Остров Гуам - там может начаться следующая война Америки

16:45 13.08.2023 именно здесь возможен эпицентр тайваньского кризиса



Елена Ларина

Владимир Овчинский



В августе 2023 года Китай усиливает военные действия на восточном фланге Тайваня. Активизировались развертывания к востоку от Тайваня, что вызвало опасность блокады как первого залпа к воссоединению.



Китай повысил ставки своего военного давления на Тайвань, усилив военные учения к востоку от самоуправляющегося острова, чтобы подготовиться к блокаде, направленной на форсирование возможного воссоединения.



1. Обострение ситуации вокруг Тайваня в августе 2023 года



В августе 2023 года Китай резко увеличил военные учения, имитирующие блокаду Тайваня, с тех пор, как бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила остров в августе 2022 года.



До визита Пелоси китайские корабли и самолеты активизировались в западной части Тихого океана, в Филиппинском море к востоку от Тайваня.



Также отмечается развертывание в декабре 2022 года китайского авианосца "Ляонин" к востоку от Тайваня, за которым в апреле этого года последовало развертывание авианосца "Шаньдун" в том же регионе.



В апреле 2023 года китайский боевой беспилотник TB001 был зафиксирован к востоку от Тайваня и вокруг него по весьма необычной траектории полета, по данным министерства национальной обороны Тайваня. Там же говорится, что в мае 2023 года у восточного побережья Тайваня был замечен разведывательный беспилотник BZK005.



Наблюдения китайских самолетов в воздушном пространстве к востоку от Тайваня значительно увеличились с марта 2023 года, отмечая, что с момента визита Пелоси до февраля 2023 года они наблюдались не более трех дней в месяц. Число постепенно увеличивалось с 10 дней в апреле до 12 в мае, шести в июне и 12 в июле 2023 года.



10 августа 2023 года Министерство обороны Тайваня сообщило, что Народно-освободительная армия Китая направила 33 боевых самолета и 6 военных кораблей в период с 6 утра 9 августа до 6 утра 10 августа 2023 года. Истребители J-10 и J-16 пересекли среднюю линию и направились к юго-западу от Тайваня.



Министерство заявило в более раннем заявлении 9 августа 2023 года, что тайваньские военные отследили пять кораблей, когда они плыли в координации с полетами истребителей.



Министерство заявило, что оно использовало ракетные комплексы наземного базирования для отслеживания самолетов, 10 из которых пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, неофициальной границы, которая считалась буфером между островом и материком.



Asia Times отмечает, что эти интенсивные учения могут быть частью китайской стратегии "сжать и расслабиться" против Тайваня, состоящей из стратегии военных учений, равнозначных блокаде, с более тугой военной петлей, увеличивающей уровень угрозы. За усилением военного давления на Тайвань последует некоторое расслабление, пауза для размышлений и переговоров, с посылом о том, что крупные военные учения могут стать реальным делом в любой момент.



2. Будет ли Китай вторгаться на Тайвань в ближайшее время?



Этот вопрос является предметом интенсивных дебатов среди ученых, политиков и военных командиров, приводящих убедительные аргументы с обеих сторон.



В апрельской (2023 года) статье для Journal of Indo-Pacific Affairs Кайл Амонсон и Дейн Эгли утверждают, что у главы Китая Си Цзиньпина есть окно возможностей с 2027 по 2030 год для воссоединения Тайваня с материком, отмечая, что культ личности Си, модернизация Народно-освободительная армия (НОАК) и китайская демография являются стратегическими предвестниками попытки воссоединения в этот период времени.



Амонсон и Эгли отмечают, что воссоединение с Тайванем станет для Си свершившимся фактом, превознося его как фигуру в истории Китая, а неудачу он не может себе позволить и не потерпит. Они также говорят, что этот шаг укрепит Си как бесспорного верховного лидера Китая, положение, которого не занимал ни один другой лидер со времен Мао Цзэдуна.



Они также отмечают обширные усилия НОАК по модернизации, когда Си лично дал указания о стремлении Китая создать к 2027 году вооруженные силы "мирового класса", способные осуществить быстрый захват Тайваня, сдержать иностранное вмешательство, а также создать материально-технические и дипломатические издержки и проблемы странам, помогающим Тайваню.



Однако они также говорят, что преждевременное вторжение может привести к катастрофическому провалу. В то же время они отмечают, что терпение дало бы время для наращивания военного потенциала и одновременного принятия дипломатических мер, чтобы избежать международной критики.



Демография также является важным фактором в расчетах Китая по воссоединению Тайваня. Амонсон и Эгли говорят, что сокращающееся и быстро стареющее население Китая производит меньше граждан трудоспособного и призывного возраста, что серьезно влияет на его экономику и военную готовность.



Они отмечают, что это может усилить у Си чувство безотлагательной необходимости добиваться воссоединения Тайваня в период с 2027 по 2030 год, поскольку после этого Китаю, возможно, придется переориентировать свои приоритеты на программы социального обеспечения, а не на воссоединение с Тайванем.



Однако некоторые утверждают, что в ближайшее время Китай не вторгнется на Тайвань. В апрельской (2023 года) статье для Time Ян Бреммер пишет, что Си, возможно, понял намек на СВО России в Украину, отметив, насколько непредсказуемой и дорогостоящей может быть война.



Бреммер также отмечает, что Тайвань готовился к вторжению десятилетиями, при поддержке поколений все более совершенного американского оружия, гораздо дольше, чем Украина готовилась к полномасштабной войне с Россией.



Он также указывает на отсутствие у Китая боевого опыта, отмечая, что Си понимает последствия пирровой победы, которой он не может рисковать, учитывая медленное восстановление Китая после пандемии Covid-19 и его экономический спад.



Существует также проблема полупроводников, крупнейшим потребителем которых является Китай, закупивший 53,7% мировых поставок в 2020 году. Тем не менее, она все еще пытается производить высокопроизводительные чипы, необходимые для смартфонов, "умных" автомобилей, искусственного интеллекта и военных приложений.



Робин Клинглер-Видра отмечает в июньской (2023 года) статье для The Conversation, что только Тайвань производит 60% мировых полупроводников и 90% самых передовых чипов, что, возможно, делает его передовые чипы глобальным всеобщим благом и защитой от возможного китайского вторжения.



Клинглер-Видра пишет, что, хотя поддержка друзей может снизить глобальную зависимость от тайваньской полупроводниковой промышленности, на реализацию этого потребуются годы, приводя в пример многомиллиардное предприятие Тайваньской полупроводниковой производственной корпорации в Аризоне, которое будет введено в эксплуатацию не раньше 2025 года, и к тому времени, возможно, не сможет производить самые современные микросхемы, необходимые к тому времени.



Клинглер-Видра также говорит, что военный ответ США на китайское вторжение на Тайвань остановит производство чипов на самоуправляющемся острове в одночасье, что повысит цены на чипы, произведенные в других местах. Это, по ее словам, помешает планам Китая по созданию "полностью модернизированных вооруженных сил к 2027 году" и его плану "Сделано в Китае 2025" по увеличению производства.



