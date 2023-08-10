США и Британия нанесли ядерный удар по... Франции и Германии, - С.Атаманов

13:56 12.08.2023 США И БРИТАНИЯ НАНЕСЛИ ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ



Сергей Атаманов



Таблица составлена по информации Международной ядерной ассоциации и национальных источников



В конце июля в Нигере произошел государственный переворот. Очередная страна Африки, по ряду признаков считающаяся колонией Франции, заявила о том, что прекращает поставки во Францию урана и золота. Уран передавался Франции по цене в 3–4 раза ниже мировой (по словам Е.Н. Корендясовова, эксперта Центра изучения Африки НИУ ВШЭ). Та же ситуация с добычей в Мали, на северо-востоке которой Франция нелегально добывала урановые руды. Если к списку добавить Гвинею и Чад, то можно заметить ряд совпадений: страны были колониями Франции, ресурсы добывались и вывозились по грабительским для народа ценам, что стало одной из причин успешных мятежей; в каждой из стран имеются запасы урана. Дополню еще одним родственным признаком. Все перечисленные государства исповедуют ислам суннитского толка. В результате напрашивается вывод, что в странах Африки, где есть уран, последовательно проходят мятежи с выходом из-под контроля Франции. Исходя из этого, череду насильственной смены власти можно назвать "урановыми мятежами", что роднит их с "цветными" революциями.



Вполне возможно, что и заказчик один, точнее два - США и Британия. Оправдано ли такое утверждение? Вполне. Украина, Казахстан, Грузия, Югославия - это государства, в которых различными прозападными НКО провоцировались народные выступления под предлогом освобождения от гнета национального олигархата, торжества социальной справедливости, свободы слова. В реальности при описании всех перечисленных событий часто умалчивается, что протестующие не трогали собственность западных компаний, выкачивающих ресурсы. Как следствие, положение народа оставалось прежним или даже ухудшалось. Политическое руководство становилось все более лояльным Западу, получение сверхприбылей западными корпорациями продолжалось. Общественное и экспертное мнение сходится в том, что опытом и возможностями по организации таких переворотов обладают только США и Англия. Отличается только мотивация. Для США это получение политического контроля, для Англии - финансовой выгоды.



Если принять это как данность, то нужно определиться, в чем мотивация в случае с Нигером и кто является настоящей целью. Ответ на поверхности: Нигер являлся основным поставщиком урана для Франции, доля которого, по различным оценкам, варьировалась от 35 до 40 процентов от общего объема поставок. При этом от 40 до 50 процентов энергетики Франции генерируется именно атомными станциями. По информации французского отделения Greenpeace, остальной уран приходил из Казахстана и Узбекистана. Транспортировка его проходит через территорию Российской Федерации. Очередные санкции, рестрикции или политический выпад в сторону России могут перекрыть этот канал, полностью лишив Францию урана. Для Парижа есть вариант решения критической ситуации: с 2018 года Казахстан дополнительно использует альтернативный международный транспортный маршрут через Азербайджан. Однако объемы перевозимого урана по нему составляют лишь часть - около 4 тысяч тонн от необходимых ежегодно 10,5 тысяч тонн. Казахстанский "Казатомпром", по собственной информации, планирует повысить объем перевозок. Здесь потребностям Франции препятствует то, что подавляющую часть производимого "Казатомпромом" урана скупает Россия.



Пока запасы урана для обеспечения работы французских АЭС есть: примерно 33,6 тонн. Однако нехватка урана грозит и другими последствиями. Прекращение поставок с Нигера ударит по другим атомным проектам Франции: до последних событий она входила в тройку стран, которые занимаются строительством атомных станций за рубежом. Так, по два реактора было поставлено в ЮАР и Южную Корею. Кроме того, китайские реакторы также построены на технологиях французской Areva. На стадии строительства находятся реакторы поколения II+: один собственно во Франции, один в Финляндии и еще два в Китае. Кроме того, имеются амбиции по строительству АЭС в Казахстане, малых атомных реакторов в Армении, а также в турецкой провинции Синоп. Ограничение поставок урана может поставить крест на обозначенных проектах. Прекращение поставок урана Нигером, со средней степенью вероятности, спровоцирует повышение цен на уран. Если же Россия закроет транспортировку урана для Франции по своей территории, то средняя вероятность перерастет в высокую. Учитывая, что доля Нигера в мировом производстве урана составляла около 5%, а Россия увеличила закупку урана в Казахстане почти в пять раз (по инсайдерской информации, только за январь 2023 года Казахстан поставил урана столько, сколько поставил за пять месяцев прошлого года), то можно говорить как минимум о 25% повышении цены. Эксперты международной ядерной ассоциации называют схожую цифру - 27% к 2030 году. Однако это было до Нигера.



