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Алишер Шадманов вновь де-факто глава здравоохранения Узбекистана
12:34 12.08.2023

Алишер Шадманов вернулся в Минздрав первым замминистра

Ректор Ташкентской медицинской академии Алишер Шадманов назначен первым заместителем министра здравоохранения Узбекистана. В 2017-2020 годы он возглавлял Минздрав.

Алишер Каюмович Шадманов назначен первым заместителем министра здравоохранения Узбекистана, сообщила пресс-служба Минздрава.



С ноября 2020 года он работал ректором Ташкентской медицинской академии, а до этого несколько лет (2016−2020) был министром здравоохранения.

11 августа его можно было увидеть рядом с президентом Шавкатом Мирзиеевым, когда он посещал новое здание Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино.

Алишер Шадманов (1962 года рождения) - доктор медицинских наук, профессор. В 1985 году окончил Андижанский государственный медицинский институт. С 1985 по 2015 год работал на различных должностях в этом институте.

В 2016-2017 годах был депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса, председателем Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта (представляя Социал-демократическую партию "Адолат").

После его увольнения сменилось несколько министров здравоохранения. Сначала им стал Абдухаким Хаджибаев, назначая которого, президент отмечал: "Я сам выбрал министра Абдухакима Хаджибаева. Министр должен быть строгим, требовательным. Он хорошо знает ситуацию в системе".

Позже Минзрав возглавил Бехзод Мусаев, а сейчас министерством руководит Амрилло Иноятов.

Источник - Газета.uz
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