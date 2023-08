Китай превзошел США по числу кораблей и подводных лодок, чем напугал Вашингтон

01:10 13.08.2023

Американцы уже не скрывают своих опасений



Дмитрий Капустин



Объединенный российско-китайский флот, который проводил военно-морские учения у берегов Аляски, стал крупнейшим флотом, когда-либо приближавшимся к берегам Америки. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.



По данным официальных лиц США, к Алеутским островам подошли 11 российских и китайских кораблей. Корабли, разумеется, не заходили в территориальные воды США и только патрулировали район. Перепуганные американцы подняли для сопровождения 4 военных корабля и самолеты-разведчики P-8 Poseidon.



- Это чрезвычайно важный, исторический шаг, учитывая напряженность вокруг Тайваня, - говорит в интервью The Wall Street Journal Брент Сэдлер, старший научный сотрудник Фонда "Наследие" и капитан ВМС в отставке.



Сенатор Салливан: Тихий океан вступает в новую эру



Представитель Северного командования США подтвердил The Wall Street Journal, что Россия и Китай проводят совместное морское патрулирование у Аляски. Однако американцы отказались уточнить количество кораблей и их точное местонахождение.



"Патруль оставался в нейтральных водах и не считался угрозой", - констатируют американцы.



Сенатор от Аляски Дэн Салливан, член сенатского комитета по вооруженным силам от республиканцев, констатировал: США напомнили о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион вступает в новую эру.



Представитель посольства Китая в Вашингтоне, естественно, не стал комментировать военные маневры.



- Согласно годовому плану сотрудничества между армиями Китая и России, корабли ВМС двух стран недавно провели совместное морское патрулирование в соответствующих водах в западной и северной частях Тихого океана, - сухо прокомментировал посольства КНР Лю Пэнъюй.



Пэнъюй сказал, что маневры не были направлено против какой-либо третьей стороны и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией.



Между тем, перепуганные американцы сопровождали китайско-российский флот 4 кораблями: USS John S. McCain, USS Benfold, USS John Finn и USS Chung-Hoon. Помимо четырех боевых кораблей, к флоту присоединились американские военно-морские патрульно-разведывательные самолеты.



Адмирал Акилино: российско-китайские патрули мы будем наблюдать по всему Тихому океану



Совместное патрулирование военно-морских сил России и Китая - часть новой арктической стратегии, пишет The Wall Street Journal. Пентагон крайне серьезно относится к расширению сотрудничества между военно-морскими силами двух мировых сверхдержав. Ведь Россия и Китай дружат не только против США, но также и их восточных партнеров - Японии, Южной Кореи и Австралии.



Российско-китайский флот не впервые патрулирует американское побережье. Первый такой патруль отправился к Алеутским островам в сентябре. Тогда флотилия, правда, была скромнее - 7 судов против нынешних 11. Тогда и реакция США была менее нервной.



- Очень редко можно увидеть, чтобы истребительные суда собирались вместе и слаженно действовали вместе в надводной оперативной группе, - говорит контр-адмирал Натан Мур, который до прошлого месяца командовал береговой охраной в регионе Аляски.



Адмирал Джон Акилино, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование США (именно оно отвечает за военные операции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе) заявил: американцы вынуждены все пристальнее следить за российскими и китайскими патрулями.



- Увеличение совместных учений России и Китая только укрепляет сотрудничество между ними, и эта ситуация вызывает наше беспокойство, - говорит адмирал Акилино. Причем Акилино уверен, что совместные патрули будут не только на Алеутсих островах, но и в других частях Тихого океана - от Филиппинского моря до Гуама или Гавайев. И американцы ничего им противопоставить не могут.



Global Firepower: Китай уже превосходит США по числу надводных кораблей и подлодок



Американцы не скрывают своей боязни Китая. В последней оборонной стратегии Пентагона Россия названа "острой угрозой" Вашингтону и его союзникам, а вот Китай - главной долгосрочной угрозой.



Неудивительно, что США вынуждены тратить такие огромные ресурсы на тихоокеанскую разведку. Конгресс в прошлом году создал многомиллиардный фонд под названием "Тихоокеанская инициатива сдерживания", откуда финансируют вооружение.



Американцы, похоже, напугали сами себя. Хотя китайский флот в сравнении с американским действительно выглядит крайне внушительно. По оценкам проекта Global Firepower, Китай превосходит США по большинство военно-морских параметров: общему количеству боевых надводных кораблей (730 против 484), подводных лодок (78 против 68), патрульных кораблей (150 против 10), минных тральщиков (38 против 8).



Вместе с тем, у американцев значительно больше крупных кораблей - эсминцев, вертолетоносцев и авианосцев. А именно они, с натовской точки зрения, считаются символом военной мощи.



Правда, китайцы быстрее американцев разрабатывают новые виды военно-морских вооружений. США, напротив, до сих пор не имеет гиперзвуковых ракет, а вот у Китая на вооружении уже есть ракетные комплексы DF-17 и DF-26, испытания прошла DF-27, перспективна и противокорабельная YJ-21.



Также китайцы, очевидно, первыми в мире получат на вооружение ВМФ рельсотроны либо гауссовы пушки (койлганы). Испытания этих видов оружия ведутся в условиях строжайшей секретности как минимум с 2017 года, когда на вооружение китайского ВМФ уже были взяты гиперзвуковые ракеты. У американцев подобного оружия просто нет.