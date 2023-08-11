В Таджикистане снизилась рождаемость (на 3%). С чего бы?

11:30 13.08.2023

Сергей Гунеев



В Таджикистане зафиксировано снижение рождаемости.

Об этом в ходе отчетной пресс-конференции заявил глава Агентства по статистике республики Джамшед Нурмухаммадзода.

По его словам, в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество родившихся в республике уменьшилось на 3%.



Нурмахмадзода добавил, что тенденция снижения регистрации рождений наблюдается во всех регионах республики, кроме Душанбе.

Глава Агентства по статистике Таджикистана сообщил, что количество появлений на свет детей в Хатлонской области упало на 2,9% (44,9 тыс. новорожденных), в Согдийской области - на 3,9% (25,7 тыс.), в районах республиканского подчинения - на 6,5%. (23,9 тыс.), в Горном Бадахшане – на 5,5% (1,6 тыс.).

Между тем за данный период увеличилась регистрация рождений в Душанбе, показатель составил 8,3% (10,8 тыс. новорожденных).

Также глава Статагентства указал, что количество смертей за первое полугодие 2023-го выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и достигло 17 тыс. человек.

"Рост регистрации умерших наблюдается во всех регионах Таджикистана", - добавил Нурмахмадзода.

По информации таджикского чиновника, в частности, в Согдийской области - 0,3% (5,8 тыс. смертей), в Хатлоне - 7,8% (5,9 тыс.), в Душанбе - 3,3% (1,5 тыс.), в РРП - 2,7% (3,3 тыс.), в ГБАО - 16% (486).



В Согде подскочила рождаемость

Представитель Агентства по статистике подчеркнул, что по предварительным данным естественный прирост населения за 6 месяцев текущего года снизился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, показатель составил 89,8 тыс. человек.