Существует также возможность ответа США на китайское вторжение на Тайвань. В июльской статье (2023 года) для Института политики безопасности и развития (ISDP) Сатору Нагао говорит, что если США откажутся от своих обязательств по защите Тайваня, союзники и партнеры Вашингтона скептически отнесутся к их обязательствам и возможностям.



Нагао говорит, что такая возможность привела бы к краху системы союзов по принципу "ступица и спицы", которая была основой мира и стабильности в Тихом океане после окончания Второй мировой войны. Он также говорит, что разрешение Китаю захватить Тайвань устранит важный барьер США против почти равного противника, стремящегося сместить давнее господство последнего в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Он также цитирует категорический ответ президента США Джо Байдена на вопрос, будут ли США защищать Тайвань в случае китайского вторжения, при этом Байден недвусмысленно заявил, что США действительно направят свой военный персонал для защиты острова, если потребуется.



Нагао также отмечает, что США и их союзники, такие как Япония и Австралия, разрабатывают средства дальнего удара, чтобы увеличить расходы, которые Китай заплатит в случае вторжения на Тайвань.



3. Остров Гуам - главный оплот американцев в возможной войне с Китаем за Тайвань



В докладе Исследовательской службы Конгресса США "Гуам: оборонная инфраструктура и готовность" от 3 августа 2023 года отмечается:



"Гуам является самой западной территорией США в Индо-Тихоокеанском регионе, где проживает около 170 тысяч граждан США. Министерство обороны США (DOD) владеет около 25% земли на Гуаме и поддерживает на острове около 6400 военнослужащих, находящихся на действительной военной службе. Географическое положение Гуама - он ближе к Пекину, чем к Гавайям - дает ему важную роль в национальной обороне для поддержки воздушных и военно-морских операций в западной части Тихоокеанского региона.



Эффективная защита Гуама имеет решающее значение для сдерживания Китая от военных действий против Тайваня.



Гуам - "незаменимый стратегический узел для Соединенных Штатов", который "позволяет Соединенным Штатам успешно проецировать свою мощь в Индо-Тихоокеанском регионе и тем самым берет на себя надежные обязательства США в области безопасности перед ключевыми союзниками США, находящимися там".



Министерство обороны США планирует сделать дополнительные инвестиции в военную инфраструктуру на Гуаме и увеличить количество военнослужащих на острове. Пятилетний план Министерства обороны США, изложенный в Программе обороны на будущие годы (FYDP), предусматривает выделение около 7,3 млрд долларов на военное строительство на острове с 2024 по 2028 финансовый год.



Агентство противоракетной обороны планирует дополнительно выделить 1,7 миллиарда долларов на внедрение комплексной системы противоракетной обороны на Гуаме.



Корпус морской пехоты планирует перевести 5000 морских пехотинцев, дислоцированных в настоящее время на Окинаве, Япония, на новую базу морской пехоты на Гуаме, которая открылась в 2020 году.



Министерству обороны, возможно, потребуется переместить дополнительных военнослужащих на Гуам для поддержки новой системы противоракетной обороны, расширенных ремонтных мощностей. и другие военные действия. Конгресс и министерство обороны также сталкиваются с вопросами о гражданской инфраструктуре Гуама - электричестве, дорогах, воде, жилье - которые влияют на военную готовность США на острове.



В течение следующих пяти лет Конгрессу и Министерству обороны предстоит принять множество решений о размещении сил и инвестициях в инфраструктуру на Гуаме. Эти решения могут повлиять на более широкие стратегии обороны в районе операций Индо-Тихоокеанского командования (INDOPACOM). Взаимосвязанные и меняющиеся переменные, влияющие на планы министерства обороны в отношении Гуама, включают стратегии и доктрины ведения боевых действий военных служб, военный потенциал и стратегии противников в регионе INDOPACOM, отношения с союзниками и доступ к зарубежным базам в дружественных странах, а также компромиссы, связанные с инвестиционными решениями в другие регионы мира.



Связанные вопросы надзора для Конгресса могут включать:



• Политику и инвестиционные стратегии, связанные с обороной Гуама, включая программы противоракетной обороны.



• Приоритизацию финансирования инвестиций в военную и гражданскую инфраструктуру.



• Надзор за стратегией министерства обороны, структурой сил и принятием решений о базировании воинских частей на Гуаме.



• Политику и финансирование, связанные с военно-гражданскими отношениями между Министерством обороны и жителями Гуама.



Конгресс США сталкивается с множеством вопросов, связанных с оборонной политикой, бюджетом и надзором в отношении Гуама. Годовые бюджетные ассигнования и ассигнования, вероятно, будут определять приоритеты для создания инфраструктуры - пик расходов на строительство на острове ожидается в 2025 финансовом году.



Правительство США сталкивается с нерешенными вопросами о структуре сил в отношении Гуама, которые могут повлиять на союзы США и военную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе.



Увеличение военного присутствия и активности на Гуаме может поднять вопросы внутренней политики и требования надзора для снижения нагрузки на гражданскую инфраструктуру острова, а также для сохранения поддержки американских вооруженных сил среди жителей Гуама. Эта политика включает в себя множество взаимосвязанных и меняющихся переменных, и для их реализации может потребоваться руководство или надзор Конгресса для обеспечения эффективной координации в Министерстве обороны (DOD) и во всем федеральном правительстве.



Расположение и стратегическая ценность Гуама делают его уязвимым для нападения. Гуам находится в пределах досягаемости некоторых китайских и северокорейских баллистических и ядерных ракетных систем, в том числе баллистической ракеты DF-21 Народно-освободительной армии Китая (которую некоторые китайские СМИ окрестили "убийцей Гуама"). Чтобы защитить Гуам от ракетного нападения, Агентство противоракетной обороны США (MDA) разрабатывает и строит на острове систему противовоздушной и противоракетной обороны, и официальные лица MDA говорят, что некоторые компоненты новой системы противоракетной обороны могут быть введены в эксплуатацию к концу 2024 финансового года.



В то время как у Соединенных Штатов есть тысячи военнослужащих, базирующихся в Японии и Южной Корее, остаются вопросы о том, обеспечат ли правительства Японии и Южной Кореи полное сотрудничество и поддержку наступательных военных операций США в случае конфликта из-за Тайваня.



Гуам может стать целью военного удара КНР в случае конфликта на Тайване, удар, который военные КНР могут запланировать как попытку замедлить или ограничить способность вооруженных сил США действовать в западной части Тихого океана.



