Мигранты вместе с нацистами выносят Латвии приговор. Страна стала мировым лидером по убыли населения

10:39 13.08.2023

Мигранты вместе с нацистами выносят Латвии приговор@ ZUMA Станислав Лещенко



Только мигранты и гастарбайтеры могут спасти экономику Латвии, уверяет правительство этой страны. Демографы бьют в колокола: Латвия поставила мировой рекорд по убыли населения, в стране некому работать. Однако местные националисты в негодовании требуют остановить завоз мигрантов, чтобы "сохранить Латвию латышской". Парадокс в том, что оба этих пути ведут к медленной смерти Латвии.

Латвийская газета Diena пишет, что государство выбилось в абсолютные мировые лидеры по снижению численности населения – такой вывод можно сделать из демографических данных за 2021 год (в контексте последних 50 лет). Автор статьи в Diena, доцент факультета географии Латвийского университета (ЛУ), председатель Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс, отмечает, что ни одна другая страна мира с 1970-х не претерпевала столь значительного сокращения численности населения.



Удручающий пейзаж



Исторического максимума популяции жителей – 2,66 млн человек – Латвия достигла на излете периода "советской оккупации", в 1990 году. Спустя 33 года, на начало 2023-го в республике, по официальным данным, проживало 1,883 млн человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет составляли 19,2% – это 361 тыс. человек. В 2022 году, как и в предыдущем, число умерших превысило число родившихся в два раза. Уровень рождаемости в 2023 году – пока самый низкий за последние сто лет.



В чем причина столь бедственного положения? Дело в том, что многие латвийцы не видят для себя будущего в своей стране – и либо воздерживаются от того, чтобы заводить детей, либо заводят их, уже перебравшись в другие страны. В этом случае понятнее всего мотивация русскоязычной части населения, которой в последнее время перекрыли кислород по полной программе, оставив один из двух выходов – либо ассимилируйся, либо уезжай.



Но уезжают массово и латыши: не видя для себя на родине перспектив, спасаясь от высоких налогов, чрезмерных тарифов на электроэнергию и отопление, в погоне за достойными зарплатами и т. д. "В Латвии человек НЕ является ценностью. Ноль. Ничего, что большая часть латышского народа уехала за границу, уехали врачи, а молодежь, дети говорят моему поколению, что не вернутся в Латвию, внуки рождаются за границей? А тут – до сих пор жадно сдирают кожу с оставшихся в Латвии латышей до костей", – рассуждают интернет-комментаторы.



В итоге сложилась такая ситуация, что сейчас в стране не хватает рук в любой отрасли, от уборщиков до ИТ-специалистов. Местами это уже становится опасно – например, служба неотложной помощи вынуждена отправлять на вызовы бригады, состоящие всего из двух человек. По данным государственного агентства занятости, количество невостребованных незаполненных вакансий увеличивается с каждым годом.



Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш ратует за ввоз гастарбайтеров из стран третьего мира. Для этого нужно изменить норму в законодательстве, по которой наниматель обязан платить гастарбайтеру зарплату не меньшую средней по стране. Наличие этой нормы делает ввоз рабочих рук из-за границы экономически не оправданным – и латвийские работодатели давно требуют отменить ее.



Грядут перемены



До недавнего времени на пути политики "открытых дверей" для заграничной рабочей силы стояли два препятствия. Во-первых, президент страны Эгил Левитс, помешанный на идее "латышской Латвии". Во-вторых, входившая в правящую коалицию и чрезвычайно влиятельная партия Национальный блок, ставящая во главу угла только доминирование латышского языка в Латвии и "очищение" ее от "инородческого элемента".



В середине апреля премьер-министр Кариньш заявлял, что Нацблок категорически против притока рабочей силы из-за рубежа, а без этого никак не поднять экономику. За ввоз иностранных работников выступил и авторитетный демограф, профессор факультета бизнеса, управления и экономики ЛУ Михаил Хазан. Он ссылается на пример соседних Эстонии и Латвии, миграционная политика которых оказалась более гибкой. "Невозможно решить наши демографические проблемы, не привлекая людей из-за рубежа", – предупредил ученый.



Однако Кариньш, оказавшийся мастером политических комбинаций, сумел убрать "бревна" со своего пути. Во-первых, он, путем интриг и закулисных переговоров сумел добиться, чтобы большинство депутатов (в Латвии президента выбирают парламентарии) не стали поддерживать выдвижение Эгила Левитса на второй срок. После этого в президенты был выбран коллега Кариньша по партии "Новое Единство" Эдгар Ринкевич – личность в прямом смысле слова "толерантная". Против завоза гастарбайтеров он возражать не станет. Кроме того, Кариньш затеял перестановки в правящей коалиции – велика вероятность, что из нее выкинут "нациков", состоящих в Нацблоке.



После этого руки у премьер-министра оказались развязаны. Кариньш поручил министерству экономики разработать "стратегию развития человеческого капитала", которая должна облегчить возможности привлечения работников из-за рубежа.



Действующие в Латвии организации работодателей регулярно напоминают о критической ситуации с рабочей силой. Так, глава местной Конфедерации работодателей Андрис Бите требует, чтобы государство максимально упростило ввоз гастарбайтеров (оформление документов для них занимает не менее трех месяцев) и ввело норму, в соответствии с которой мигранты должны получать не ниже средней заработной платы в своем секторе, а не в целом по стране, как в настоящее время.



"Патриоты" против работодателей



Министр экономики Илзе Индриксоне все еще надеется, что обеспечить экономический рывок удастся больше собственными ресурсами, а не завозными. Она успокаивает сопартийцев-националистов, уверяя, что привлечение зарубежных гастарбайтеров – всего лишь "краткосрочная" мера. Индриксоне указывает, что в настоящее время 27% трудоспособного населения Латвии не являются экономически активными.



Однако есть большие сомнения в том, что Латвия и в самом деле располагает неиспользуемыми трудовыми резервами. С тех пор, как государство в 2004-м вошло в Евросоюз, границы, разделяющие Латвию с другими странами ЕС, исчезли. Латвийцы начали покидать родное государство, не ставя в известность официальные органы. Человек может давно уже жить и трудиться где-нибудь в Норвегии – однако, по мнению латвийских властей, он до сих пор проживает где-то в Елгаве, только почему-то не хочет искать себе работу.



Поэтому без завоза рабочих рук из-за границы Латвии уже точно не обойтись – альтернативой может быть лишь повышение пенсионного возраста с нынешних 65 лет до 70, а то и 80. И то это надолго не поможет.



Тем не менее, известие о подготовке к открытию рабочего рынка вызвало у латышских националистов панику и негодование. На портале Pietiek.com опубликован манифест латвийских "рассерженных патриотов". Суть манифеста сводится к тому, что политика правительства Латвии несовместима с интересами латышской нации. "Патриоты" требуют от правительства не допускать ввоза дешевой рабочей силы и не потакать "сиюминутным интересам отдельных экономических групп". Националисты опасаются, что если приоткрыть дверь для людского ручейка, то вскоре он превратится во всесокрушающий поток.



Латышские "патриоты", таким образом, желают предотвратить угасание своей этнической группы. Однако можно с уверенностью сказать, что воплощение их манифеста на практике приведет к медленной смерти латвийского государства. Латвия фактически дошла до точки, когда не может ни жить без мигрантов, ни оставаться полностью "латышской", если хочет хоть сколько-нибудь эффективно функционировать как страна. Куда ни кинь, всюду клин, Латвия и с мигрантами, и без мигрантов не имеет перспектив ни как общество, ни как государство. Именно это в итоге и доказывает статистика латвийской демографической катастрофы.