 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.08.2023
00:56  Москва спутала Ашхабаду газовые карты, - Виктория Панфилова
00:54  Киргизия оставила поля на юге Казахстана без воды..., - С.Гамова
00:52  Джихадисты пытаются вернуть себе форпосты в Сирии, - Игорь Субботин
Воскресенье, 13.08.2023
16:45  Остров Гуам - там может начаться следующая война Америки
12:41  Судьба "испуганных патриотов" становится все более интересной. Россия готовит сюрприз
11:30  В Таджикистане снизилась рождаемость (на 3%). С чего бы?
10:39  Мигранты вместе с нацистами выносят Латвии приговор. Страна стала мировым лидером по убыли населения

10:22  Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины
07:55  США нацелились на Китай, - Сергей Латышев
07:25  Заменят ли Афганистан Украиной в глобальном наркобизнесе? - В.Ильин
01:10  Китай превзошел США по числу кораблей и подводных лодок, чем напугал Вашингтон
01:00  "Звезда Монголии". Бывшая "шестнадцатая республика СССР" дрейфует на Запад
00:49  В горах кыргызской Кара-Кульджи опять завелся "снежный человек"
00:39  Политические репрессии в Прибалтике: европейский фашизм XXI века, - П.Дмитриев
00:12  Конец блогерской вольницы
Суббота, 12.08.2023
23:08  Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан
16:38  Европа столкнулась с нефтяной аномалией, - "Взгляд"
14:02  Москву основали казахи? Кто и зачем коверкает историю России
13:56  США и Британия нанесли ядерный удар по... Франции и Германии, - С.Атаманов
12:44  ЕвроСоюз не имеет собственной политической воли, - Л.Савин
12:42  Решается судьба земной цивилизации. Мы переживаем фантастический период в истории, - Кенити Омаэ
12:34  Алишер Шадманов вновь де-факто глава здравоохранения Узбекистана
12:11  "Пациент" скорее жив: хоронить гегемонию Запада пока рано, - Сергей Кожемякин
12:08  Сгорела дотла старая столица Гавайев - Лахайна на Мауи
11:03  Два петушка. Стало известно, где пройдет бой Маска и Цукерберга
10:58  Крах американской стратегии в Африке, - В.Прохватилов
09:21  США хотят оставить КНР без искусственного интеллекта
00:20  Энергетика Узбекистана с 11/08 переходит в режим ЧС
00:11  Третий Путь в никуда. Польшу ждет крах,- Ханна Крамер
00:09  "Подарок Путину" от навахо. Индейцы помогли застопорить добычу урана в США
00:06  Корейская война, которая продолжается 70 лет
Пятница, 11.08.2023
23:31  Болгары сами не дают "российскому" "Лукойлу" снабжать укр-армию нефтью
21:16  РосАрмия снова рвется к Купянску
21:12  Хокимы узбрайонов будут лично отвечать за сдерживание инфляции - президент Мирзиеев
20:23  Сталинский опыт как решение энергетических проблем в Кыргызстане, - Канат Кожоев
15:19  Надо ли России помогать Эрдогану спасать зерновую сделку, - Геворг Мирзаян
14:27  Африканская агония Франции, - Андрей Школьников
13:58  Китай близко. Ключевая роль Пакистана, - И.Титов
13:34  Не "вагнеровец". МВД Таджикистана раскрыло подробности о главном похитителе и убийце зампреда "Ориенбанка" Исматуллоева
11:52  Оказавшийся госзаговорщиком и взяточником экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов (брат Карима) сел на 10 лет
11:50  Алматы. Узб-олигаршонок Шадиев - вор и махинатор - освобожден из-под стражи. Отсидел 1 месяц
11:49  Умирающим шерпом западные альпинисты в Пакистане пожертвовали ради рекорда
11:46  Сценарий "Общемировая катастрофа". Маловероятный вариант будущего, - А.Школьников
11:45  Запад обречен. Россия перехватила лидерство на новом фронте, - L'Opinion
11:42  "Пятидневная война" между Грузией и Россией: некоторые выводы и уроки 15 лет спустя
11:39  Россия запустила станцию на Луну. Чего ждать стране от первой за 50 лет лунной миссии?
11:35  Зачем адмирал Макаров ставил мину у дворца турецкого султана (история)
11:16  Вода из Кыргызстана не подается. Ситуацию в Жамбылской области Казахстана назвали критической
11:09  Мельчают людишки.... Отдел стратегического планирования Администрации президента KZ возглавил малоизвестный г-н Ерназар
10:28  Блогеры Санжар Икрамов и Шерали Комилов объявлены в розыск МВД Узбекистана
08:20  Вышла в свет книга-разоблачение Марины Мироновой "Пандемия: технологии глобального беззакония"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   | 
Киргизия оставила поля на юге Казахстана без воды..., - С.Гамова
00:54 14.08.2023

