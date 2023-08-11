Подготовка интервенции в Нигер: Западная Африка – на грани хаоса

00:29 14.08.2023 ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



От Нигерии до Сенегала: военная авантюра может спровоцировать политическое цунами



Обострение ситуации в Западной Африке продолжает оставаться одним из "стержневых" сюжетов не только региональной, но и до некоторой степени мировой политики. Напомним, сохранившие верность прозападному курсу государства, входящие в организацию ЭКОВАС, выдвинули "Национальному фронту защиты Родины" Нигера ультиматум, требуя немедленного возвращения к власти бывшего президента М. Базума, на что в Ниамее ответили массовыми акциями в поддержку новых властей. К слову, заметим, отстранившие Базума военные не мешали митинговать и его адептам, коих, однако, выходило на улицы совсем немного на фоне десятков тысяч сторонников военного правительства генерала Чиани, в том числе с флагами России и Северной Кореи.



Помимо явно слабеющих позиций бывшей метрополии в ее традиционной колониальной вотчине, а также вихляний американского Госдепа, немало зависит от наиболее густонаселенного государства региона – Нигерии (более 220 млн. чел.), на которую в той или иной мере ориентируются ее соседи.



После безуспешных попыток получить от парламента в Абудже разрешение на отправку войск президент Нигерии Бола Тинубу, возглавляющий в текущем году ЭКОВАС, заявил о том, что "для решения кризиса с Нигером дипломатия подходит более всего", что особо подчеркнул представитель президента Аджури Нгелале, добавив, что эта позиция "является консенсусом глав государств ЭКОВАС". При этом у Тинубу не уточняют, отказались ли в ЭКОВАС от интервенции в Нигер, не раскрывая деталей.



Нигерия, один из крупнейших в мире производителей нефти, добываемой транснациональными гигантами Shell, Chevron, Elf, Agip, Texaco, – чрезвычайно сложная в этноконфессиональном отношении страна, на территории которой действуют сотни вооруженных группировок сепаратистского, религиозного, криминального и террористического характера. В 1960-х гг. Нигерия претендовала на некоторые районы на юге Нигера, однако соседние страны при поддержке Парижа и Лондона вынудили тогдашний Лагос пойти на попятную, и пока об этих претензиях ничего не слышно. Гражданская война 1967-1970 гг. с попыткой отделения от Нигерии "Республики Биафры" (юго-восточные штаты Абиа, Имо, Эбони, Энугу и Анамбра с преимущественным проживанием народа игбо), унесшая жизни более двух миллионов человек, считается одним из наиболее кровопролитных конфликтов в постколониальной истории Африки. Давнюю историю имеет Движение за освобождение дельты Нигера (основной нефтедобывающий район, около 40 млн. чел. примерно 150 этноплеменных групп), одной из целей которого является сокращение добычи черного золота и изгнание из Нигерии иностранных энергетических компаний. Таким способом оно пытается заставить правительство обратить внимание на бедственное положение региона и принять меры исправлению ужасающей социально-экономической и экологической обстановки. Любое вмешательство в дела северного соседа, стремящегося избавиться от пут колониализма, встретит в Нигерии как минимум широкую оппозицию, а как максимум – этносоциальный и конфессиональный взрыв небывалой силы. Значительная часть нигерийской армии, отчасти напоминающей вооруженное ополчение, говорит на языке хауса и вряд ли будет воевать против соплеменников в Нигере.



Едва ли случайно распространение слухов о готовящемся заговоре военных для свержения президента Тинубу, отчасти подтвержденные Верховным командованием нигерийской армии, где заявили о заговорах в разных кругах с целью побудить армию к свержению правящей администрации. Правда, пресс-секретарь нигерийского военного ведомства эти слухи опроверг, заверив, что военные не выражают недовольства действующей властью и не замышляют ничего против нее.



В силу вышеупомянутых факторов Нигерия – наиболее политически влиятельная страна Западной Африки, на территории которой нет французских военных баз. Не входит она и в зону контролируемого Парижем западноафриканского франка, охватывающую большинство участников ЭКОВАС, в том числе отстраненные от участия в ней Мали, Буркина-Фасо, и вот теперь еще военный режим Нигера. По мнению некоторых наблюдателей, Нигерия не заинтересована в восстановлении колониального диктата в отношении Ниамея, так или иначе саботируя попытки режима Макрона хотя бы как-то укрепить ускользающий контроль над регионом. Известно и то, что на севере, северо-востоке и востоке Нигерии, близ ее границ с Нигером, Камеруном и Чадом, продолжают орудовать джихадистские, сепаратистские группировки, многочисленные вооруженные банды, само появление которых – альфа и омега западных империалистов, стремящихся любой ценой заполучить предлог для вмешательства во внутренние дела вчерашних колоний, как это имело место в Мали и не только там. Стало быть, вторжение в Нигер спровоцирует большую активность этих деструктивных сил, а такой сценарий вполне может обернуться распространением операционных возможностей военных баз Франции в Чаде и Нигере (пока они там де-факто есть) на сопредельные регионы Нигерии с перспективой провозглашения очередной "Биафры".



