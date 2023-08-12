США нацелились на Китай, - Сергей Латышев

07:55 13.08.2023 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

12 АВГУСТА 2023



ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЕВРОПУ НАЗНАЧЕН: США НАЦЕЛИЛИСЬ НА КИТАЙ

США нашли преданную страну, которая обеспечит американцам контроль над ЕС и станет мотором НАТО в Европе, когда Вашингтон переключится на Китай. Это наша старая знакомая – Германия. Ей, похоже, предстоит очередная метаморфоза: немцам разрешат быть снова самими собой. Цена высока, но они ее заплатят. Угроза реальна.



Если кто-то еще не понимает, что происходит в американо-европейских отношениях, то саммит НАТО в Вильнюсе в середине июля все окончательно расставил по своим местам. США благодаря конфликту на Украине обрели такую власть над Европой, лишив ее заодно – вот он, высший пилотаж! – благ сотрудничества с Россией, что могут теперь сосредоточиться на Китае.



Новое в европейской жизни

Финансовое и военное бремя американского господства в Европе, которое ранее лежало в основном на США, теперь будет распределяться более равномерно. Ограбленной американцами Европе придется жить по принципу "пушки вместо масла", возрождать свои запущенные за последние 30 лет армии, милитаризировать свои экономики и общества. Даже, возможно, ценой частичного отказа от "современных ценностей". Так как с "радужными" солдатами много не навоюешь, и места под солнцем можно лишиться полностью.



Да, разумеется, какие-то американские войска со складами ядерных и прочих боеприпасов в Европе останутся. "Ядерный зонтик" США будет сохранен. Но спасение утопающих будет теперь в основном делом самих утопающих. Потому что, по большому счету, американцы в военном отношении из Европы уйдут, иначе им даже можно не пытаться справиться с Китаем. А заматеревшим европейцам поручат Россию, как более слабого врага. Это даже кажется справедливым.



Кто вместо на место?

Царьград много писал о том, как США сознательно взорвали Украину, втянув Россию в войну, чтобы полностью лишить европейские страны собственных геополитических амбиций, избавиться от них как от экономических конкурентов, сделав бедными сателлитами Вашингтона, так как американцы им запретят еще (помимо России) и торговать с Китаем, превратив Тайвань во вторую Украину.



Но вот вопрос: кому американцы поручат управлять Европой, то есть, прежде всего, Евросоюзом, страны которого входят в НАТО, вместо себя? Кто будет на месте, но вместо американцев в Европе, будучи при этом вассалом США, так как делегирование полномочий возможно лишь при этом условии?



Между тем свой выбор американцы уже сделали, и страна, которую они выбрали, согласилась на эту роль. Широкая общественность этого – не только в России – почему-то не видит. Значит, пришла пора рассказать. Тем более что все лежит на поверхности.



Кастинг не прошли

Итак, какая же страна станет в Европе "любимой американской женой", которой можно будет поручить европейское хозяйство и не сомневаться при этом в верности, когда США придется заняться другими проблемами?



Может, Британия? Нет! Это хоть и англосаксонская страна, но она себе на уме, дважды в истории с американцами воевала и еле-еле удержалась от войны еще раз – чуть меньше 100 лет назад. У Британии великое прошлое и еще сохранились кое-какие имперские амбиции. Лондон хочет быть равным Вашингтону, а не его вассалом. У англичан своя валюта, свои офшоры, свои интересы, экономические в том числе. Они даже Global Britain пытаются строить, и на Украине у них, в общем, своя политика – более радикальная.



Ну и потом, наконец, это остров, и этих островитян сильно не любят в Европе, которая демографически и экономически в разы сильнее Британии. Управлять ЕС из Лондона невозможно. Британцев – этих самых близких, хотя и проблемных родственников, американцам придется терпеть, ими особенно не покомандуешь.



В таком случае, возможно, Франция? У нее и ядерное оружие есть, как у англичан, и бывшая колониальная империя, огромный дипкорпус. Французы тоже любят командовать и всех поучать. И они – в отличие от британцев – входят в ЕС, являясь одним из его столпов.