На Гуаме часто проходят военные учения США с союзниками в Тихоокеанском регионе. В апреле 2023 года Соединенные Штаты провели на Гуаме двухнедельные совместные военные учения с участием воинских частей из Японии, Кореи, Индии и Канады. Сообщается, что некоторые тайваньские военнослужащие участвовали в боевых действиях в городских условиях вместе с морскими пехотинцами США на Гуаме. ВВС Республики Сингапур (RSAF) направили подразделения на базу ВВС Андерсен для обучения. ВВС США планируют обеспечить постоянную ротацию истребителей (F-15SG, F-16C / D и, возможно, F-35B), начиная с 2029 года.



Роль Гуама в Индо-Тихоокеанском регионе



Военная инфраструктура на Гуаме обеспечивает плацдарм для военных операций США и их союзников в западной части Тихого океана, особенно в районах, где, по оценкам военных, может возникнуть крупный конфликт (таких как Тайвань, Южно-Китайское море или Корейский полуостров).



Аэродромы и хранилища топлива на острове могли бы поддерживать американские бомбардировщики или самолеты-заправщики для дозаправки боевых самолетов, действующих над западной частью Тихого океана или прибрежными районами.



Подводные лодки США, действующие с Гуама, могут иметь важное значение для противодействия надводному флоту КНР и сохранения открытых морских путей.



Гуам может поддерживать авиацию наземного базирования для борьбы с подводными лодками (например, использование самолетов морской разведки P-8 Poseidon для идентификации и нацеливания на подводные лодки КНР).



Морские пехотинцы США могли бы использовать Гуам в качестве центра для проведения операций и создания экспедиционных баз на островах и береговых линиях по всему региону.



Гуам является форпостом для различных датчиков, систем противоракетной обороны, средств радиоэлектронной борьбы и систем спутниковой сети, которые поддерживают военные операции США в регионе.



Остров мог бы также оказывать материально-техническую поддержку гуманитарной помощи, помощи при стихийных бедствиях и сотрудничеству в области безопасности. "Гуам станет заправочной станцией, ремонтной мастерской и центром управления военно-морскими и воздушными силами США во время противостояния с Народно-освободительной армией Китая".



Министерство обороны осуществляет многолетнее наращивание инфраструктуры на Гуаме и Содружестве Северных Марианских островов (CNMI).



Общие планы расходов на военное строительство (MILCON) на острове в период с 2015 финансового года по 2028 финансовый год составляют более 10 миллиардов долларов



Это включает в себя:



укрепление инфраструктуры ВМС и ВВС для поддержки воздушных и морских операций;



строительство новой базы морской пехоты, на которой, как ожидается, будет размещено около 5000 морских пехотинцев;



установку новой системы противоракетной обороны и поддержку персонала, необходимого для эксплуатации системы противоракетной обороны.



В случае конфликта вооруженные силы США на Гуаме могут действовать в координации с силами США, постоянно дислоцированными в Японии и Корее. Гуам обеспечивает американским силам более безопасное расстояние по сравнению с базами в Японии или Южной Корее, которые находятся в пределах досягаемости большего количества систем вооружений КНР или Северной Кореи. Эта безопасность сопряжена с компромиссом, поскольку силы США, базирующиеся на Гуаме, могут иметь более ограниченную эффективность и время реагирования, когда они пытаются противостоять или сдерживать вооруженные силы КНР или Северной Кореи в западной части Тихого океана или прибрежных районах.



Статус Гуама как территории США может также обеспечить дополнительный уровень политической надежности по сравнению с союзными правительствами, такими как Япония, Южная Корея и Филиппины, чье согласие на проведение войсками США наступательных операций с их территорий в случае регионального конфликта может быть неуверенным.



Военная инфраструктура на Гуаме



Министерству обороны США принадлежит около 25% земли на Гуаме. Несколько крупных проектов MILCON находятся в стадии реализации или планируются, в частности, объекты морской пехоты должны быть значительно расширены.



Финансирование военного строительства на Гуаме



Конгресс выделил более 3,4 миллиарда долларов на проекты MILCON на Гуаме в период с 2015 по 2023 финансовый год. Министерство обороны США сообщило о планах запросить дополнительные 7,3 миллиарда долларов для MILCON на пятилетний период с 2024 по 2028 финансовый год. Ожидается, что расходы MILCON на Гуаме достигнут пика в 2025 финансовом году, когда будет завершено основное строительство запланированной системы противоракетной обороны.



Министерство обороны указало, что его способности выполнять строительные проекты на Гуаме частично сдерживается нехваткой рабочей силы, что также является фактором, способствующим росту затрат на строительство на Гуаме. Текущие потребности в военном строительстве требуют рабочей силы более чем в три раза больше, чем в настоящее время существует на Гуаме.



В декабре 2023 года Конгресс поручил Министерству обороны США представить комитетам Конгресса по обороне отчет о будущих требованиях к строительству Гуама и Северных Марианских островов. Отчет должен включать прогнозируемые затраты на строительство и прогнозируемые расходы на содержание до 2030 года.



Персонал Министерства обороны США на Гуаме



В общей сложности на Гуаме находится 11 616 военнослужащих, включая военнослужащих, находящихся на действительной службе, резервистов и гражданских служащих. В эти цифры не входят подрядчики или персонал, направленный на Гуам на временной основе.



Структура военного командования и основные командования на Гуаме



Объединенный регион Марианские острова



Штаб-квартира INDOPACOM на Гавайях осуществляет командование и управление совместными силами, действующими в зоне его ответственности. Подразделения ВМС, морской пехоты и ВВС часто посещают Гуам для материально-технической поддержки и учений. Поддержка и управление военными объектами на Гуаме осуществляется через Объединенный регион Марианских островов (JRM), совместную командную структуру, созданную в 2009 году для объединения региональных объектов ВМС, корпуса морской пехоты, армии и ВВС под единым командованием. В JRM также входит Содружество Северных Марианских островов (CNMI), где Министерство обороны планирует развивать военную инфраструктуру на острове Тиниан.



Военно-морской флот является ведущей службой командования. JRM поддерживается командующим, Командованием военно-морских сооружений (CNIC) и Командованием военно-морских сооружений и инженерии (NAVFAC). Командующий JRM является контр-адмиралом ВМС, который также является старшим военным должностным лицом INDOPACOM на Гуаме, CNMI, Федеративных Штатах Микронезии и Республике Палау. Заместителем командующего JRM является бригадный генерал ВВС, который также является командующим авиабазой Андерсен и 36-м крылом. Компоненты ВВС, Корпуса морской пехоты и Армии Национальной гвардии сохраняют повседневное командование над своими объектами.



В 2021 году JRM выпустила новый Меморандум о соглашении по совместной базе, в соответствии с которым некоторые функции поддержки установки для базы ВВС Андерсен были переданы от объединенного командования ВВС. Некоторые заинтересованные стороны ВВС выразили обеспокоенность по поводу структуры управления совместным базированием JRM, а один из них заявил, что "совместное базирование на Гуаме повлияло на боеготовность и проецирование мощности из-за того, что ведущая служба приоритизирует критически важную инфраструктуру и проект улучшения".