Таблица составлена по информации Международной ядерной ассоциации и национальных источников



Повышение цен на уран ударит по экономике Франции, ограничит развитие цифровой экономики, IT, креативных индустрий. Это будет связано с дефицитом электроэнергии или же ее дороговизной. Это называется деиндустриализация, постоянное снижение промышленного потенциала.



Под энергетический молот уже попала Германия, которая по требованию "зеленых" остановила имеющиеся АЭС. Энергия германских АЭС обеспечивала примерно 30% потребностей промышленного флагмана Германии - Баварии. По имеющейся информации расход электроэнергии Германии в первом полугодии 2023 года составил примерно 7,1%. На такой же процент сократилось производство - металлургия, стекольная, химическая промышленность. По прогнозам, к концу года сокращение увеличится вдвое и составит около 14,2%.



Если коротко о написанном выше: в Германии наблюдается деиндустриализация после остановки АЭС, которая во Франции обрела четкие очертания. Лишившись экономических флагманов, которые были своеобразными донорами Европы, последняя распадется. Освободившуюся нишу займут компании из США и Британии, возможно к этому процессу присоединится Китай.



Обескровленная Европа выгодна США, которым необходимо ликвидировать европейского конкурента, захватив его рынок. Выход из уранового рынка Франции выгоден Англии, она займет ее место, пользуясь рудниками Австралии.



Что же в этой ситуации делать Франции? Некоторые эксперты прогнозируют использование французской армии для вторжения в Нигер. В качестве возможных союзников называют США и Канаду. Однако это маловероятно. Скорее всего, основным агрессором будет Нигерия, которая будет выступать "руками" Франции. По информации из различных источников, Нигерия активно готовит таковую, несмотря на то, что сенат Нигерии отказал своему президенту в инициативе военного вмешательства. Численность сухопутных войск Нигерии порядка 100 тысяч человек против 10–12 тысяч в Нигере, что создает высокую вероятность успеха военной операции. Но в операции вторжения может принять участие (вместе с потенциальными союзниками) не больше 25 тысяч человек, что частично уменьшает вероятность успеха в четыре раза. Есть и другие сдерживающие факторы. Во-первых, мусульмане Нигерии против вторжения в Нигер. Во-вторых, есть сведения, что Нигер заключил долгосрочный контракт с "Вагнером", уже имеющим опыт успешного ведения боевых действий на африканском континенте. В-третьих, Нигер не один, его поддерживают хунты Мали, Буркина Фасо. Они объявили, что в случае нападения на Нигер, их вооруженные силы встанут на защиту против интервентов. Защищающихся может поддержать Алжир - еще одна бывшая мятежная колония Франции, имеющая с ней свои "счеты". Алжир заявил, что вторжение в Нигер будет считаться прямой угрозой его интересам. Поддержка Нигера в этом случае может выражаться как в поставках вооружения, так и прямой поддержке.



Добавляет градуса и то, что жители Нигера исповедуют ислам, а в самой Франции около 8% населения - мусульмане, которые могут начать народные волнения и дестабилизировать социальную обстановку. Тем более что массовые выступления во Франции уже стали обыденностью.