Чем не кандидат? Не кандидат! Слишком строптивы, как генерал де Голль, слишком себе на уме и могут далеко пойти, как Наполеон. Французы любят хорошо пожить, не очень любят работать и никогда не перерабатывают. Ужасно обидчивы. Париж грезит о каких-то "евроармиях", геополитических амбициях ЕС, не желает по команде прекращать торговлю с Китаем. Короче, это не родственник, а друг семьи с опасными закидонами.



"Латинские сестры" Франции – Италия с Испанией – тоже не вариант: лидерство никак не потянут, нет необходимых ресурсов.



Может быть, тогда Польша, этот лидер "новой Европы"? Боевые ребята, с амбициями, перед Америкой вроде лебезят. Но экономической мощи недостает. Гонор мешает жить дружно с соседями – не только с Россией, но и Германией с Литвой. Демография тоже хромает. А потом, это не вполне западная страна – славяне, склонны к авантюризму, имеют авторитарную власть, могут подставить, а потом будут требовать себя спасать.



Короче, свяжешься с поляками – не оберешься проблем, и благодарными они никогда не будут, так как сильно себе на уме. В общем, эта несостоявшаяся империя – тоже не вариант. Их можно и нужно использовать, но и только.



"Гюльчатай, открой личико!"

А что же тогда остается? Не скандинавские же тролли с Финляндией в придачу или прибалтийские карлики. Верно, остается Германия – самая населенная и все еще (хотя 11% ее промышленности уже сбежало за границу, оказавшись без дешевой энергии) наиболее экономически мощная страна Европы. В глазах США у Берлина много достоинств.



Во-первых, это собачья преданность. Немецкая элита, прекрасно видя, что их страну грабят и подставляют, осталась верной Америке. Даже уничтожение американцами "Северного потока – 2" ничего не изменило: немецкие спецслужбы диверсию спишут на украинцев, замазав заодно и поляков.



Во-вторых, в ФРГ существует обширная американская военная инфраструктура, развитая транспортная система, промышленность, способная выпускать танки, пушки и другую военную технику. Никаких дополнительных средств вкладывать в это особо не нужно.



В-третьих, Германию – в отличие от Польши – не надо подкармливать. Будучи богатой страной, она сможет покупать лояльность европейцев и снимет эту заботу с американцев.



В-четвертых, ФРГ давно участвует в украинской трагедии, это во многом ее вина, что дело приняло сейчас такой оборот. Поэтому Берлин пойдет до конца, что Вашингтону и нужно.



В-пятых, Германия занимает в Европе центральное положение и уже является ее экономическим столпом. Осталось снова сделать немцев из пацифистов белокурыми бестиями, милитаризировать экономику и общество, и они будут готовы осуществлять в Европе новый американо-немецкий порядок. Украинский кризис – надолго. Пока Москва будет возиться с Украиной, тратя свои ресурсы на принесенную США в жертву страну, Европа и НАТО должны подтянуться и быть готовыми "сдерживать" Россию в основном собственными силами.



Что было, то и будет…

Исторические прецеденты имелись. Только пруссаки считались воинственными, а немцы в целом долгое время – мирными, спокойными людьми, которых грабили французы и прочие шведы. До сих пор, со времен 30-летней войны (1618-1648) у немцев существует выражение "старый швед", обозначающее сурового, несгибаемого воина, каковых среди них тогда не было. Милитаризированной нацией немцы стали только после своего объединения с Пруссией со второй половины XIX века. Их такими сделали, начиная со школы.



Адольф Гитлер был агентом США с 1922 года и приведен американцами к власти (в середине 30-х годов ХХ века к этому, как им показалось, антисоветскому проекту присоединились, не подозревая подвоха, британцы и французы) благодаря вложению огромных средств и эффективным политтехнологиям.



