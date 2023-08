Заменят ли Афганистан Украиной в глобальном наркобизнесе? - В.Ильин

07:25 13.08.2023

13.08.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН

Полный контроль над правительством Украины открывает для ТНК немалые перспективы

После вывода американских войск из Афганистана там внезапно упало производство опиумного мака и начался стремительный рост производства пшеницы, сообщает Financial Times, опубликовавшая по этому поводу весьма выразительный график:



После ухода США и НАТО из Афганистана в стране изменилась структура экспорта - рухнуло производство героинового сырья - опийного мака (зеленая кривая), но резко выросло производство пшеницы (синяя).



При этом вопрос, почему при демократическом правительстве американцев там выращивали наркосырье для героина, а при тоталитарном правительстве талибов пшеницу, остался без ответа. Тем не менее факт есть факт: масштабный наркобизнес ушел из Афганистана вместе с контингентом США и НАТО.



В качестве нелепого оправдания Американский институт мира (United States Institute of Peace) опубликовал статью под названием "Опиумный запрет "Талибана" – плохое решение для афганцев и всего мира". Вкратце ее суть сводится к тому, что целый доктор экономических наук заявил, что сокращение посевов опиума более чем на 90% по всему Афганистану якобы экономически невыгодно.



Дескать, бедные афганские "фермеры" страдают, денег не получают, а бюджет страны не досчитается свыше миллиарда долларов в год, если тенденция сохранится. Да и вообще сокращение производства опиума в Афганистане не решит мировую проблему употребления героина.



По мнению американских доброхотов, самое плохое для бедных афганских фермеров – это начать выращивать пшеницу вместо того, чтобы закупать ее в кредит у американцев и британцев.



Заодно в публикации признается, что США с давних лет контролируют посевную площадь опиатов в Афганистане с помощью спутниковых снимков. И заодно фактическое признание, что не только веками специализирующаяся на "опиумных войнах" Британия, но и Соединенные Штаты лишились серьезной доли в мировом производстве наркотиков.



Британские эксперты также серьезно обеспокоены успехами афганцев в борьбе с наркотиками: "Согласно оценкам, основанным на спутниковых снимках, посевы мака в бывшей зоне ответственности британских войск сократились примерно до 2.500 акров в этом году по сравнению с 320.000 годом ранее".



То, что львиная доля рынка производства и продажи наркотиков на планете контролируется англосаксонскими государствами во главе с США, в очередной раз косвенно подтвердили этим летом не только публикации "негосударственных" организаций типа United States Institute of Peace, но и их лоббисты в ООН, высказавшиеся в поддержку глобальной декриминализации наркотических веществ – на фоне их запрета в Афганистане.



26 июня, во всемирный день борьбы с наркотиками и наркозависимостью, группа дипломатов при ООН направила руководству организации открытое письмо с призывом принять решительные меры для гарантии декриминализации психоактивных и наркотических веществ на глобальном уровне. Под обращением подписались эксперты из состава Комиссии по вопросам защиты прав человека, а также представители Глобальной комиссии по вопросам реформы наркополитики, написавшие:



"Мировому сообществу пора признать, что так называемая "Война с наркотиками", всегда была войной с людьми, в частности с самыми бедными и маргинализированными группами населения… Исторически и по сей день, ограничения в отношении психоактивных и наркотических веществ носят сугубо карательный характер. То есть они призваны для контроля и террора населения, а не оказании помощи реальным жертвам, так называемой "Войны", а именно, лицам, страдающим от последствий хронического использования наркотических веществ… Возможно, настало время для радикального, гуманного подхода к решению проблемы наркозависимости. Для этого нам следует признать, что данный феномен является болезнью, а не социальным пороком".



В поддержку инициативы высказался и сам Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который утвердил первый (национальный) план декриминализации психоактивных веществ еще в 2000 году, будучи на посту премьер-министра Португалии. Теперь, отталкиваясь от той практики, Гутерриш заявляет в личном Twitter: "Лица, употребляющие запрещенные субстанции, являются жертвой самой глубокой и подлой формы дискриминации. Вместо оказания им помощи в борьбе с тем, что по своей сути является болезнью, общество лишь наказывает их и закрывает глаза на тот факт, что строгие меры лишь порождают цикл насилия и преступности. Однако подобному циклу легко можно положить конец, признав необходимость декриминализации самого факта хранения и употребления психоактивных субстанций. Моя родина является самым ранним и успешным примером, демонстрирующим эффективность и безопасность подобного курса".



Что за территория рассматривается в роли замены Афганистану подобного пошиба "гуманистами" уже не секрет. После принятия Афганистаном законов, запрещающих опиаты и стимулирующих выращивание пшеницы, обратный тренд, включающий и бурный рост наркоиндустрии, ожидает Украину. Уже через день после обращения нарколоббистов из ООН президент В. Зеленский официально предложил легализовать "медицинскую" марихуану, отметив, что каннабис должен производиться на территории Украины.



Выступая 28 июня перед депутатами Рады Зеленский заявил: "Лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они не казались для нас, должны быть применены в Украине, чтобы всем нашим гражданам - украинцам и украинкам - не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны, наконец, честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса".



Но, открывая дверь медицинскому каннабису, такого рода политик, в отличие от наркопотребителя, ни на секунду не задумается, чтобы не продолжить и не пересадить страну на действительно тяжелые и опасные аддикции.



Сам Аваков и его приближенные долгое время лоббировали лазейки для легализации наркотиков, чтобы наладить монопольный контроль в стране за наркоторговлей и поставить ее под свой контроль. Также будучи министром, он несколько раз выступал в Раде, требуя разрешить продажу изъятых наркотиков.



Сегодня симбиоз наркомафии и верхушки украинской полиции имеет потенциал стать одним из крупнейших наркокартелей в центральной Европе и даже более выгодной заменой того, что англосаксы утрачивают в Центральной Азии. Основными преимуществами Украины перед Афганистаном является плодородная почва, плюс неискоренимые традиции коррупции – в результате такого симбиоза извлекаемая чистая прибыль станет просто фантастической и пойдет далеко не в госбюджеты. Именно поэтому внимание и наркокрышевателей с многовековым стажем, и транснациональных фармацевтических гигантов обращено сегодня к Украине. Тем более Украина и ее силовики находятся под полным контролем Британии и США, гарантирующими необходимую поддержку проекта путем прямого влияния на туземных политиков, а развитая транспортная сеть может обеспечить бесперебойные поставки товара.



Пользуясь искаженным представлением о наркополитике, внедренным лоббистами ТНК, невежеством в этом вопросе и пребыванием экспертного сообщества в не слишком большом авторитете, корпорации и не слишком чистоплотные западные правительства манипулируют массами в таком чувствительном вопросе, неизменно получая свой кусок пирога.