Отдельные объекты на Гуаме



46 воинских частей постоянно базируются на острове. CRS не претендует на предоставление окончательного списка всех воинских частей, которые могут постоянно или временно базироваться на острове.



В эти объекты входят:



Военно-морская база Гуам



Подкомандные единицы и арендаторы



• Тихоокеанское командование экспедиционных сил ВМС (CTF-75)



• 15-я эскадрилья подводных лодок (COMSUBRON-15)



• Военный корабль США Аннаполис (SSN 760)



• Военный корабль США "Эшвилл" (SSN 758)



• Военный корабль США "Джефферсон Сити" (SSN 759)



• Военный корабль США "Ки-Уэст" (SSN 722)



• Военный корабль США "Спрингфилд" (SSN 761)



• USS Frank Cable (AS-40)



• Военный корабль США "Эмори С. Лэнд" (AS-39)



• Первая группа специального назначения ВМС – отряд Гуам (SEALS)



• 30-й морской строительный полк



• Морской мобильный строительный батальон (NMCB)



• Подразделение поддержки кораблей управления военно-морскими перевозками на Гуаме



• Пятая мобильная группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов (EODMU-5)



• Подразделение управления боеприпасами ВМС Восточноазиатский дивизион (NMC EAD), подразделение Гуам



• Первая группа технического обслуживания бортовых вооружений ВМФ (NAWMU-1)



• Первая морская экспедиционная группа безопасности (MESG-1), отряд Гуам



• Станция военно-морской связи, Гуам



• Командование инженерных систем военно-морского флота на Марианских островах



• Военно-морская компьютерная и телекоммуникационная станция Гуама (NCTS)



• Штаб-квартира Объединенного региона Марианские острова



База ВВС Андерсен



Подкомандные единицы и арендаторы



• 36-е крыло



• 36-я оперативная группа



• 36-я группа поддержки миссии



• 36-я группа технического обслуживания и эскадрилья



• 36-я медицинская группа



• 36-я группа реагирования на непредвиденные обстоятельства и эскадрилья



• 36-я эскадрилья технического обслуживания



• 36-я эскадрилья инженеров-строителей



• 36-я эскадрилья связи



• 36-я контрактная эскадрилья



• 36-я эскадрилья поддержки сил



• 36-я эскадрилья тыловой готовности



• 736-я эскадрилья сил безопасности



• 734-я эскадрилья поддержки воздушной мобильности



• 4-я региональная группа поддержки



• Task Force Talon (возможности THAAD)40



• 21-я эскадрилья космических операций, отряд 2



• 602-й отряд специальных расследований Управления специальных расследований ВВС.



• Вторая морская боевая эскадрилья вертолетов ВМС США (HSC-25)



• 554-я эскадрилья Красной Лошади



Другие воинские части на Гуаме



• Лагерь морской пехоты Бен Блаз



• Военно-морской госпиталь Гуама



• Армейский 3-й батальон, 196-я пехотная бригада, Национальная гвардия армии Гуама.



• Командование военно-морскими объектами на Марианских островах



• Агентство оборонной логистики (DLA) в Индо-Тихоокеанском регионе



ВМС США и инфраструктура на Гуаме



Военно-морская база Гуама в гавани Апра управляет портом, который может принимать крупнейшие военные корабли ВМФ, включая авианосцы. База подводных лодок Поларис-Пойнт в гавани является портом приписки для пяти атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес", которые считаются ценными за их способность преодолевать оборону противника. В случае конфликта подводные лодки и их экипажи обучены и оснащены, чтобы потенциально потопить вражеские надводные корабли, прорвать морскую блокаду, сорвать морской десант или предотвратить пополнение позиций противника.



В 2022 году ВМС увеличили количество ударных подводных лодок, базирующихся на Гуаме, до пяти подводных лодок по сравнению с тремя или четырьмя в разное время в течение последнего десятилетия. Сообщается также, что военно-морской флот рассматривает возможность размещения на Гуаме некоторых подводных лодок класса "Вирджиния". Также на Гуаме базируются два тендерных корабля ВМС, представляющие собой надводные корабли, обеспечивающие поддержку и обслуживание подводных лодок передового базирования.



Возможности военно-морского флота по техническому обслуживанию кораблей на Гуаме ограничены, поскольку некоторые объекты были закрыты в ходе процесса реорганизации и закрытия базы (BRAC) 1995 года. Плавучий сухой док - корытообразная конструкция, используемая для подъема кораблей из воды для ремонта - был демонтирован в 2016 году. Судоремонтный завод, принадлежащий ВМФ, был закрыт в 2018 году. возможности на острове, создав новый отряд из военно-морской верфи Перл-Харбор и Промежуточного центра технического обслуживания. В октябре 2022 года ВМС заключили контракт на 16,9 млн долларов на архитектурные и инженерные услуги по строительству причала для ремонта подводных лодок на базе подводных лодок Поларис-Пойнт на Гуаме, и эти работы планируется завершить в сентябре 2024 года. Ожидается, что в нее войдут около 400 военнослужащих на постоянной основе.



Корпус морской пехоты указал на военно-морскую базу на Гуаме в качестве промежуточной базы для поддержки своей концепции операций передовой экспедиционной базы (EABO), которая была разработана для возможных сценариев конфликта в западной части Тихого океана. Эта концепция будет основываться на десятках небольших быстрых десантных кораблей-средних, до недавнего времени известных как легкие десантные боевые корабли (LAW) - будущих кораблей ВМФ, предназначенных для поддержки десантных операций морской пехоты. Согласно текущим планам ВМС, первые средние десантные корабли могут присоединиться к флоту в 2028 году. Военно-морской флот еще не определился, будут ли десантные средние корабли базироваться на Гуаме или в другом месте.



Силы морской пехоты США и инфраструктура на Гуаме



Корпус морской пехоты присутствует на Гуаме почти постоянно с 1899 года. Основным объектом морской пехоты на Гуаме является базовый лагерь морской пехоты Блаз, который был активирован 1 октября 2020 года и является первой новой базой морской пехоты, активированной с 1952 года. командир Camp Blaz - полковник морской пехоты; в марте 2023 года на острове постоянно находилось около 135 морских пехотинцев. В апреле 2023 года на базе не было команд или подкоманд арендаторов, но ротационные подразделения морской пехоты использовали некоторые из недавно построенных зданий.



После соглашения 2012 года с Японией Соединенные Штаты обязались перебросить около 5000 морских пехотинцев с Окинавы на Гуам. Соглашение было заключено на фоне растущего сопротивления японской общественности и опасений по поводу безопасности авиабазы морской пехоты Футенма на Окинаве. Официальный представитель Корпуса морской пехоты заявил, что морские пехотинцы и их семьи начнут переезжать с Окинавы на Гуам в 2024 году. Как сообщается, план Корпуса морской пехоты предусматривает переброску 2500 военнослужащих на Гуам к 2026 году, а к 2028 году - полный контингент морских пехотинцев численностью 5000 человек. ожидается, что в его состав войдут командный элемент экспедиционной бригады морской пехоты (MEB), пехотный полк морской пехоты, батальон тылового обеспечения и боевой воздушный элемент. По сообщениям, около 1500 членов семей морской пехоты также должны быть переселены на Гуам. Конгресс выделил более 1,7 миллиарда долларов на военное строительство Корпуса морской пехоты на Гуаме и CNMI с 2015 финансового года.



