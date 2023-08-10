Москву основали казахи? Кто и зачем коверкает историю России

14:02 12.08.2023 Народ, который не знает своей истории, обречен на вымирание. Кажется, именно этого и добивается противник, когда выдает очередной исторический фейк из той серии, что Москву основали казахи. Какую историю и зачем преподают в странах Средней Азии и Закавказья? Об этом поговорим с экспертами Артуром Атаевым и Андреем Степановым.



Но прежде поговорим о нашем "оружии" правды в этой информационной войне с Западом. В России презентовали первый единый учебник по истории для 10-11-х классов. В нем описываются такие события, как воссоединение Крыма с Россией, вхождение в ее состав новых регионов и военная спецоперация на Украине. Об этом на встрече с главой государства рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.



По его словам, данное пособие уже проходит тестирование в русских школах. Треть учебника для 10-го класса будет посвящена событиям Великой Отечественной войны. А учебник для 11-класса включает в себя описание СВО и успехов русской армии.



Наше главное оружие – качественное историческое образование, – подчеркнул Кравцов.



В новых учебных пособиях, как он сказал, отражена единая концепция преподавания истории, а все права на них принадлежат исключительно государству. Но почему появление этого учебника так важно для России?



Дело в том, что фальсификация истории идет полным ходом. Западные политтехнологи раскачивают Казахстан по примеру Украины, настраивая против России. Так, на одном Youtube-канале казахские "историки" рассказывали о якобы "изнасилованных казахских девочках". Еще одна немка поделилась, как "казахи их спасали", а "русские отрезали им носы". Есть еще несколько удивительных историй. Например, то, что основателем Кореи были казахи. Хан Москал из рода Дулатов "основал" Москву – "копию города Сарайшык в Казахстане". А Кремль, оказывается, имеет азербайджанские корни...



То, что история и ее вольное толкование, передергивание или создание откровенно дутой мифологии становится очень болезненным оружием, способным повлиять на реальный ход событий, по словам ведущей "Первого русского" Елены Афониной, доказала на своем примере Украина. А что делать со всем этим историческим абсурдом? Вот, главный вопрос.



Ведущая обсудила эту тему с политологом Артуром Атаевым и историком, членом Союза писателей России, главным редактором сайта "Русская народная линия" Анатолием Степановым в программе "Мы в курсе".







Информационная война России и Запада



В беседе с "Царьградом" политолог Артур Атаев отметил, что история так же, как и СМИ, всегда была одним их сильнейших оружий в мире. Запад это понимает, и целенаправленно использует исторические фейки для борьбы с Россией.



"Западные грантодающие организации такие, как USAD, Госдеп, фонд Макартуров, фонд Форда, структуры Сороса, которые активно обосновались на среднеазиатском пространстве, имеют одну цель – сформировать новый тип культуры и общества, который будет противостоять великому северному соседу. А для этого нужно на юге сформировать не менее великое и мощное межгосударственное образование, которое может и физически, и военно-политически, и социокультурно подавить", – пояснил Атаев.



По словам политолога, у наших недругов есть претензии на наши территории. В частности на Оренбургский перешеек, поскольку это стратегически важный участок. И Поволжье сюда же. Ведь не зря вице-премьер предыдущего правительства Казахстана была самым частым гостем в Татарстане, сказал он. И здесь Атаев напомнил о программах, инициированных Турцией и рядом тюркских международных фондов, которые так активно на протяжении долгого периода реализовывались на постсоветском пространстве. А именно на территории тюрко-населенных республик, краев и областей России, уточнил он.



То есть работа ведется дверь в дверь, народ в народ… В поздний советский период в 1988-1990 годах получили прописку крупные грантодающие организации в Бишкеке, в одном из таких центров. А чуть позже в Алма-Ате. В Туркменистан никого не пустили. Но эти фонды начали работать на то, чтобы фальсифицировать системно историю на уровне академической науки. Писались новые учебники, учебные пособия, издавались монографии. Были выбраны так называемые реперные точки. Одна из них – это Великая Отечественная война, – отметил собеседник "Царьграда".



Перед нашими недругами стояла задача: доказать социуму, что вклад в защиту советской державы русского народа переоценен, а народов Средней Азии – недооценен. И с ней они справились мастерски. Что видно по учебникам истории, отметил Атаев. По его словам, Россия пытается бороться с этим на уровне Россотрудничества и российских посольств. Так, в один из визитов премьер-министра России Михаила Мишустина в Таджикистан, где он открывал Пушкинскую школу, российская делегация привезла детям учебники. И надо было видеть их реакцию, сказал политолог.



Таджикские дети, чье сознание еще не замутнено, удивлялись этим учебникам! Ведь им преподавали ровно противоположное! – сказал он.



