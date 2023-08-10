В горах кыргызской Кара-Кульджи опять завелся "снежный человек"

00:49 13.08.2023 Turmush: Встреча с неизвестным существом в горах Кара-Кульджи взбудоражила группу охотников. Уланбек Мамытов озвучил подробности



Turmush - В селе Токбай-Талаа Кара-Кульджинского района Ошской области проживает Уланбек Мамытов. Он является охотником.



В беседе с корреспондентом Turmush он рассказал, что за годы охоты стал очевидцем различных ситуаций. Охоту он называет любимой профессией.



Все начиналось с того, что он охотился с ружьем отца на каменных куропаток ("кекилик"). На тот момент обучался в 7 классе, после вместе с ребятами охотился на сурков. Окончив школу, занялся животноводством - у семьи было свое фермерское хозяйство.



Дядя Мамытова - охотник. Он постоянно брал племянника с собой, обучал, как правильно расставлять капканы. По воспоминаниям Уланбека, когда дядя отправлялся охотиться в горы на козерогов, то Уланбек поднимался с ним на высокие и труднодоступные скалы ("аска"). С каждым походом на охоту Уланбек познавал новые секреты добычи диких животных и птиц. "Самое главное, мне самому было интересно это. Сказать, что кто-либо повлиял на меня, на мое становление охотником, не могу. Охота вызывала у меня большой интерес. Мои дяди были большими любителями охоты, дедушка ("чон ата") был охотником", - говорит Мамытов.



По словам охотника, волки - очень умные животные. Не каждый охотник может застрелить этих хищников. "Во всем мире нет умнее животного, чем волк. Эти хищники отличаются своей чуткостью и осмотрительностью. Такие умы послужили бы для многих открытий. Отправившись на охоту, в дневное время суток смотришь в бинокль, в зимнее время волки сбиваются в группы - в каждой стае по 7-10 особей. Увидев хищника, стрелять сразу нельзя, важно ожидание подходящего момента. Забираешься на возвышенность, после в течение двух часов наблюдаешь в бинокль. И с этой возвышенности начинается старт - по следам определяем, волчьи следы или элика. Или, к примеру, человека, лошади... Волки перебираются по горным хребтам и прячутся там, куда не пройдет человек. Они занимают противоположные позиции, и тем самым их не видно. А волчицы ["ургаачы"] обычно занимают открытую местность. Среди них всегда есть волк-самец, который выполняет роль сторожа. Волк-сторож занимает наивысшую позицию на возвышенности так, чтобы осматривалась вся территория, и находится там. Каждые 10 минут он поднимается, чтобы проверить, нет ли людей, затем ложится обратно. Как говорят солдаты, один волк всегда находится в карауле, и постоянно на страже, охраняет свою стаю. Чтобы застрелить волка из ста, нужен план, это требует большого труда", - рассказывает охотник.



Уланбек Мамытов вспоминает, что когда у него родилась первая дочь, вместе со старейшинами села, взяв предварительно лицензию, поздней осенью они отправились на охоту. В составе группы было 4-5 человек - охотиться они пошли на диких животных. "Самым младшим в той группе был я. В сентябре-октябре дикие животные обычно набирают в весе. Вместе с охотниками-старейшинами мы отправились в местность Дардан-Кол. После прибытия на место, встретились с другими охотниками. Уже стемнело, другая группа охотников предложила нам ночлег. Один из них был постарше меня, двое других - младше. Чтобы лошади передохнули, привязали их к елкам. Сами стали разговаривать с охотниками, как помню, просидели до 11-12 ночи. Они приготовили еду, мы приготовили свое, вскипятили чай. Они начали нам рассказывать, что видели "дикого человека" (снежного человека). Но мы тогда не поверили, но оказалось правдой. Старшие охотники, 1966 годов рождения, встречали снежного человека. Однажды группа охотников как-то отправилась пострелять диких животных (кийиков). Один из них забрался на вершину скалы, а остальные стали загонять животных. Сидевший на вершине стал заряжать ружье и готовиться к выстрелу. Как только животных загнали, он решил стрелять, но неожиданно якобы упал камень. Послышался звук… Сидевший на скале не поднимал головы, в противном случае животные могут увидеть его и разбежаться. В итоге возле него увидели существо - оно было черным, похожим на человекообразную обезьяну. Увидев это существо, охотник бросил ружье, которое держал в руках. От испуга он аж закричал, после чего стал падать со скалы. Он ударился об камни при падении, в итоге оказался возле речки. Потерял сознание. Когда пришел в себя, то увидел товарищей, который стали интересоваться, что случилось, почему он упал. Охотник молчал. От произошедшего он не мог говорить… Чтобы прояснить ситуацию, товарищи бросили оружие, и, посадив его на лошадь, отправились в село. Далее побывали у молдо, сказав ему, что их товарищ сильно испугался, что нужно прочитать молитву. Проще говорят, сделали "кыргызчылык", - рассказывает он.



