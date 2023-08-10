Алишер Шадманов вновь де-факто глава здравоохранения Узбекистана

12:34 12.08.2023

Алишер Шадманов вернулся в Минздрав первым замминистра



Ректор Ташкентской медицинской академии Алишер Шадманов назначен первым заместителем министра здравоохранения Узбекистана. В 2017-2020 годы он возглавлял Минздрав.



Алишер Каюмович Шадманов назначен первым заместителем министра здравоохранения Узбекистана, сообщила пресс-служба Минздрава.



