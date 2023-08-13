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Москва спутала Ашхабаду газовые карты, - Виктория Панфилова
00:56 14.08.2023

13.08.2023

Туркменистан призывает прикаспийские страны к сотрудничеству
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Глава МИД Туркмении Рашид Мередов: "Нашим приоритетом будет поставка туркменского газа Узбекистану и Таджикистану".
Туркменистан продолжит усилия, чтобы Каспий оставался морем мира, согласия и сотрудничества, заявил президент Сердар Бердымухамедов в ходе форума "Каспийское море – море мира и дружбы". Глава МИД Рашид Мередов озвучил ряд болевых точек в сотрудничестве на Каспии. Он также подтвердил, что Ашхабад готов продолжать взаимодействие с европейскими партнерами по проекту Транскаспийского газопровода для поставок природного газа в Евросоюз. Препятствием является принятая пять лет назад Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которая де-факто не работает. Все спорные вопросы, по мнению Мередова, должны решаться на совещании министров иностранных дел прикаспийских стран, инициированном РФ, которое, возможно, состоится до конца года.

12 августа в Туркменистане отметили День Каспийского моря. В национальной туристической зоне "Аваза" состоялся международный форум, в ходе которого Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан первым из стран региона в 2002 году провел первый Каспийский саммит для обсуждения актуальных задач, стоящих перед прикаспийскими государствами.

Сегодня, как сказал глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, главной задачей является максимальное задействование созданных механизмов сотрудничества на Каспии, отраженных в первую очередь в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Он подчеркнул, что принятая пять лет назад Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, по сути, не работает. Созданные механизмы сотрудничества не задействованы. Он считает, что такую ситуацию нужно менять, используя имеющиеся возможности и форматы. "Важнейшие договоренности, достигнутые главами государств, должны быть полностью реализованы", – подчеркнул Мередов. Министр напомнил, что "в нынешнем году по инициативе Российской Федерации планировалось проведение совещания министров иностранных дел прикаспийских государств". "Туркменистан своевременно позитивно отреагировал на эту инициативу, всецело поддержал ее. Надеемся, что до конца года совещание будет проведено", – отметил Мередов. И предложил определить площадку для выработки мер, направленных на решение проблем в Каспийском море в сфере безопасности, энергетики, экологии.

Ашхабад, в частности, озабочен обмелением Каспия. Уровень моря близок к минимальным значениям и за последние 25 лет снизился почти на 2 м, что приводит к отступлению моря на значительные расстояния, в некоторых местах до сотни метров. Это негативным образом сказывается на биологическом разнообразии. По мнению туркменского министра, зафиксированы случаи массовой гибели каспийского тюленя, птиц и рыб. Он считает, что изучение данного вопроса должно стать предметом совместных исследований научных организаций прикаспийских государств с привлечением при необходимости международных структур, в том числе ООН.

Он отметил, что Туркменистан нацелен на развитие полноценного экономического взаимодействия не только с соседними странами, но и с государствами, находящимися за пределами региона. Примером такого сотрудничества является работа над формированием трансконтинентальных транспортных коридоров, в частности "Каспийское море – Черное море". Соответствующий документ был подписан главами МИД Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии в марте 2019 года в Бухаресте.

"В энергетической сфере Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность к продолжению взаимодействия с европейскими партнерами по осуществлению проекта Транскаспийского трубопровода. Европа готова импортировать до 30 млрд куб. м газа ежегодно. Туркменистан, в свою очередь, начиная с 2007 года постепенно идет к этой цели. До конца нынешнего года состоится визит президента Сердара Бердымухамедова в Брюссель, где планируются переговоры с руководством Евросоюза", – сообщил посол Туркменистана Сапар Пальванов на церемонии вручения верительных грамот председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии поприветствовала желание туркменской стороны сотрудничать в этой области и отметила потенциал для будущих партнерских отношений в данном направлении.

Соседний Азербайджан, с которым, согласно Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, Ашхабад должен договариваться о транзите газа, не против строительства Транскаспийского трубопровода, более того, будет рад сотрудничеству (см. "НГ" от 23.07.23).

Сегодня Туркменистан уже не только экспортирует свой газ в Китай, но и наращивает объемы поставок в Иран. Также Ашхабад предложил Узбекистану и Таджикистану стратегическое партнерство в газовой сфере. Природного газа, как утверждают туркменские власти, в стране достаточно. Сейчас ведется работа по освоению третьего и четвертого крупнейшего в мире месторождения природного газа "Галкыныш". "В связи с этим в ближайшие годы мы планируем увеличить добычу газа в Туркменистане еще минимум на 60 млрд куб. м. Это позволит полностью удовлетворить растущие внутренние потребности, а также нарастить объемы поставок туркменского сырья за рубеж. При этом нашим абсолютным приоритетом будет экспорт туркменского газа нашим соседям – Узбекистану и Таджикистану", – сказал глава туркменского внешнеполитического ведомства Рашид Мередов по итогам состоявшегося трехстороннего саммита глав государств Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

Впрочем, над планами Ашхабада нависла угроза: Россия может потеснить Туркменистан на газовом рынке Китая. Это следует из комментария главы "Туркменгаза" Мырада Арчаева госинформагентству ТДХ, опубликованного 12 августа. Напомним, накануне агентство "Россия сегодня" сообщило о намерении российской стороны расширить газовый союз России, Узбекистана и Казахстана за счет других стран, которые проявляют интерес к сотрудничеству. Глава "Туркменгаза" недоумевает, о каких возможностях расширения идет речь, какие другие государства проявляют интерес. Что стоит за "трехсторонним взаимодействием" в газовой сфере? По его словам, российская сторона должна дать полный ответ, "поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана". Арчаев напомнил, что Туркменистан, Казахстан и Узбекистан сотрудничают в течение длительного времени и поставляют газ в Китай "с четко согласованными объемами, сроками, экономическими и техническими параметрами". Из общего объема поставок в 55 млрд куб. м в год 40 млрд куб. м законтрактованы Туркменистаном, а остальное – Узбекистаном и Казахстаном. Источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему поставок новые участники проекта не входят, заявил Арчаев, добавив, что "Туркменистан неукоснительно придерживается взятых на себя обязательств перед китайскими, узбекскими и казахстанскими партнерами. И рассчитывает на взаимность". Любые изменения схем поставок газа по данному газопроводу требуют согласования с Туркменистаном, но никаких консультаций по этому поводу с туркменской стороной не проводилось, подчеркнул глава "Туркменгаза".

Источник - НГ
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