ЕвроСоюз не имеет собственной политической воли, - Л.Савин

12:44 12.08.2023

ЕС НЕ ИМЕЕТ СОБСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ



11.08.2023

Леонид Савин

Что бы ни говорили в ЕС о необходимости более независимого подхода для принятия решений по ключевым вопросам, все подобные декларации и заявления, как и планы Германии и Франции о стратегической автономии, можно считать пустым звуком

Накануне саммита НАТО в издании The New York Times вышла статья двух авторов (Грей Андерсон и Томас Мини) с громким заголовком: "НАТО - не то, за кого себя выдает".



Авторы начинают статью с последних событий, включая прием в члены Финляндии и приглашение Швеции, а далее делается чрезвычайно важное откровение: "НАТО с самого начала своего существования никогда не была в первую очередь озабочена наращиванием военной мощи. Располагая 100 дивизиями в разгар холодной войны, небольшой частью личного состава Варшавского договора, организация не могла рассчитывать на отражение советского вторжения, и даже ядерное оружие континента находилось под контролем Вашингтона. Скорее, она ставила целью привязать Западную Европу к гораздо более масштабному проекту мирового порядка под руководством США, в котором американская защита служила рычагом для получения уступок по другим вопросам, таким как торговая и денежно-кредитная политика. В этой миссии она оказалась на удивление успешной".



В статье рассказывается, как, несмотря на нежелание ряда стран Восточной Европы вступать в НАТО, их туда протащили с помощью всяческих ухищрений и манипуляций. Атаки на Нью-Йорк в 2001 году сыграли на руку Белому дому, который объявил "глобальную войну с террором", фактически установив такой же террор в прямом (Ирак, Афганистан) и переносном смысле, пинками загоняя в НАТО новых членов, поскольку через НАТО эти страны легче контролировать.



Грей Андерсон и Томас Мини отмечают и более стратегические задачи США: "НАТО работает именно так, как это было задумано послевоенными планировщиками США, втягивая Европу в зависимость от американской мощи, что сокращает ее (Европы) пространство для маневра. Отнюдь не дорогостоящая благотворительная программа, НАТО обеспечивает американское влияние в Европе по дешевке. Взносы США в НАТО и другие программы содействия безопасности в Европе составляют крошечную долю годового бюджета Пентагона - менее 6% по недавней оценке. [...] В Украине картина очевидна. Вашингтон обеспечит военную безопасность, а его корпорации выиграют от огромного количества европейских заказов на вооружение, в то время как европейцы возьмут на себя расходы по послевоенному восстановлению - то, к чему Германия готова лучше, чем к наращиванию своих вооруженных сил. Война также служит генеральной репетицией конфронтации США с Китаем, в которой на европейскую поддержку не так-то легко рассчитывать".



Такой взгляд видится довольно адекватным, как в исторической ретроспективе (ну, какое отношение имеют, например, Греция и Турция к Атлантике?), так и для оценки будущих сценариев. В общем, так и видят действия США из России: Вашингтону нужны послушные вассалы, чтобы исполнять их политическую волю.



Более того, помимо НАТО есть и второй ключевой элемент управления из Вашингтона. Это Европейский Союз.



Более семи лет назад британское издание The Telegraph выдало новость о том, что ЕС - это не что иное, как проект ЦРУ.



В статье указаны довольно важные факты, указывающие на то, что США с самого начала управляли процессом европейской интеграции. Например, что декларация Шумана, задавшая тон франко-германскому примирению и поэтапно приведшая к созданию Европейского Союза, была состряпана госсекретарем США Дином Ачесоном на совещании в Госдепартаменте. Или что ключевой подставной организацией ЦРУ был Американский комитет за единую Европу, где председательствовал Уильям Донован, который в годы Второй мировой войны возглавлял Управление стратегических служб, на базе которого возникло Центральное разведывательное управление. Другой документ показывает, что в 1958 году этот комитет обеспечивал европейское движение финансами на 53,5 процентов. В состав его совета входили Уолтер Беделл Смит и Аллен Даллес, возглавлявшие ЦРУ в 1950-е годы.



Наконец, известно и о роли США в создании и навязывании ЕС Лиссабонского договора. Он был необходим Вашингтону, чтобы было легче управлять Брюсселем через своих марионеток. Между тем, еврокомиссары не подотчетны своим правительствам, ведь они занимают свои посты не через демократическую процедуру, когда граждане европейских государств имеют права выбора. Никакого выбора у них не было.



И эти две ключевые зависимости от внешней силы, естественно, значительно ограничивают суверенитет европейских стран.



Но даже при таком положении вещей США этого кажется мало. Накануне бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт заявил в публикации, вышедшей в газете Financial Times, что для решения современных проблем необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО.



Он указывает на необходимость координации нового формата, то есть фактически о создании Соединенных Штатов Америки и Европы, где европейские государства, конечно же, будут придатками США, выполняющими политическую волю Вашингтона. Это трансатлантизм нового порядка с одной ведущей державой и остальными ведомыми.



Поэтому, что бы ни говорили в ЕС о необходимости более независимого подхода для принятия решений по ключевым вопросам, все подобные декларации и заявления, как и планы Германии и Франции о стратегической автономии, можно считать пустым звуком.



Ducunt Volentem Fata, Nolentem Trahunt, как говорили в Древнем Риме. Возможно, многим европейцам это неприятно осознавать, но фактом является то, что страны Европы волокут за шкирку в том направлении, куда они не очень-то и хотят.