По словам Мамытова, этот мужчина вновь стал разговаривать спустя время. У него поинтересовались, что случилось. На что он ответил, что видел дикого человека, который смотрел на него с расстояния в 10 метров. Затем мужчина бросил ружье и упал со скалы. "Он назвал место, где бросил ружье. После оружие там и нашли. Патроны были заложены в "тебетей", все якобы так и лежало на месте. Тогда мы сделали выводы, что снежный человек на самом деле существует. После мы попрощались с охотниками, с которыми встретились в местности Дардан-Кол, и продолжили свой путь. Они остались там, а мы вместе с аксакалами стали держать путь на участок Андакул. Осознавая, что "волосатые" люди существуют, мы поднялись в ущелье. Уже под покровом ночи приготовили аталу, наелись. Часть еды осталась, положили в сумки и пошли дальше. Около 9-10 часов утра начали охоту, но их не было. Аксакалы остались в палатке, стали звать животных, но никакого результата. Тех диких животных, которых мы видели за день до этого, не было. Как выяснилось позже, ночью они перешли в местность Кара-Суу Алайского района. Удивились, так как мы находились на высоте и видели их. Пришлось спускаться обратно. Возвращаясь обратно, мы увидели большие следы. Это не были следы от обуви, они были гораздо больше. При этом, это не были следы медведя. На следующий день рассказал о следах старейшинам, и они высказали предположение, что это могут быть следы медведя. Стал объяснять, что следы не похожи на медвежьи, что были на песке, но не смог их убедить. Утром следующего дня отправились в местность Уч-Коо, оказавшись на скале Кылчыке, старшие попросили меня начать сгонять животных. В итоге договорились, что буду загонять в одном направлении, а они встречать с другого, а с наступлением темноты должны были спуститься. После я перешел по гребню и увидел стадо из примерно 14 кийиков, стал загонять их в сторону охотников. Солнце садилось, решил спускаться вниз. В верхней части скалы были двое парней, они открыли стрельбу. Но звук от стрельбы бы не такой громкий. Ждать их не стал, стал спускаться дальше. Спустя примерно час, они последовали за мной. Спрашиваю, что произошло, а они мне отвечают, что видели человека в черной форме, что он был не из наших. При этом, несмотря на темноту, он шел по гребню. Сын дяди стал смотреть в бинокль, и увидел человека с клыками. Расстояние было примерно 200-300 метров. Убрав бинокль, схватив винтовку, дядя стал бежать в нашу сторону. Бежал так, что даже не оглядывался. Этого дикого человека видел всадник, который удивился, так как наши охотники были в желтой форме, а этот человек был в черном. В темноте он поднимался вверх по гребню. Впоследствии долго еще это обсуждали. Есть много труднодоступных скал, куда человеку сложно добраться. У дяди от испуга на губе выскочил прыщ. В последующие года существо это уже не встречали", - сообщил охотник.



Со слов Мамытова, охотиться в Кыргызстан приезжают и из-за рубежа. Иностранные охотники покупают лицензию у государства, которая стоит недешево. "Мы сопровождали таких туристов. Стоимость лицензии на отстрел, к примеру, козерога или архара, нам не озвучивали. Если покупает лицензию на отстрел "кулжа" (взрослый горный баран-самец), то мы после отстрела снимаем шкуру, отделяем голову, солим и засушиваем. Шкуру потом кипятят, высушивают, обрабатывают препаратами и увозят с собой. На все необходимы разрешительные документы. При наличии лицензии провоз через границу не считается контрабандой. Грузят в самолет и увозят в Германию, США, Москву, Польшу. Впоследствии шкуру хранят как сувенир", - говорит Уланбек Мамытов.



В 2016 году он устроился егерем в компанию "Юг-Эко-Хант". Ежегодно с представителями Департамента по сохранению биоразнообразия и охраны окружающей среды они проводят подсчет поголовья диких животных, проводят работу, направленную на сохранение животного мира. Так как Уланбек Мамытов знает угодья, то его привлекают, в том числе и как проводника.



У охотника шесть дочерей, двое внуков. Год назад он выехал на заработки в Россию. Сейчас трудится в городе Москва.



Как говорит Мамытов, после возвращения в Кыргызстан, он планирует возобновить работу егерем. Источник - turmush.kg

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