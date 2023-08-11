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Зерновой лабиринт Эрдогана, - Юсуф Карадаш
00:22 14.08.2023

Evrensel
Турция

Или зерновой коридор, или лабиринт для Эрдогана!

Эскалация напряженности в Черном море больше всего затрудняет положение Турции, пишет Evrensel. Эрдоган хотел извлекать выгоду из противоречий между Россией и Западом, из-за чего черноморский зерновой коридор грозит превратиться для Анкары в сложный лабиринт, считает автор статьи.

Эрдоган с нетерпением ждет встречи с Путиным, которая, как было объявлено, состоится в этом месяце. Эскалация напряженности в Черном море после истечения срока действия соглашения о зерновом коридоре, достигнутого с Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции, больше всего осложнит положение администрации Эрдогана. Происходящее показывает, что российская сторона, не продлившая срок действия зерновой сделки, понимает эту ситуацию и пытается замедлить ход событий вследствие беспокойства, которое она испытывает в связи с шагами турецкой администрации в последнее время. Так, после телефонного разговора, состоявшегося между Эрдоганом и Путиным 2 августа, управление коммуникаций администрации президента Турции заявило, что стороны "договорились о визите Путина в Турцию в августе". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что "место и время встречи еще не определены", и это также свидетельствует о вышеуказанной позиции.

В заявлении по итогам состоявшегося накануне заседания Совета национальной безопасности Турции содержится призыв о возврате к зерновой сделке, при этом подчеркивается, что "эскалация напряженности в Черном море не отвечает ничьим интересам". А это следует расценивать одновременно как ожидание встречи с Путиным и выражение тупиковой ситуации, в которой находится администрация Эрдогана.

После саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля текущего года на вопрос о продлении соглашения о зерновом коридоре Эрдоган ответил: "Мы готовимся принять президента Путина в Турции в августе. Мы единодушны в вопросе продления черноморского зернового коридора". Однако Россия вышла из зерновой сделки, срок действия которой истек 17 июля, и атаковала украинские порты Одесса и Николаев, за чем последовала атака ВСУ на российские корабли.

Вопреки ожиданиям Эрдогана, сделавшего заявление "мы единодушны", можно сказать, что у Путина было несколько причин не продлевать зерновую сделку.

Прежде всего во время визита президента Украины Зеленского в Турцию перед саммитом НАТО в Литве администрация Эрдогана освободила командиров батальона "Азов"*, взятых в плен российскими войсками. Однако соглашение, заключенное между Анкарой и Москвой, предполагало, что командиры батальона "Азов"* должны оставаться в Турции до окончания военного конфликта на Украине. Разумеется, это решение вызвало бурную реакцию Кремля. Более того, несмотря на отсутствие какой-либо практической отдачи, Эрдоган заявил о поддержке членства Украины в НАТО и одобрил присоединение Швеции к альянсу. Кроме того, после встречи с Байденом на полях саммита НАТО в Вильюньсе Эрдоган заявил: "Мы начинаем новый процесс в отношениях с США", – и это, вне всяких сомнений, тоже не понравилось российской администрации.

С другой стороны, недовольство Кремля вызвано не только позицией администрации Эрдогана. Россия, выступающая с самого начала сделки с критикой того, что украинское зерно идет не в нуждающиеся бедные, а в богатые страны, настаивает на том, что часть соглашения, связанная с экспортом российского зерна и удобрений, не выполняется, и западные империалисты препятствуют этому санкциями и финансовыми ограничениями. Следовательно, путинская администрация, выйдя из соглашения о зерновом коридоре, не только оказывает давление на Эрдогана, но и пытается получить новые уступки от США и ЕС.

Тем не менее невозможно было ожидать, что американский империализм, создавший новые военные базы в Греции и сосредотачивающий вооружения в странах НАТО, выходящих к Черному морю, в рамках борьбы за господство в черноморском регионе останется сторонним наблюдателем происходящего. На шаг России США пытаются ответить эскалацией напряженности в Черном море и ходами в направлении еще большего противостояния стран – членов НАТО с выходом к Черному морю, в том числе Турции (а также Болгарии, Румынии), с Россией. Предложение американского отставного адмирала Джеймса Ставридиса (James Stavridis), который в 2009-2013 годах командовал Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, о том, чтобы "военные корабли НАТО сопровождали украинские зерновозы", также следует рассматривать в качестве предвестника инициатив и расчетов в этом отношении.

Администрация Эрдогана – первый из правящих режимов, которые больше всего пострадают от эскалации напряженности в Черном море и попыток столкнуть натовские корабли с российскими. Потому что такое развитие событий не только положит конец политике извлечения выгоды из противоречий между Россией и американским империализмом, которую администрация Эрдогана проводила все это время, но и превратит черноморский зерновой коридор для Анкары в лабиринт, из которого Эрдогану будет сложно выбраться.

Зерновой коридор был одной из важных причин, по которым Эрдогану удавалось заставить западных империалистов принять его особые отношения с администрацией Путина или, по крайне мере, молчать в ответ на это. С другой стороны, это соглашение, которое также позволило Турции поставлять дешевое зерно, удобрения и растительное масло в один из самых сложных с экономической точки зрения периодов, было одним из значимых козырей Эрдогана в последнее время. Более того, возможный конфликт в Черном море вызовет столкновение Турции, члена НАТО, с Россией, а это может повлечь за собой серьезные последствия для администрации Эрдогана, которую Россия может существенно притеснить по таким жизненно важным вопросам, как дешевая энергия и сирийская проблема. Так, Башар Асад на днях заявил, что возможная двусторонняя встреча с Эрдоганом "не состоится на тех условиях, которые выдвигает турецкий лидер". Эти слова уже сейчас свидетельствуют о том, что в турецко-сирийских переговорах, проводимых при посредничестве России, администрация Эрдогана будет вязнуть все больше.

В силу всех этих причин Эрдоган на встрече с Путиным надеется убедить российского лидера вернуться к соглашению о зерновом коридоре и по крайней мере на какое-то время отложить проблемы, в которых две стороны сталкиваются друг с другом. Тот факт, что на фоне госпереворота в Нигере Турция ограничилась дипломатическим выражением "обеспокоенности", показывает, что Эрдоган, заявляющий: "Мы с Россией находимся на одной стороне в этом вопросе", – намерен использовать события в Африке, чтобы уговорить Путина вернуться к зерновой сделке.

Как известно, поставка дешевого зерна имеет большое значение для борющихся с голодом и глубокой нищетой африканских государств. Путин на недавнем саммите "Россия – Африка" попытался развеять опасения африканских лидеров, пообещав пожертвовать тысячи тонн зерна.

В заключение можно сказать, что встреча Эрдогана с Путиным будет иметь серьезные последствия для внешней политики турецкой администрации по многим направлениям, начиная от Черного моря и заканчивая Ближним Востоком. Выбраться из лабиринта, в который загнали нашу страну, можно только благодаря миролюбивой внешней политике, тогда как Эрдоган, выступая на 14-й конференции послов, заявил: "Турция не будет наблюдать за развитием событий с трибуны". И таким образом дал понять, что во имя сохранения собственной власти и защиты интересов буржуазных сил, с которыми его связывает общность судеб, он не перестанет подвергать страну новым угрозам.

Автор: Юсуф Карадаш (Yusuf Karadaş)

* Организация признана террористической, ее деятельность на территории РФ запрещена

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691961720


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