Для Парижа есть второй вариант - это углубить отношения с лидером добычи урана - Казахстаном, или провести там государственный переворот. Последнему может поспособствовать то, что во Франции долгое время находится казахстанский оппозиционный лидер Мухтар Аблязов. Аблязов контролирует и координирует работу оппозиции через каналы "Басе" и "16/12". Последние активно отметились в ходе январской попытки переворота в Казахстане, осуществляя руководство митингующими. Каналы неожиданно активизировались после переворота в Нигере: стала появляться информация о том, что Россия объявила казахстанский Байконур российским городом и проводит там набор добровольцев на СВО. Одновременно с этим стали запускаться материалы о том, что руководство Казахстана продает государственные активы российским олигархам. Среди них обозначается продажа металлургического гиганта - Темиртаусского завода - Алексею Мордашову, а также продажа "Камкор локомотив" (железнодорожный транспорт) Александру Лебедеву. Расчет может быть выстроен на то, что это спровоцирует казахстанское общество выступить против присутствия России в республике, в частности, запретив "Росатому" эксплуатировать урановые месторождения. Если поставки из Нигера не возобновятся, то возможен даже вариант Ливии или Ирака, когда из-за экономических интересов были спровоцированы войны.



Как минимум, целью угрозы переворота будет вынудить Россию не закрывать урановый транспортный коридор под страхом переворота в Казахстане. Таким образом, в Казахстане продолжит функционирование Orano, занимающаяся не только добычей урана, но и совместным производством тепловыделяющих элементов для китайских АЭС. Одновременно Париж рассчитывает на узбекистанский уран. Уже подписано соглашение о стратегическом партнерстве между "Навои уран" (Узбекистан) и французской Orano. Здесь стоит знать, что Узбекистан занимает шестую строчку в мировом рейтинге по добыче урана.



Франция должна предложить Казахстану и Узбекистану что-то взамен урана - например, производство вооружения и военной техники. Обе республики в последнее время показывают тенденцию к обособлению от военно-технического сотрудничества с Россией, все более ориентируясь на Турцию и собственные силы. Определенные шаги в направлении сближения с Францией уже сделаны. В марте этого года состоялась казахстано-французская комиссия по сотрудничеству в области вооружения. Франция производит тяжелую бронетехнику, артиллерийские системы, является одним из лидеров в самолето- и вертолетостроении, в кораблестроении (вспомним те же "Мистрали"). Может быть сделано предложение о локализации военных производств в центральноазиатских республиках. Речь может идти и о предложении наладить высокотехнологическое производство, в том числе в аэрокосмическом направлении и в атомной промышленности.



Какой выбор сделает Франция, покажет время. Сейчас мы можем только констатировать факты:



- происходит деиндустриализация Германии и Франции на фоне урановой проблемы и использования АЭС. Деиндустриализация выгодна США и Британии;

- переворот в Нигере провоцирует рост цен на уран, а также повышение роли Казахстана и Узбекистана как резервных источников ресурса. Последнее может стать триггером как попытки переворота в республиках, так и сближением в военно-технической или высокотехнологичной областях;

- возможно перераспределение уранового рынка. Место Франции может быть занято Англией;

- в случае попытки решения вопроса в Нигере военным путем возникнет очередная зона напряженности, в которую могут быть вовлечены как третьи страны, так и мусульманское население Франции.



Чем это может оказаться выгодно для России:



- повышение рост цен на уран даст дополнительную прибыль;

- если Orano уйдет с рынка, то часть его может достаться "Росатому";

- Франция, занятая решением атомного вопроса, не сможет продолжать поставки вооружения на Украину, что ослабит противника.



Одновременно с потенциальными плюсами имеются возможные риски и угрозы:



- Франция может попытаться спровоцировать государственные перевороты в Казахстане и Узбекистане для того, чтобы остаться на урановом рынке. С высокой степенью вероятности, прозвучит требование о прекращении работы российских компаний, в том числе "Росатома", что будет критично, учитывая наличие других рудников. При этом Казахстан является крайне важным стратегическим партнером России, в том числе имея громадную протяженность границы. Нестабильность в нем создаст коридор для различных радикалов, наркотрафика и т.д.;

- в Казахстане или Узбекистане возможен несиловой вариант, когда Франция предложит крайне выгодные условия военно-технического, высокотехнологического сотрудничества, что вытеснит Россию из этой сферы в республиках Центральной Азии. Сопутствующая угроза - прекращение договора о единой системе ПВО, взаимном обучении военнослужащих (что является фактором влияния), обслуживании ВиВТ, а также эксплуатации полигонов (в том числе в Приозерске) и загоризонтных РЛС. Источник - katehon.com

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