Все, что американцы опасались по морально-этическим соображениям делать в собственной стране, в том числе с евреями, они сделали в Германии. Они в рекордные сроки (в накладе не остались, после войны изъяв бесплатно все немецкие патенты) подготовили немцев под властью Гитлера к развязыванию новой мировой бойни. Чтобы по ее итогам встать во главе мира, истощив или вообще избавившись от конкурентов.



Все цели, которые американцы ставили перед своим ставленником, были выполнены. "Американский мир" наступил, и Гитлеру дали возможность улизнуть с ближайшими приближенными в Латинскую Америку. Его потом называли в ФРГ, которую возглавили по договоренности с западными союзниками нацисты второго ряда, "наш аргентинский режиссер".



Теперь цели США снова требуют сделать ставку на Германию. Министр обороны Германии Борис Писториус и руководство немецкого военного ведомства уже готовы идти в школы, чтобы рекламировать молодежи военные добродетели. Пока о всеобщей воинской повинности речи вроде бы не идет. Но это только пока, потому что рекрутов еще нечем вооружить, не во что одеть, негде разместить, мало боеприпасов.



Но завтра или послезавтра этих ограничений не будет. И многочисленным мусульманам современной Германии таким образом тоже найдут применение. Как сетовали Гитлер и Ко, что в Германии раньше не было мусульман!



Как их переделают?

Прожив долго в Германии, я понял, что многие немцы стали демократами и пацифистами, прониклись чувством вины, чтобы не разбудить зверя, которого в себе смутно ощущали. Будучи дисциплинированными и исполнительными людьми, привыкшими повиноваться властям, они не смогут устоять. Ну а другая половина немцев, по личным наблюдениям, ни в чем не раскаялась. Историю перепишут, все будет ОК. Кто были последними, станут первыми.



Согласно свежим опросам, половина немцев уже считает, что с Россией и не надо было устанавливать хорошие отношения, а свыше 60% видят в русских угрозу. Недаром немцев стали в последние годы пичкать (СМИ ФРГ полностью подконтрольны властям) жуткими историями о миллионах изнасилованных красноармейцами немок. Уже нет благодарности за уход - в чистое поле - русской армии и объединение Германии. На очереди – претензии на бывшую Восточную Пруссию и демонтаж памятников освободителям от нацизма.



К ним уже вовсю подбираются: надо, дескать, отделить кости украинцев от русских, чтобы первым не было обидно, да и вообще убрать мемориалы. На них же еще фигурируют выдержки из сталинских приказов. Так, мол, расстраиваемся из-за этого, что аж кушать и спать не можем. В общем, число сторонников России в ФРГ будет убывать: немцы слишком податливы перепрограммированию.



Что с того?

Вам не показалось странным, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что СВО освободила немцев от чувства исторической вины? Говоря это, он был в экстазе. А ведь русские были, наверное, единственными, кто немцев простил, хотя мы пострадали от них больше других. Русские не могли избавить немцев от того, чего сами не чувствовали. Шольц просто "забыл" упомянуть, что это американцы теперь не будут тыкать немцам их прошлым и можно завязывать с вынужденным пацифизмом.



Не потому ли еще Берлин безропотно смирился с уничтожением "Северного потока – 2", о чем Шольца заранее предупредили американцы, что это тоже было частью сделки с Вашингтоном по раскрепощению немцев и установлению их господства в интересах США в Европе? Не могу этого исключать, каким бы диким это не казалось на первый взгляд. Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691902500





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Ерлан Карин провел заседание Комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев: нынешнюю экономическую политику правительства трудно назвать "моделью"

- В АЗРК подвели итоги полугодия и обсудили дальнейшие планы

- Планируется введение запрета на экспорт сжиженного нефтяного газа

- МИИР РК готовит заслон неправомерному экспорту коммунально-бытового угля, предназначенного для внутреннего рынка

- Минздрав РК: 11 медколледжей не прошли государственную аттестацию

- МВД пресекло деятельность транснациональной организованной преступной группы в сфере порноиндустрии

- Алихан Смаилов потребовал усилить контроль безопасности детей в интернатных и медико-социальных учреждениях

