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Тайваньский вопрос вредит "Поясу и пути". Отношение к острову все больше разделяет КНР и Запад, - НГ
02:12 14.08.2023

Геннадий Петров
13.08.2023

Китайский МИД осудил факт визита в США вице-президента Тайваня Лай Циндэ (Уильяма Лая). Внешнеполитическое ведомство в очередной раз предупредило, что КНР готова принять решительные меры для "защиты своего суверенитета". Между тем есть определенные признаки того, что тайваньский вопрос уже этой осенью повлечет за собой серьезные осложнения в контактах Китая и Запада. По сообщениям СМИ, ряд лидеров государств "большой семерки" не приедут на форум "Один пояс – один путь", который состоится в Пекине.

Уильям Лай прибыл в США в воскресенье формально всего лишь с транзитной целью. Конечная цель его визита – Парагвай, где Тайвань, можно сказать, одержал маленькую победу. В апреле на местных президентских выборах проиграл Эфраин Алегре, выступающий за установление дипломатических отношений с КНР.

А выиграл Сантьяго Пенья. Он считает, что Парагвай должен по-прежнему, как в годы холодной войны, признавать Китайскую республику (так официально именует Тайвань), а не коммунистический Китай. Уильям Лай едет на инаугурацию Пеньи. Едва приехав в США, он начал делать политические заявления. Одно из них ("Китайская республика и КНР друг другу не подчиняются") не могло не разозлить Пекин. Дополнительное возмущение там вызвало и то, что в аэропорту Уильяма Лая встречали люди из Американского института на Тайване. Эта организация де-факто является посольством США на острове.

Наконец, в Пекине не нравится и сама личность визитера. Уильям Лай – убежденный сторонник независимости острова. В 2019 году он бросил вызов на праймериз Демократической прогрессивной партии президенту Тайваня Цай Инвэнь. Это был первый случай в истории острова, когда действующий лидер столкнулся с серьезным соперником на внутрипартийных выборах. Цай Инвэнь привыкла к критике со стороны тех, кто выступает за сближение с КНР. Теперь же ее атаковал сторонник радикального размежевания с Пекином. Потом оба политика договорились, и Уильям Лай стал вице-президентом.

Какие практические последствия вызовет недовольство китайского руководства, пока не ясно. Но о том, что они могут быть, заставляет задуматься информация американских и китайских СМИ. Газета Global Times (структурное подразделение органа китайской Компартии "Жэньминь жибао") сообщила о том, что китайские власти не пригласили лидеров ряда западных государств на третий форум "Один пояс – один путь" (другое название – "Пояс и путь"), посвященный одноименному проекту КНР. Он будет в октябре. О ком идет речь, в статье не говорится. Но издание Wall Street Journal сообщает, что на форум не приедут президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Напрашивается предположение, что китайская газета имеет в виду их.

В статье Global Times решение властей КНР обойтись на авторитетном форуме без ряда глав государств "большой семерки" объясняется витиевато. "Идет ли речь о приглашении лидеров либо о соответствующем режиме сотрудничества, Китай не гонится за масштабом и объемами, а стремится к качеству и эффективности", – цитирует газета некий источник. В статье указывается, что иные лидеры могут принять участие в каком-либо другом форуме "Пояс и путь", не в третьем, так в четвертом.

Конечно, можно связать решение властей КНР (либо властей западных государств, если версия Wall Street Journal ближе к истине) с посещением форума Владимиром Путиным. Как сообщал в июле помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер в октябре в Китай собирается приехать. Правда, тогда не ясно, почему страны антироссийской коалиции, которые Пекин решил не приглашать, не названы прямо. А если информация Wall Street Journal верна, непонятно, почему в Пекин не поедут только лидеры Франции, Италии и Германии. Зато с данными американской газеты состыкуется версия, что дело в Тайване. С островом и Франция, и Италия, и Германия активно контактируют. Весной делегация французского Сената (верхней палаты парламента) посещала Тайвань, германские чиновники посещают его регулярно. Попытки КНР убедить Францию и Германию кардинально изменить свою политику по тайваньскому вопросу, предпринятые в ходе визитов в Пекин Шольца и Макрона весной этого года, видимо, потерпели неудачу. А в Италии остров намерен открыть свое новое представительство. Оно будет в Милане. Причем открытие намечено как раз на октябрь, когда в КНР будет проходить форум.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691968320


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