13.08.2023

В Молдавии продолжают искать украденный миллиард долларов
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Киргизия на минувшей неделе прекратила подачу поливной воды по реке Талас в Жамбылскую область на юге Казахстана. В результате, как сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов этой республики, в регионе создалась угроза посевам сельскохозяйственных культур. По данным ведомства, "дефицит поливной воды ощущают ряд районов южного региона Казахстана и "из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища находятся под угрозой около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы". Замглавы министерства Галидулла Азидуллин в настоящее время находится в Жамбылской области для решения создавшихся проблем, уточнили в пресс-службе.

Между тем Казахстан на минувшей неделе начал строить в Грузии портовый терминал АО Рoti Transterminal. Церемония закладки капсулы в честь начала строительства прошла в пятницу в Потийском порту.

Это совместный проект грузинской и казахстанской сторон. Для его реализации было создано совместное предприятие Рoti Transterminal, в котором казахстанской PTC Holding и грузинским партнерам принадлежит по 50% акций. "С сентября 2023 года реализация проекта перейдет в активную фазу, и в первом квартале 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию", – сказал директор по развитию PTC Holding Олжас Арыкбаев. Ориентировочная стоимость проекта составляет примерно 15–20 млн долл. США. Терминал будет расположен на площади в 8 га, и его мощность на первом этапе составит 80 тыс. контейнеров (в 20-футовом эквиваленте) в год.

"Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в Поти, одном из крупнейших портов Грузии, который является опорной точкой на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), что крайне важно для казахстанских предприятий в условиях нынешней геополитической обстановки в мире, а также для диверсификации логистических маршрутов", – заявил председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев.

В то же время в Грузии анализировали процесс интеграции страны в Евросоюз. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что "есть вероятность несправедливого решения" вопроса. Папуашвили сделал заявление на брифинге в офисе правящей партии. По его словам, "несправедливость мы уже увидели в прошлом году, когда Грузию, на самом деле лидера тройки, притесняли".

"Справедливое решение может быть только одно: Грузия должна быть на одном уровне с Украиной и Молдовой. Если сегодня они имеют статус кандидата, он должен быть и у Грузии, если с ними будут открыты переговоры, они должны быть открыты и с Грузией. Это было бы справедливое решение, основанное на объективной справедливости и истине", – сказал Папуашвили.

Доклад Еврокомиссии о расширении будет опубликован во второй половине октября. Европейский журналист Рикард Йозвяк предполагает, что в докладе будет рекомендовано начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз, а Грузии предоставить статус кандидата, хотя по этому вопросу необходимо достичь консенсуса с 27 государствами – членами ЕС.

В Молдавии также подводили итоги – работы по возвращению в страну 1 млрд долл., выведенных из трех молдавских банков в 2014 году. Оказалось, что спустя девять лет после "кражи века" не было возвращено ни одного лея из похищенного миллиарда.

По заявлениям прокуроров, лишь около 60% всех денег, украденных из системы, было конфисковано. Пока только один из бенефициаров, Илан Шор, был осужден, но и он не оказался за решеткой и живет в Израиле.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691963640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Карин провел заседание Комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев: нынешнюю экономическую политику правительства трудно назвать "моделью"
- В АЗРК подвели итоги полугодия и обсудили дальнейшие планы
- Планируется введение запрета на экспорт сжиженного нефтяного газа
- МИИР РК готовит заслон неправомерному экспорту коммунально-бытового угля, предназначенного для внутреннего рынка
- Минздрав РК: 11 медколледжей не прошли государственную аттестацию
- МВД пресекло деятельность транснациональной организованной преступной группы в сфере порноиндустрии
- Алихан Смаилов потребовал усилить контроль безопасности детей в интернатных и медико-социальных учреждениях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  