В целом реорганизация морских пехотинцев на Гуаме оценивается примерно в 8,7 миллиарда долларов, из которых около 3,1 миллиарда долларов оплачивает правительство Японии.



На участке земли, известном как Andersen South, корпус морской пехоты близится к завершению строительства Городского учебного комплекса Skaggs, где морские пехотинцы смогут тренироваться для военных операций в урбанизированной местности (MOUT). Строительство учебного центра стоимостью 176 миллионов долларов планировалось завершить к июлю 2023 года. Строительство было отложено отчасти из-за археологических находок в этом районе. Учебный центр строится на месте заброшенного жилого комплекса, а новое строительство направлено на то, чтобы сделать местность более городской, включая имитацию здания посольства. Он должен иметь две посадочные зоны и проводить тренировки от отрядов до подразделений размером с батальон. Обучение там может включать ввод и вывод личного состава, подкрепление посольства, отработку боевых маневров, таких как упражнения с ручными гранатами и прорывом, маневры городских войск, маневры автоколонны и обучение в зоне сброса с фиксированным / поворотным винтом.



ВВС США и инфраструктура на Гуаме



База ВВС Андерсен на северной оконечности Гуама управляет крупным аэродромом, который является потенциальным центром реализации концепции Agile Combat Employment (ACE) ВВС. Согласно INDOPACOM, концепция "сосредоточена на способности быстро перебрасывать самолеты на сеть небольших аэродромов в западной части Тихого океана, чтобы избежать попадания китайских ракет в случае войны". К северу от основного аэродрома базы ВВС Андерсен ВВС также содержат аэродром, известный как Северо-Западное поле, который был построен во время Второй мировой войны. Северо-западное поле в настоящее время используется для обучения, но ВВС планируют его развитие, чтобы обеспечить больше возможностей для крупномасштабных операций, включая истребители, заправщики и грузовые самолеты.



36-е крыло служит базой на базе ВВС Андерсен. В крыле нет постоянных самолетов ВВС, скорее, его задача состоит в том, чтобы оборудовать и интегрировать совместную авиацию и логистику в рамках INDOPACOM. Постоянные воздушные средства, базирующиеся на базе ВВС Андерсен, включают беспилотные самолеты-разведчики ВМС (например, MQ-4 и RQ-4 Global Hawks) и вертолеты ВМС (MH-60S Seahawks). В 36-м крыле часто размещаются сменные оперативные группы заправщиков (состоящие из подразделений, эксплуатирующих KC-135) и сменные оперативные группы бомбардировщиков (состоящие из подразделений B-1 и B-52). По вместимости база ВВС Андерсен имеет больше хранилищ топлива и боеприпасов, чем любая другая база ВВС. Модернизированная трубопроводная система может снабжать самолеты более чем 4 миллионами галлонов реактивного топлива в день (достаточно топлива для обеспечения более 100 вылетов самолетов-заправщиков). ВВС ожидают, что сменные и временные самолеты и подразделения доставят все припасы и персонал, необходимые для их операций.



Стратегическое значение Гуама требует улучшения инфраструктуры для удовлетворения растущих требований, предъявляемых к базе ВВС Андерсен. В письменном заявлении, предоставленном Управлением по законодательным вопросам ВВС, выражается озабоченность по поводу текущей готовности базы Андерсен, в которой говорится, что база ВВС Андерсен "не оснащена материалами и персоналом, необходимыми для того, чтобы быть эффективным центром".



Также на базе ВВС Андерсен космические силы США поддерживают станцию слежения на Гуаме, находящуюся в ведении 21-й эскадрильи космических операций, отряд 2. Это подразделение является частью сети управления спутниками ВВС (AFSCN), которая обеспечивает поддержку военных операций.



Силы армии США на Гуаме



Постоянное присутствие армии США на Гуаме состоит из двух организаций: действующей батареи терминальной высотной обороны (THAAD) и Национальной гвардии армии Гуама. Поскольку планы противоракетной обороны Гуама продолжают развиваться, направление дополнительных армейских сил на Гуам может стать вариантом.



Армия развернула батарею THAAD на Гуаме в 2013 году. Система противоракетной обороны THAAD предназначена для уничтожения баллистических ракет малой, средней и средней дальности путем их перехвата на заключительном этапе полета. Армия управляет батареей THAAD на Гуаме под командованием оперативной группы Talon. Подразделение THAAD ранее базировалось на базе ВВС Андерсен, но позже было перемещено на близлежащий военный объект США, известный как Южный Финегаян, потому что, как сообщается, бывший командир JRM, новое местоположение сделало систему более эффективной.



Системы противовоздушной и противоракетной обороны на Гуаме



В настоящее время средства противоракетной обороны США на Гуаме включают систему противоракетной обороны THAAD. Армейская батарея THAAD на Гуаме укомплектована примерно 100 солдатами и состоит из шести пусковых установок с восемью ракетами-перехватчиками в каждой. ВМС США предоставляют Гуаму дополнительные средства противоракетной обороны по мере необходимости за счет своего развертывания в районе военных кораблей, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis, которая предназначена для перехвата приближающихся ракетных угроз на полпути или на завершающих этапах полета. Системы THAAD и Aegis в настоящее время не интегрированы и полагаются на отдельные датчики и системы управления и контроля.



В октябре 2022 года MDA заявило, что Индо-Тихоокеанское командование выпустило новые требования по модернизации противоракетной обороны Гуама, включающие "360-градусное покрытие и эшелонированную защиту от региональных баллистических, маневрирующих баллистических, гиперзвуковых планирующих и крылатых ракет".



Разработка и внедрение системы противоракетной обороны для защиты военнослужащих, инфраструктуры и жителей США на Гуаме от потенциального нападения является главным приоритетом для руководства INDOPACOM и MDA.



MDA разрабатывает усовершенствованную интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны (EIAMD) для защиты Гуама. Текущие планы направлены на то, чтобы к концу 2024 финансового года были введены в действие определенные элементы новой системы противоракетной обороны. Конгресс профинансировал программу MDA и принял многочисленные меры надзора для отслеживания ее прогресса и эффективности.



Расширенная интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны (EIAMD) для Гуама



Новая архитектура противоракетной обороны Гуама, согласно бюджетным документам MDA, должна продемонстрировать "первоначальные возможности" в 2024 году, затем "расширенные возможности" в 2029 году и продолжать развиваться до 2030-х годов.



