Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан

23:08 12.08.2023

Российская спортсменка Софья Сподаренко сменила спортивное гражданство. Теперь она будет выступать за Казахстан, сообщает Zakon.kz.