Почему исторические мифы дают всходы? По словам эксперта, это трудно объяснить с точки зрения современной исторической науки. Но каким-то образом из обыденной жизни эти исторические мифы постепенно переходят в политическое поле.



"И эти люди будут ровно то же самое говорить с политической трибуны, но уже более филигранно, наукоемко и более парадигмально. И вот тогда это станет реальным серьезным оружием", – сказал Атаев.



Россия вложила $50 млрд в Среднюю Азию



Среднеазиатские государства, которые получили свою государственность после распада Российской Империи, по мнению эксперта, молоды и неоднородны. Тот же северный Казахстан, где серьезно представлено русское население, заметно отличается от южной части страны. Как и Ошская область от северной части Киргизии. Не так давно Россия оказала Ошу многомиллиардную помощь в рамках реализуемой программы по линии Всемирной продовольственной программы ООН. А также выделила $15 млн на реализацию третьей фазы программы, запланированной с 2023 по 2026 год. Это плюс к тем $22 млн, которые были выделены ранее на реализацию проекта по улучшению школьного питания.



"Поэтому нельзя сказать, что население получило такой же вирус, как и на Украине. Там работали более системно, на уровне государственных органов власти европейских стран, на уровне ЕС и Госдепа. А здесь антироссийский заказчик еще не определился: с помощью тюркского фактора формировать антироссийские мифы или с помощью западной теории прав и свобод человека работать?" – сказал политолог.



Он добавил, что соросовский проект в Казахстане провалился благодаря нынешнему президенту Касым-Жомарту Токаеву, который выметает это потихонечку. Но основания для беспокойства еще есть. Поскольку формируется тип личности на уровне обыденного маргинального сознания. А такое население, по его словам, довольно обширное и в процентном соотношении многочисленное.



Другого дискурса, кроме российского, в этой среде нет. И это веяние очень опасно, – считает эксперт.



Он заметил, что с 1991 года Россия вложила $50 млрд в Среднюю Азию. Это все инвестиции. Поэтому противопоставить себя России – это хамство, граничащее с невежеством, сказал Атаев. Он выразил надежду, что эти государства самостоятельно будут бороться с историческим невежеством, как минимум, на уровне каких-то программ. А не ждать этого от России.



А нам, прежде чем давать помощь, которая ушла в Ош, нужно сказать: покажите учебник. И на переговорах можно попросить принести из местной библиотеки учебник для 8-9-х или 10-11-х классов. И сказать: если вы так нас позиционируете, а экономики, как минимум, трех государств Средней Азии – Киргизии, Узбекистана и Таджикистана – полностью зависят от поступлений от трудовых мигрантов, то давайте договоримся о наибольшем благоприятствовании к России в плане исторической науки? А уже потом будут экономические субвенции и помощь, – предложил Атаев.



При этом стоит заодно попросить показать российской делегации музей оккупации, который не во всех, но в отдельных странах бывшей СССР имеется. Чтобы показали, что как их "оккупировали" и что связывает наши государства, сказала он.



Россия рискует получить "вторую" Украину



Еще один гость эфира, историк, член Союза писателей России, главный редактор сайта "Русская народная линия" Анатолий Степанов считает, что в таком отношении среднеазиатов к русским виноваты мы сами и наши власти.



"К сожалению, в Кремле долгое время занимали такую позицию: давайте не будем обсуждать острые вопросы, давайте обсуждать экономические вопросы, экономическое взаимодействие... Это такое неизжитое до сих пор у значительной части нашей элиты экономико-центрическое, марксистское мышление. Что экономика во главе всего, экономика решит все проблемы, рынок все уладит. Но на самом деле, пример Украины говорит нам о том, что это не так", – отметил Степанов.



Он заметил, что русские вложили огромные деньги в экономику Украины. А потом получили у власти антироссийский русофобский режим. И если не извлечь из этого уроки, то такие же режимы можно получить и в Средней Азии, сказал Степанов.



Поэтому нам нужно срочно менять не только политику в области миграции, которая диктуется у нас в стране, но и вообще политику в области взаимодействия со странами бывшего Советского Союза. Пока что такой активной политики нет и нет кадров, – сказал он.



Между тем, МВД России опубликовало данные о выданных паспортах за первое полугодие 2023 года. И если сравнить две страны Белоруссию и Таджикистан, с одинаковым населением, то среди белорусов паспорт России получили 4,5 тысячи человек. Еще 28 тысяч граждан республики могут потенциально его получить, поскольку у них есть РВП или ВНЖ. А вот среди граждан Таджикистана российский паспорт за тот же период получили 87 тысяч человек. Что в 18 раз больше! И еще 174 тысячи новых граждан могут его получить, имея РВП или ВНЖ.



Так, может, Таджикистан уже коллективно примем в Россию? А то все по одному да по одному. Шутка, конечно. Но в любой шутке, как говорится, есть доля правды... Источник - Царьград

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