Новая система будет включать в себя сотрудничество между MDA и тремя военными ведомствами для создания системы, которая опирается на элементы армейских ракетных систем THAAD, армейской системы противоракетной обороны PATRIOT, а также системы вооружений Aegis ВМФ и SM-3 ВМФ, а также ракеты СМ-6.



Система будет включать в себя использование возможностей управления огнем системы вооружения Aegis ВМФ и армейской интегрированной системы боевого управления (IBCS), системы управления и контроля, которая соединяет датчики и стрелков на поле боя. Система будет включать распределенные системы вертикального пуска MK-41, стандартные армейские ракетные пусковые установки и мобильные радары AN/TPY-6 (ранее AN/TPY-X). Система противоракетной обороны Гуама должна управляться Объединенным командным центром с использованием IBCS; система "Иджис Гуам"; узла миссии Command and Control, Battle Management and Communications (C2BMC), обеспечивающий локальную непрерывность операций. Эти системы частично зависят от сети спутников и космических датчиков, поддерживаемых Космическими силами США.



Комитет Сената по вооруженным силам отметил в 2022 году, что план противоракетной обороны Гуама "предполагает приобретение и системную интеграцию трех отдельных программ противоракетной обороны, связанных с обслуживанием, на нескольких объектах по всему острову против комплекса угроз, связанных с ракетами, опирающихся на ограниченную инфраструктуру на остров Гуам".



В июле 2022 года MDA опубликовало "Уведомление о намерениях" о заключении контракта с единственным источником на установку "Системы Aegis Guam" уже в 2024 году.



5 мая 2023 года MDA опубликовало в Федеральном реестре Уведомление о намерении подготовить Заявление о воздействии на окружающую среду (EIS) для оценки потенциального воздействия на окружающую среду и необходимых мер по смягчению последствий, связанных с системой EIAMD для защиты Гуама. EIS оценит наличие радаров на 20 наземных объектах, разбросанных по всему острову; датчики; ракетные установки; ракетные перехватчики; системы управления и контроля, управления боем и связи.



Вице-адмирал Джон Хилл, директор MDA, дал показания 18 апреля 2023 года перед комитетом Палаты представителей по вооруженным силам:



"Работая со службами и агентствами, мы стремимся удовлетворить требования INDOPACOM в отношении постоянной эшелонированной защиты на 360 градусов, этой возможности на Гуаме против одновременных налетов крылатых, баллистических, маневренных и гиперзвуковых угроз".



"Сейчас мы полностью сосредоточены на создании сайтов. Мы знаем, что они собой представляют. Мы провели там первые экологические работы. И, как вы упомянули, в конце 2024 года мы намерены получить первый радар, инженерную версию системы управления и контроля, и пусковую установку, чтобы мы могли проводить испытания в окружающей среде.



Эффективность систем противоракетной обороны



Отчет MDA показывает 82% успешных испытаний систем противоракетной обороны. Тем не менее, некоторые государственные проверки и сторонние аналитики выразили обеспокоенность по поводу качества и количества программ тестирования MDA. Некоторые аналитики предполагают, что в случае конфликта вооруженные силы КНР смогут достичь не менее 25% проникновения противоракетной обороны. В ежегодном обзоре противоракетной обороны США Министерство обороны заявило, что стратегия национальной безопасности не опирается на системы противоракетной обороны как на основное средство противодействия ракетным угрозам со стороны России и Китая. Вместо этого Соединенные Штаты "продолжат полагаться на стратегическое сдерживание, подкрепленное безопасным, надежным и эффективным ядерным арсеналом, для противодействия и сдерживания крупных ракет межконтинентального радиуса действия, способных нести ядерное оружие, со стороны Китая и России".



Эффективность противоракетной обороны в реальном конфликте будет зависеть от множества факторов. Например, способность противника развернуть большой арсенал ракет и запустить несколько ракет одновременно увеличивает вероятность проникновения в систему противоракетной обороны. Тип приближающейся ракеты и используемая в ее основе технология могут увеличивать или уменьшать ее способность уклоняться от средств защиты. Кроме того, если система противоракетной обороны способна запустить более одной ракеты-перехватчика по приближающейся ракете, вероятность успешной защиты выше.



Согласно отчету Бюджетного управления Конгресса (CBO) за 2021 год о противоракетной обороне США для противодействия наземным атакам, "ограниченное количество ракет-перехватчиков, доступных для нынешних архитектур систем противоракетной обороны, может быть фактором атаки противника, способного запускать многочисленные крылатые ракеты (КРКР)".



Гражданская инфраструктура



Готовность американского военного персонала и объектов на Гуаме во многом связана с инфраструктурой, принадлежащей и эксплуатируемой гражданскими лицами за пределами военных объектов. Военные объекты США на острове зависят от гражданской электросети, которая питается от устаревшей инфраструктуры и иногда испытывает перебои в подаче электроэнергии.



Инфраструктура Гуама, которая обеспечивает питьевую воду и очистку сточных вод, в последние годы требует усовершенствования и может оказаться недостаточной для обеспечения дополнительного роста военного и гражданского населения на острове.



На Гуаме не хватает жилья, что может затронуть военнослужащих, желающих жить за пределами острова. Остров также сталкивается с нехваткой рабочей силы - как военное командование США, так и местные выборные должностные лица на Гуаме заявили о необходимости привлечения большего количества временных иностранных рабочих для удовлетворения текущего и будущего спроса на военные и гражданские строительные проекты.



Проблемы окружающей среды



Расположение Гуама создает риск экстремальных погодных явлений и связанных с этим потенциальных последствий изменения климата для нанесения ущерба инфраструктуре острова.



Остров уязвим для тайфунов, которые могут нарушить повседневную деятельность на острове. Например, в мае 2023 года тайфун "Мавар" привел к отключению электроэнергии и воды на военных объектах; заваленные обломками аэродромы; наводнения в домах по всему острову.



Повышение уровня моря в Тихом океане может представлять определенный риск для прибрежной инфраструктуры в виде затопления или эрозии.



Повышение температуры моря может повлиять на здоровье коралловых рифов, окружающих Гуам, которые обеспечивают некоторую защиту от волн и штормов. Повреждение коралловых рифов также может уменьшить доступность пресной воды на острове.



