



Это заставляет вспомнить предупреждение генерального секретаря Южно-Африканской компартии (ЮАКП) Криса Хани, тридцатилетие убийства которого отмечалось недавно. Незадолго до гибели он напомнил, что лидеры освободительного движения склонны становиться аристократами. Символично и то, что убийца Хани - польский иммигрант крайне правых взглядов Януш Валус, приговоренный к пожизненному заключению - в конце прошлого года вышел на свободу. Коммунисты возмущены этим решением и призывают провести повторное расследование. Они сомневаются, что убийца действовал в одиночку, как утверждало следствие.



Однако бывшие борцы за свободу заняты другими делами, "монетизируя" полномочия. Это выражается в приватизации крупнейших госактивов. В ближайшее время ожидается продажа филиппинской компании контейнерного терминала порта Дурбан - крупнейшего на африканском континенте. Рамафоса приветствовал сделку, заявив, что она послужит модернизации транспортной инфраструктуры. Под управление частного бизнеса передана самая загруженная железнодорожная ветка Дурбан - Претория. Готовится распродажа объектов ведущей энергокомпании "Эском".



Приватизации обычно предшествует подрыв эффективности предприятий путем коррупции и прямого вредительства. Тот же "Эском" много лет сотрясают скандалы, связанные с поставками некачественных запчастей и угля (качественный вывозится контрабандой за границу), недофинансированием и хищениями. Из-за износа оборудования мощности компании загружены наполовину, что привело к тяжелейшему кризису. Веерные отключения длятся сутками, затрагивая население, заводы, железные дороги. Ущерб достигает 57 млн долл. в сутки. Власти объявили режим национального бедствия, но единственным конкретным предложением стало повышение тарифов. С подачи оппозиции и ряда чиновников навязывается мысль о безальтернативности приватизации. Этот же курс под предлогом перехода к "чистой энергии" лоббируют западные партнеры ЮАР. Между тем все проекты солнечной и ветроэнергетики находятся в руках бизнеса, стоимость их услуг не по карману большинству жителей.



Кризис тянет за собой протесты. В прошлом году в стране прошло 86 забастовок. Многие были подавлены, статистика насчитала 17 рабочих, погибших от рук полиции и частных охранных предприятий. Нынешний год наверняка перекроет эти показатели. В июле забастовали сотрудники заводов тяжелого машиностроения компании Bell Equipment. Людей возмутило, что при росте прибыли на 63 процента начальство ограничилось повышением выплат топ-менеджменту. Схожие причины вызвали стачку на алюминиевом заводе корпорации Hulamin. К массовым выступлениям призвал Национальный союз металлистов. "Вместо демонтажа колониальной и апартеидной структуры экономики правительство укрепляет власть капиталистической элиты", - заявил он.



В июле недовольство трудящихся вылилось в общенациональную забастовку. Сотни тысяч демонстрантов требовали остановить приватизацию и расширение нестандартных форм занятости, борьбы с бедностью и безработицей, введения национальной системы медицинского страхования и, в целом, перехода от неолиберальной модели к плановой.



В протестах участвуют коммунисты и Конгресс южноафриканских профсоюзов, которые вместе с АНК входят в "Трехсторонний альянс". В ЮАКП открыто обвиняют власти в потери связи с трудящимися. "Мы не соглашались на неолиберальный курс, мы не соглашались на господство капитала", - напомнил руководитель партии Солли Мапаила. Коммунисты добавляют, что если правительство не пересмотрит политику, они пойдут на выборы отдельно от АНК, в союзе с другими левыми силами. Это грозит правящей партии поражением на выборах в 2024 году.



Возвращаясь к началу статьи, отметим, что справедливый миропорядок не под силу создать тем, чье господство основано на эксплуатации и неравенстве. Они могут сколь угодно громко трещать о неравноправии международных отношений, но это показное бунтарство закончится позорными компромиссами либо, самое большее, формированием нового империалистического блока. Для трудящихся этот "хрен" вряд ли будет слаще приевшейся "редьки" западной гегемонии. Решающей для многополярного мира является не форма (незападный капитал ничуть не добрее западного), а содержание. Без отказа от капитализма никакой справедливости человечеству не видать.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691831460





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