Пока же в Абудже заявляют, что вводят "новые финансовые санкции против людей и структур, связанных с недавним путчем в Нигере", в то время как президент Тинубу "активизировал консультации по этой проблеме на международной арене, а также в Нигерии, в том числе с губернаторами штатов, граничащих с Нигером". Соседи по ЭКОВАС (за исключением Гвинеи, Мали и Буркина-Фасо, членство которых в организации приостановлено) пока заявляют о санкциях против Нигера, включая закрытие границ, запрет коммерческих рейсов, приостановку финансовых операций, заморозку активов, прекращение экспорта электроэнергии и внешнеторгового транзита. Среди других участников организации – в частности, португалоязычные Гвинея-Бисау и Кабо-Верде, англоязычные Гана, Гамбия и Сьерра-Леоне, полностью проамериканская Либерия. Если последние две страны, а также "французский" Кот-д`Ивуар поддерживают возможную интервенцию в Нигер, то Гвинея-Бисау и Кабо-Верде в последнее время стремятся реагировать на события в этой стране более адекватно – видимо, они также не вполне заинтересованы в усилении позиций французов в этой части Африки.



По имеющейся информации, аналогичные тенденции проявляются в последнее время также в позициях Ганы и Гамбии. Здесь стоит напомнить, что в 1982 г. Сенегал, где поныне сохраняется крупная военная база Франции (вблизи столицы Дакара) и географически окружающий Гамбию, принудил ее к конфедерации, и только в 1989 г., под давлением угрожавших военным вторжением соседей, независимость Гамбии была восстановлена (1). Тем не менее в 2017 г. сенегальские войска снова попытались "экспроприировать" Гамбию, что не удалось из-за неизменной позиции ЭКОВАС, Великобритании и Франции, причем наиболее активно в защиту Гамбии выступали соседние с ней Либерия, Сьерра-Леоне, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде. Можно предположить, что во всех этих государствах примеряют на себя возможные последствия интервенции в Нигер в интересах Парижа, что способствует более взвешенной позиции, вне зависимости от внешнеполитической ориентации и сиюминутной конъюнктуры.



Отдельно стоит сказать о позиции не входящего в ЭКОВАС Чада с его сильной армией, на вмешательство которого в поддержку выброшенного на свалку истории режима Базума весьма рассчитывают во Франции. Однако в Нджамене придерживаются нейтралитета, несмотря на нескрываемые надежды французской стороны на своих старых союзников, а недавний визит туда нового премьер-министра Нигера Али Махамана Ламина Зейна позволяет говорить даже о некоторой лояльности восточного соседа к "Национальному фронту защиты Родины".



В ходе недавнего саммита "Россия – Африка" глава переходного правительства Буркина-Фасо Ибрагим Траоре говорил о двусмысленной, мягко говоря, позиции лидеров некоторых африканских стран, не оказывающих помощи тем, кто ведет борьбу с западным колониализмом. Надо полагать, ситуация будет все же меняться, так как следование в орбите западных геополитических игр – прямой путь к катастрофе, чему зримые свидетельства – события отнюдь не только в Африке.



Согласно заявлению МИД РФ, в Москве продолжают внимательно следить за развитием событий в Республике Нигер и "поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса. Вместе с тем, по поступающей информации, 10 августа на внеочередном саммите в Абудже Сообществом было принято решение о подготовке к развертыванию резервных сил ЭКОВАС, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения М. Базума. Нигерские военные заявили о готовности дать отпор любому иностранному вмешательству. Кроме того, они сообщили о создании переходного правительства, в состав которого вошли представители гражданского общества… Военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом". В случае если деструктивные силы возобладают, подобная перспектива может оказаться вполне реальной и привести к последствиям, сопоставимым с малоизвестной в России и в мире "Второй конголезской войной", затронувшей девять государств и унесшей жизни по меньшей мере пяти миллионов человек.



Примечание



(1) Советский Союз традиционно выступал в поддержку территориальной целостности Нигерии и независимости Гамбии, что подтверждалось и в ходе визитов главы Гамбии в Москву в 1973, 1975, 1981 гг. Во второй половине 1960-х годов СССР и ГДР оказывали центральному правительству Нигерии военно-техническую помощь для ликвидации сепаратистской "республики Биафра", возникшей не без соучастия Запада. Источник - Фонд стратегической культуры

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