Развитие инфраструктуры и военный доступ США в западной части Тихого океана



Военная стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе включает использование многочисленных мест, где США сохраняют право собственности или доступ к объектам для военного использования. Некоторые военачальники описывают "стратегию ступицы и спицы", в которой Гуам является центром, который поддерживает способность вооруженных сил США потенциально действовать из более строгих или временных объектов по всему региону. Некоторые из этих мест могут включать:



Тиниан



Американские военные инвестируют в военную инфраструктуру острова Тиниан, небольшого вулканического образования примерно в 100 милях к северу от Гуама, которое является частью CNMI и JRM. Тиниан имеет длину около 10 миль и имеет местное население около 3100 человек. В 2019 году Министерство обороны США подписало договор аренды сроком на 40 лет на строительство "отклоняющего аэродрома", который мог бы стать экстренной альтернативой базе ВВС Андерсен. Тихоокеанские ВВС США сообщают, что аэродром на острове "предоставит стратегические оперативные возможности и возможности для учений". Ожидаемая дата завершения проекта по развитию аэродрома и взлетно-посадочной полосы для стоянки самолетов стоимостью 162 миллиона долларов - октябрь 2025 года. Также разрабатываются планы по улучшению порта и проезжей части. Аэродром будет в первую очередь предназначен для самолетов-заправщиков и мобильных самолетов. Также на Тиниане военно-морской флот и корпус морской пехоты строят базу для обучения работе в суровых условиях. В настоящее время этот район используется для тренировок по экстренной эвакуации, разведке, специальным действиям и эвакуации самолетов и личного состава.



Алеутские острова



Алеутские острова Аляски представляют собой цепь небольших островов в северной части Тихого океана примерно в 1000 милях к западу от Анкориджа - ближе к России, чем к материковой части Аляски. Цепь островов включает в себя крупные радиолокационные объекты, поддерживающие системы противоракетной обороны США. Военные объекты на островах включают инфраструктуру времен Второй мировой войны, которая поддерживала бомбардировщики и самолеты-разведчики. У ВВС США есть объект, известный как аэродром Эрексон, который включает в себя взлетно-посадочную полосу длиной 10 000 футов. Хотя на постоянной основе там нет военнослужащих, летчики с Объединенной базы Элмендорф-Ричардсон управляют группой подрядчиков Министерства обороны США на авиабазе Эрексон.



Район отдаленных островов Тихого океана США (PRIA)



Американские владения в Тихом океане включают семь небольших островов без постоянного населения, вместе известных как Тихоокеанская удаленная островная зона США (PRIA). Сюда входят остров Бейкер, остров Хауленд, остров Джарвис, атолл Джонстон, риф Кингман, атолл Пальмира и остров Уэйк. На острове Уэйк есть аэродром, но нет портов (из-за его рифов места стоянки для крупных кораблей ограничены).



Палау



Архипелаг островов к юго-западу от Гуама и к востоку от Филиппин, Палау является частью Договоров о свободной ассоциации. Компактное соглашение обязывает США защищать Палау и позволяет гражданам Палау служить в вооруженных силах США. Пентагон определил Палау как возможное место для новой военной базы и планирует построить для Палау тактическую радиолокационную систему стоимостью 118,4 миллиона долларов.



Федеративные Штаты Микронезии



Расположенные между Гуамом и Филиппинами Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ) являются частью Договоров о свободной ассоциации. Сообщается, что ФШМ дал согласие на разработку новых военных объектов США.



Маршалловы острова



Маршалловы Острова, совокупность атоллов и островов к востоку от Гуама, являются частью Договоров о свободной ассоциации. Маршалловы острова включают в себя гарнизон армии США на атолле Кваджалейн, где находится испытательный полигон противоракетной обороны Рональда Рейгана. В январе 2023 года США подписали новый меморандум о взаимопонимании с Маршалловыми островами.



Мидуэй



Острова Мидуэй - территория США, расположенная к востоку от Гуама. Коралловый атолл, являющийся частью Гавайского архипелага, Мидуэй-Айлендс состоит из двух основных островов и имеет общую площадь 2,4 квадратных мили. ВМС США эксплуатировали авиабазу на Мидуэе, пока она не была закрыта в 1993 году. Военная инфраструктура на острове, которая когда-то поддерживала воздушные и военно-морские операции, с населением около 5000 человек со временем пришла в упадок.



Во время Второй мировой войны ВМС США и армейская авиация проводили военные операции на островах Мидуэй. Острова использовались как авиабаза и база подводных лодок.



Во время войны во Вьетнаме Мидуэй был заправочной станцией для самолетов и кораблей и поддерживал эксплуатацию и техническое обслуживание подводных кабелей, используемых для обнаружения звуков подводных лодок в Тихом океане.



Взлетно-посадочные полосы на острове продолжают использоваться для аварийных посадок военных и гражданских самолетов. Остров находится под юрисдикцией и контролем Службы рыболовства и дикой природы Министерства внутренних дел США как часть системы национальных заповедников дикой природы.



Американское Самоа



Американское Самоа является некорпоративной территорией США, представленной в Палате представителей избранным делегатом. Американское Самоа состоит из пяти островов, имеет население около 44 тысяч человек и площадь около 86 квадратных миль. Департамент портовой администрации местного правительства курирует несколько аэропортов и гаваней. Военные чиновники США и местные выборные должностные лица на Гуаме обсудили возможность размещения американских войск на Самоа.



Вопросы для Конгресса США



Конгресс сталкивается с многочисленными вызовами и нерешенными вопросами, связанными с Гуамом и его ролью в США.



Эти проблемы включают следующее:



• Какова роль Гуама в более широкой стратегии национальной безопасности и военной стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе?



• Насколько Гуам уязвим для нападения в текущих условиях и в будущем?



• Каким образом Конгресс может стремиться к дальнейшему финансированию, ускорению, надзору или иной поддержке программы противоракетной обороны Гуама?



• Помимо системы противоракетной обороны Гуама, какие варианты есть у Конгресса для поддержки обороны Гуама и устойчивости тамошней военной инфраструктуры?



• Каково оптимальное расположение оперативных сил и военного персонала на ограниченном пространстве Гуама?



• Какова оптимальная конфигурация военной инфраструктуры на Гуаме в рамках имеющегося ограниченного пространства?



• Следует ли Конгрессу рассмотреть вопрос об оказании прямой поддержки гражданской инфраструктуре на Гуаме в качестве компонента военной готовности?



• Создает ли изменение климата риски для военных операций и инфраструктуры на Гуаме?



• Как иммиграционная политика США в отношении Гуама может способствовать обеспечению военной готовности на острове?



• Поддерживает ли нынешняя структура совместного базирования Объединенного региона Марианских островов оптимальную военную готовность?



• Как Конгресс мог бы поддерживать и обеспечивать позитивные военно-гражданские отношения между Министерством обороны США и гражданами США, проживающими на Гуаме?



Защита Гуама



Конгресс может рассмотреть потенциальную уязвимость Гуама в качестве цели при принятии решений о том, как финансировать и реализовывать инфраструктурные проекты и системы противоракетной обороны на острове. В случае конфликта с КНР Гуам может подвергнуться ракетному обстрелу, который КНР может рассматривать как стратегию, направленную на то, чтобы воспрепятствовать военному использованию США наземной авиации в западной части Тихого океана. Сообщается, что ракетные силы Народно-освободительной армии Китая имеют арсенал из более чем 400 ракет, способных достичь Гуама. В сентябре 2020 года ВВС Китая выпустили пропагандистский видеоролик, в котором, по-видимому, показан бомбардировщик КНР, наносящий удар по базе ВВС Андерсен.



