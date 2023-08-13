Джихадисты пытаются вернуть себе форпосты в Сирии, - Игорь Субботин

00:52 14.08.2023

13.08.2023



Войска Башара Асада подверглись кровопролитному нападению

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Сирийские военные все чаще становятся мишенями террористических вылазок.

Группировка "Исламское государство" (ИГ, признана в России террористической и запрещена) заметно наращивает нападения в Сирии. После того как около 30 военных правительственной армии стали жертвами засады джихадистов в окрестностях города Аль-Меядин, МИД Арабской Республики возложил ответственность за ситуацию на военный контингент США, развернутый в неподконтрольных правительству районах. Это не первый эпизод с попытками ИГ активизироваться. Исследователи считают: радикалы пытаются продемонстрировать, что они сохраняют потенциал вопреки устранению главарей.



О том, что вооруженные силы (ВС) США несут ответственность за интенсификацию атак ИГ, говорится в заявлении МИД Сирии. "Американские войска спонсируют террористов, которые учинили расправу над сирийскими военнослужащими, попавшими в засаду в провинции Дейр эз-Зор, – выразило уверенность ведомство. – Эта преступная вылазка совершена теми, кого используют США в качестве инструмента для реализации своих замыслов в отношении Сирии и всего региона". По мнению министерства, Вашингтон "дестабилизирует обстановку с целью продления своей оккупации". Оно пообещало "добиться – в соответствии с международным правом – освобождения своих земель от присутствия американских, израильских и турецких войск".



Около 30 сирийских военных стали жертвами ИГ на днях после того, как их автобус попал в засаду. Сообщалось, что некоторых бойцов джихадистам удалось взять в плен. В ответ на масштабное нападение командование сирийской армии направило отряды сил специального назначения в Дейр эз-Зор, в район пустыни Бадия-эш-Шаркия. Как правило, оттуда мобильные группы террористов организуют атаки на армейские блокпосты и транспортные колонны. Несмотря на частые рейды в этом районе, полностью пресечь активность сторонников самопровозглашенного "халифата" не удается: с начала этого года базирующаяся в Британии Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) насчитала 400 погибших в таких стычках.



С конца июля ячейки, принадлежащие к ИГ, провели уже несколько вылазок в этом районе против формирований, близких к президенту Башару Асаду. Ливанское издание "Аль-Модон" отмечает, что активность членов группировки практически не дает о себе знать на тех территориях, которые контролируются американскими военными и союзными им Демократическими силами Сирии (ДСС) – многонациональным альянсом с преобладанием курдов, в то время как в зону риска все чаще попадают позиции правительственных войск и поддерживающих их проиранских иррегулярных отрядов. Опрошенные "Аль-Модон" аналитики уверены, что члены ИГ намерены закрепиться и вернуть себе территориальное ядро.



Основатель SOHR Рами Абдель Рахман заявил, что ИГ "в последнее время эскалирует свои кровопролитные атаки, стремясь вызвать как можно больше смертей", потому что, по его оценкам, это попытка направить сигнал всем задействованным в Сирии игрокам, что террористический "бренд" никуда не исчез, вопреки тому что активная фаза борьбы с ним официально считается завершенной. Кроме того, это, по-видимому, ответ на точечные операции по устранению высшего звена руководства ИГ. Как признают эксперты, регулярные попытки зарубежных игроков нанести точечные удары по главарям террористической группировки играют на руку ее пропагандистам, которые превращают это в мобилизационный инструмент.



О том, что новый "халиф" ИГ (занимал это место с конца 2022 года) Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши был убит, джихадистская организация сообщила в этом месяце. По утверждению боевиков, лидера застрелили в ходе столкновений с другой террористической группировкой, действующей в Сирии, – "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана в России террористической и запрещена). Члены ХТШ якобы пытались захватить лидера ИГ в плен на территории мятежной провинции Идлиб. Это вошло в противоречие с версией турецкой стороны, которая утверждала, что ликвидация "халифа" – непосредственный результат ее операции. Об этом говорил лично президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.



Аналитики убеждены, что своими участившимися нападениями ИГ хочет проверить то, насколько снизилась бдительность основных игроков, задействованных в Сирии, к этой арене. К примеру, военные США уже давно концентрируют свое внимание на активности иранских сил и маршрутах их передвижения. Как говорится в июльской аналитике Международной кризисной группы, полезность тех повстанческих отрядов, на которые опирался Вашингтон в рамках борьбы с ИГ, значительно снизилась в последнее время. Речь идет прежде всего о специально обученных группировках на базе ат-Танф. Это снижает стимулы американцев оставлять свой воинский контингент в этой юго-восточной зоне, признают эксперты Международной кризисной группы.



В то же время джихадисты не могут не обращать внимания на обострившиеся трения между Россией и США по поводу протоколов деконфликтации, эпизодов которых, по признанию обеих сторон, стало слишком много. Это, как говорят аналитики, повышает аппетит террористической группировки к тому, чтобы снова проверить свои возможности.