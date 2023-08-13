Киргизия оставила поля на юге Казахстана без воды..., - С.Гамова

00:54 14.08.2023

13.08.2023



В Молдавии продолжают искать украденный миллиард долларов

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Киргизия на минувшей неделе прекратила подачу поливной воды по реке Талас в Жамбылскую область на юге Казахстана. В результате, как сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов этой республики, в регионе создалась угроза посевам сельскохозяйственных культур. По данным ведомства, "дефицит поливной воды ощущают ряд районов южного региона Казахстана и "из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища находятся под угрозой около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы". Замглавы министерства Галидулла Азидуллин в настоящее время находится в Жамбылской области для решения создавшихся проблем, уточнили в пресс-службе.



Между тем Казахстан на минувшей неделе начал строить в Грузии портовый терминал АО Рoti Transterminal. Церемония закладки капсулы в честь начала строительства прошла в пятницу в Потийском порту.



Это совместный проект грузинской и казахстанской сторон. Для его реализации было создано совместное предприятие Рoti Transterminal, в котором казахстанской PTC Holding и грузинским партнерам принадлежит по 50% акций. "С сентября 2023 года реализация проекта перейдет в активную фазу, и в первом квартале 2024 года запланирован ввод в эксплуатацию", – сказал директор по развитию PTC Holding Олжас Арыкбаев. Ориентировочная стоимость проекта составляет примерно 15–20 млн долл. США. Терминал будет расположен на площади в 8 га, и его мощность на первом этапе составит 80 тыс. контейнеров (в 20-футовом эквиваленте) в год.



"Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в Поти, одном из крупнейших портов Грузии, который является опорной точкой на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), что крайне важно для казахстанских предприятий в условиях нынешней геополитической обстановки в мире, а также для диверсификации логистических маршрутов", – заявил председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев.



В то же время в Грузии анализировали процесс интеграции страны в Евросоюз. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что "есть вероятность несправедливого решения" вопроса. Папуашвили сделал заявление на брифинге в офисе правящей партии. По его словам, "несправедливость мы уже увидели в прошлом году, когда Грузию, на самом деле лидера тройки, притесняли".



"Справедливое решение может быть только одно: Грузия должна быть на одном уровне с Украиной и Молдовой. Если сегодня они имеют статус кандидата, он должен быть и у Грузии, если с ними будут открыты переговоры, они должны быть открыты и с Грузией. Это было бы справедливое решение, основанное на объективной справедливости и истине", – сказал Папуашвили.



Доклад Еврокомиссии о расширении будет опубликован во второй половине октября. Европейский журналист Рикард Йозвяк предполагает, что в докладе будет рекомендовано начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз, а Грузии предоставить статус кандидата, хотя по этому вопросу необходимо достичь консенсуса с 27 государствами – членами ЕС.



В Молдавии также подводили итоги – работы по возвращению в страну 1 млрд долл., выведенных из трех молдавских банков в 2014 году. Оказалось, что спустя девять лет после "кражи века" не было возвращено ни одного лея из похищенного миллиарда.



По заявлениям прокуроров, лишь около 60% всех денег, украденных из системы, было конфисковано. Пока только один из бенефициаров, Илан Шор, был осужден, но и он не оказался за решеткой и живет в Израиле.