Группа военных аналитиков из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) разработала военную игру с участием гипотетического десантного вторжения Китая на Тайвань и провела ее 24 раза, чтобы оценить различные сценарии, которые могут быть связаны с таким конфликтом. В январе 2023 года команда сообщила, что результат включал атаку КНР на базу ВВС Андерсен во всех 24 итерациях.



Гуам также находится в пределах досягаемости северокорейских ракет. В 2017 году Северная Корея прямо пригрозила нанести удар по авиабазе Андерсен.



В свете уязвимости Гуама Конгресс может также рассмотреть вопросы, связанные с устойчивостью военной инфраструктуры на острове и способностью Министерства обороны восстановить основные военные функции и рутинные операции в случае кризиса, который может включать прямую атаку, кибер-атаку, террористический акт или экстремальное погодное явление.



Дополнительная поддержка надзора за программами противоракетной обороны



Обеспокоенность по поводу уязвимости Гуама перед ракетным нападением может побудить Конгресс рассмотреть возможность предоставления дополнительной поддержки программе противоракетной обороны Гуама. Один из вариантов может включать финансирование дополнительных 147 миллионов долларов на программу защиты Гуама, указанную в Списке нефинансируемых приоритетов INDOPACOM на 2024 год.



Конгресс может рассмотреть вопрос о том, следует ли добиваться дополнительных мер надзора за программой противоракетной обороны Гуама, которая не придерживается традиционных сроков разработки крупных программ.



В Совместном пояснительном заявлении, сопровождающем Закон об ассигнованиях Министерства обороны США на 2023 финансовый год, Конгресс поручил MDA ежеквартально предоставлять комитетам Конгресса по обороне обновленную информацию о статусе программы противоракетной обороны Гуама.



Возможные альтернативные меры защиты



В дополнение к программе противоракетной обороны Конгресс может рассмотреть вопрос о том, следует ли использовать альтернативную пассивную оборону для защиты военной инфраструктуры. Например, Конгресс может рассмотреть вопрос о финансировании военного строительства для строительства бетонных или "закаленных" укрытий для самолетов на Гуаме, чтобы повысить вероятность того, что самолеты США смогут выжить при атаке. В настоящее время на Гуаме нет укрепленных укрытий от воздуха.



Конгресс может рассмотреть возможность финансирования дополнительных средств обеспечения устойчивости, которые могли бы помочь военным объектам поддерживать или быстро восстанавливать операции в случае нападения или стихийного бедствия. Помимо укрепленных воздушных укрытий для самолетов, это может включать средства быстрого ремонта взлетно-посадочной полосы или порта, мобильные центры управления воздушным движением и переносные топливозаправщики. Конгресс может рассмотреть возможность финансирования программ исследований, разработок, испытаний и оценки или программ закупок для оптимизации пассивной защиты.



Позиция сил и готовность на Гуаме



Конгресс может оценить расположение вооруженных сил на Гуаме и рассмотреть вопрос о предоставлении Министерству обороны указаний о расположении военного персонала, подразделений и инфраструктуры на острове. По сравнению с размещением воинских частей на Гавайях или на западном побережье Соединенных Штатов, решение о размещении большего количества военного персонала и средств на Гуаме может улучшить время реагирования и военную эффективность в случае конфликта, но оно также может поставить их в более уязвимое положение. риск нападения, деградации или уничтожения. Более того, при отсутствии прямого конфликта решения США о размещении военных сил на Гуаме могут иметь дипломатические или геополитические последствия. Например, концентрация сил может быть провокационной для потенциальных противников в регионе, или концентрация сил может создавать сдерживающий эффект.



Оперативные силы



Конгресс может рассмотреть вопрос о том, осуществлять ли надзор за решениями ВВС и ВМС, касающимися развертывания крупных военных объектов на острове Гуам. В условиях ограниченного пространства на Гуаме Конгресс может запрашивать информацию или давать указания по таким вопросам, как:



• Решения ВВС о размещении на острове - постоянно или поочередно - бомбардировщиков или истребителей.



• Решения военно-морского флота относительно подводного флота, базирующегося на острове, в частности количество и тип подводных лодок, которые составляют оптимальный флот для базирования на Гуаме.



• Решения Корпуса морской пехоты относительно оптимального размера сил морской пехоты, размещенных на Гуаме, и способов рассредоточения морских пехотинцев по Индо-Тихоокеанскому региону, который также включает Гавайи, Аляску и другие места.



Конгресс может также запрашивать информацию или давать указания Государственному департаменту и Министерству обороны относительно использования Гуама в качестве площадки для размещения союзных или партнерских сил, например из Сингапура, Японии или Австралии. При рассмотрении этих вопросов о вооруженных силах Конгресс может запросить информацию у Государственного департамента или разведывательного сообщества о том, как потенциальные противники могут воспринять любые такие добавления или сокращения, а также о потенциальном влиянии на геополитическую обстановку.



Военная инфраструктура



При утверждении и утверждении годового бюджета военного строительства Конгресс играет непосредственную роль в принятии решений об инвестициях в военную инфраструктуру. Конгресс может рассмотреть вопрос об ускорении или отсрочке возможных планов по:



• Инвестированию в военно-морскую инфраструктуру в гавани Апра для поддержки дополнительных операций надводных кораблей и подводных лодок. Инвестиции могут включать дополнительные судоремонтные мощности, такие как сухой док.



• Инвестировать в Северо-Западный аэродром рядом с базой ВВС Андерсен для поддержки дополнительных авиационных операций.



• Инвестированию в дополнительные мощности военно-морского госпиталя на Гуаме, который мог бы оказывать неотложную помощь раненым военнослужащим в случае конфликта в западной части Тихого океана.



• Инвестированию в дополнительное военное жилье, чтобы обеспечить приток личного состава, который может понадобиться в случае конфликта.



• Инвестированию в дополнительные мощности для хранения топлива на Гуаме (особенно в связи с закрытием склада топлива Red Hill на Гавайях).



Конгресс может рассмотреть вопрос о запросе отчета или оценки устойчивости инфраструктуры на Гуаме в свете известных военных возможностей потенциальных противников в регионе или планов Министерства обороны по быстрому восстановлению или восстановлению основных военных функций, если основные объекты будут повреждены в результате нападения.



Гражданская инфраструктура



Конгресс может рассмотреть вопрос о том, следует ли выделить финансирование или иным образом поддержать инвестиции в критически важную инфраструктуру за пределами военных объектов на Гуаме, чтобы повысить готовность и устойчивость военных объектов на острове. У Конгресса будет множество вариантов поддержки гражданской инфраструктуры Гуама. Эти варианты могут включать устранение слабых мест в системе электроснабжения, системах, обеспечивающих питьевое водоснабжение и управление ливневыми стоками, транспортной инфраструктуре (например, дорогах или гражданском аэропорту), а также усилия по снижению рисков, связанных с экстремальными погодными условиями или изменением климата. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691934300





