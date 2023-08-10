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|Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан
23:08 12.08.2023
Российская спортсменка Софья Сподаренко сменила спортивное гражданство. Теперь она будет выступать за Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации плавания Владимира Сальникова, 25-летняя Софья Сподаренко завершила процедуру восстановления казахстанского гражданства и теперь будет выступать за команду РК. Спортсменке дали разрешение на переход после соответствующего карантина, в последний раз она выступала за сборную России в 2019 году на Универсиаде в Неаполе.
"Вся соответствующая процедура пройдена. В состав сборной она давно не входила, никаких вопросов к этому переходу не возникло", – цитирует Владимира Сальникова российское издание.
Софья Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске. В 2018 году она стала чемпионкой России по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем, показав результат 26,52 секунды.
Ранее стало известно, что российская фигуристка Софья Самоделкина намерена выступать за Казахстан.
Никита Дробны