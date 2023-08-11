Судьба "испуганных патриотов" становится все более интересной. Россия готовит сюрприз

12:41 13.08.2023

Россия готова принять обратно своих сыновей, которые покинули страну и уехали жить за границу. Но не всех, а тех, кто реально готов и мог бы своим трудом быть полезным нашему обществу и народу. Именно в них, прежде всего, нуждается наше государство. А не в алкиных и прочих рамазановых, которые дискредитируют нашу страну и служат Западу.



Эту позицию подтверждают слова первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко. В беседе с изданием "Абзац" она отметила, что артисты-иноагенты, которые принимали участие в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, не вернутся на Родину из-за невостребованности.



Они выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана… [В России] люди категорически не хотят их видеть. И это правильно, – подчеркнула Драпеко.



В Латвии эти певцы тоже мало кому нужны, поскольку "эти русофобы выступают на русском". Что же касается самой Вайкуле, которая "с удовольствием выступала, зарабатывала деньги и принимала аплодисменты" в России, то она из категории тех людей, позицию которых определяют деньги и ориентированность на успех на Западе. То есть "где кормят, там и родина".



Среди "звезд", которые пришли ее поддержать, были украинские и латвийские артисты, сбежавшая из России после начала СВО Вера Брежнева, иноагенты Мария Максакова* и Андрей Макаревич*, а также Алла Пугачева и Максим Галкин*. Вряд ли этих лиц снова хотели бы видеть в России, слушать их песни и посещать концерты с учетом их отношения к нашей стране, к нашему народу.



Но не все уехавшие за границу плохо относятся к России, не все русские, живущие на Западе, выступают против нее, отметил политический эксперт "Первого русского" Андрей Перла. Есть те, кто уехал, а потом передумал и хочет вернуться на Родину. Свое мнение на эту тему он высказал в программе "Скрытые смыслы".







Что делать с "убегайцами"?



Отвечая на вопрос о том, что делать с эмигрантами, политолог Андрей Перла заметил, что прежде нужно разобраться, кто, собственно, входит в это довольно пестрое сборище. Чей труд реально был бы полезен государству, а без кого можно и обойтись.



"Те, кого официально признали иноагентами, к сожалению, участвуют в политической жизни стран Запада. И что самое плохое – они служат в основном для того, чтобы настраивать против России русскоязычное население западных стран. Причем не только свежих эмигрантов, но и тех русскоязычных людей, которые живут на Западе давно, иногда даже не в первом поколении", – сказал Перла.



По словам Перлы, это не те десятки или сотни тысяч людей, которые уехали после 24 февраля или после объявления мобилизации в России президентом Владимиром Путиным осенью 2022 года. А речь идет в целом о русской диаспоре за рубежом.



Только в Израиле русскоязычное население составляет более 2 миллионов человек, из них за последний год въехало 60 тысяч. Это много, но не критично. Они не делают погоды совершенно. А по всему миру считается, что русскоязычная диаспора составляет более 25 миллионов человек. Только в Западной Европе и в Израиле число русских приближается к 6 миллионам человек, – подчеркнул он.



Не всех нужно возвращать



По сравнению с этим, что такое 700 тысяч иноагентов, признанных или пока не признанных? Это ничтожный процент. Но, рассуждая о том, чтобы позволить им вернуться, стоит учитывать, что среди них есть те, кто реально виновны перед Россией.



Есть люди, которые признаны террористами, среди них нам очень известный персонаж Илья Пономарев*. Если мы до них дотянемся, они должны быть судимы и осуждены. Я бы сказал и казнены, если бы у нас была смертная казнь. Потому что если человек, взял на себя ответственность за теракт [речь идет о теракте 20 августа в Подмосковье в 2022 году, когда погибла журналистка и политолог Дарья Дугина – прим. ред.], тут двух мнений быть не может, – убежден политолог.



Также в списке лиц, виновных перед Россией, есть те, кто откровенно занимался дискредитацией нашей армии. Таких порядка 1,5-2 тысяч человек. По словам политолога, это журналисты и политологи, признанные иностранными агентами. А также СМИ, имеющие антигосударственную позицию: "Новая газета"*, "Медуза"*, "Радио свобода"*, "Голос Америки"*, телеканал "Дождь"* и другие. Поэтому они ограничены в своих правах и возможностях российским законодательством.



К ним отношение формально не сформировано, но реально оно тоже должно быть однозначно. Когда я услышал, что с журналисткой "Новой газеты"* Еленой Милашиной что-то случилось в Чечне, хотя я против насилия, которое не санкционировано государством, то у меня возник вопрос: а что в Чечне делала журналистка издания, лишенного в России всяких аккредитаций и права работать? Редакционное задание? Покажите, пожалуйста, – сказал Перла.



Присмотреться к "испуганным патриотам"



Следующая категория граждан, выехавших за рубеж, – это уклонисты от мобилизации или "испуганные патриоты", как сказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Формально они не нарушали законов и ни в чем не провинились. Однако, безусловно, у них есть моральная вина перед Родиной, сказал Перла.



И вот здесь, на мой взгляд, правительство России должно сосредоточиться и создать систему фильтрации, чтобы отделять волков от козлищ: тех, кто, действительно, ни в чем не виноват, от тех, кто был причастен к антироссийской агитации и пропаганде, – отметил эксперт.



Он пояснил, что среди таких "убегайцев" есть те, чей труд реально пригодился бы Родине. Так, Минцифры опубликовало статистику, согласно которой потребности российского рынка в IT-специалистах, включая начинающих, составляют 59 тысяч рабочих мест. И при всем уважении к "незаменимым иностранным специалистам" из республик Средней Азии они не смогут закрыть эти вакансии, сказал Перла.



При всем уважении к нашей системе образования, мы не можем мгновенно взять из воздуха 60 тысяч программистов, даже начинающих. Поэтому если программист по какой-то даже не очень уважительной причине, не разобравшись в ситуации, назовем это так, переехал работать в ОАЭ, в Турцию или во Францию, но он не запятнал себя формально преступлениями, то надо сжать зубы и вернуть этого человека. Потому что Родине нужны эти специалисты и в военное время, – пояснил он.



В свое время, чтобы вывести страну на высокий технологический уровень, США "перекупали" китайских специалистов, предлагая им более выгодные условия. Русским можно было бы пойти, наверное, по американскому пути. Но, к великому сожалению для нас и к великому счастью для Китая, сейчас там уровень зарплат ничем не хуже, чем в России, сказал Перла. То есть вопрос только в рентабельности и востребованности. И с этой точки зрения России было бы выгоднее искать удаленных IT-специалистов где-нибудь в Индии или Пакистане.



Резерва рабочей силы в мире хватает. Но есть нюансы: они не говорят по-русски. И это сложно. Поэтому кого-то нам придется возвращать, – заключил Перла.



*Мария Максакова, Андрей Макаревич, Максим Галкин, Илья Пономарев, "Новая газета", "Медуза", "Радио свобода", "Голос Америки", "Дождь" - внесены Минюстом России в реестр физлиц и СМИ, выполняющих функции иноагента.