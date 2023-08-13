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Русские ракеты врезали Эрдогану по семейным "Байрактар" - узам
03:51 14.08.2023

13 августа 23

Удар по украинскому "Мотор сич" отрезвил турецкого лидера, играющего на два фронта
Константин Ольшанский

Россия послала Турции четкий сигнал, когда разбомбила украинский завод "Мотор Сич", который производит двигатели для турецких самолетов. Такое мнение в интервью Defense News высказывают независимые западные аналитики.

"Мотор Сич" крайне важен для турецкой оборонки. Частная компания Baykar производит беспилотники Bayraktar Akinci и Bayraktar Kizilelma, двигатели для которых поставляет "Мотор Сич".

Baykar в России известен как производитель Bayraktar TB2, которые широко использовались в украинском конфликте. А вот мало кто знает, что глава компании - Сельчук Байрактар, который женат на одной из дочерей президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Мотор Сич" и украинская фирма "Ивченко-Прогресс" поставляют двигатели АИ-450 для беспилотника Akinci, а также двигатели АИ-25TLT для беспилотников Anka-3 и Kizilelma. Turkish Aerospace Industries производит Anka-3, а Kizilelma от Baykar все еще находится в стадии разработки.

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Двигатели "Мотор Сич" также используются на тяжелом боевом вертолете Atak II производства Turkish Aerospace Industries. Кроме того, велись переговоры о поставке двигателя "Мотор Сич" для питания T925, служебного вертолета TAI. На каком этапе сейчас находятся переговоры - неясно.

В 2019 году ООО "Авиа Венчурс", дочерняя компания Baykar, получила разрешение на производство своих беспилотных летательных аппаратов Akinci и TB2 на Украине, работы должны начаться в 2025 году. В январе того же года Baykar выиграла контракт на сумму $69 млн на продажу шести беспилотников Bayraktar TB2 Украине.

Позже в том же году контролируемая государством украинская компания "Укрспецэкспорт" и Baykar подписали соглашение о совместной разработке "технологий для оборонной и аэрокосмической промышленности".

А в 2021 году Турция и Украина подписали контракт на создание центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов в Анкаре. В рамках сделки "Мотор Сич" должен был предоставить запасные части и услуги по тестированию двигателей.

Озгур Экси: российская атака уничтожила всякий интерес Турции к "Мотор Сич"

- Мы воспринимаем это [российский ракетный удар по "Мотор Сич"] как символическое российское предупреждение, отражающее недовольство России несколькими турецкими инициативами, - сказал высокопоставленный турецкий дипломат Defense News на условиях анонимности.

Хотя Турция является членом НАТО, она поддерживает дружественные отношения с Россией. В 2017 году Турция купила систему противовоздушной обороны С-400 российского производства, вызвав натовский гнев. Но в прошлом месяце Эрдоган встретился с Зеленским и поддержал надежды Украины на вступление в НАТО.

- Российская атака фактически уничтожает планы совместного производства и любой интерес Турции к покупке "Мотор Сич", - говорит военный аналитик Озгур Экси.

Как отразится уничтожение "Мотор Сич" на турецкой военной авиации, неизвестно. Defense News цитирует неназванного турецкого чиновника, который утверждает: двигателей украинского производства для выпуска турецких дронов хватит. Однако никаких официальных заявлений ни от Минобороны Турции, ни от компании Baykar не было.

По официальной версии, запорожский завод бездействовал как минимум с мая, когда по нему был нанесен российский удар. Однако уже в августе российская военная разведка выяснила, что "Мотор Сич" работает: в цехах ремонтируют военные вертолеты Ми-24. Завод снова разбомбили.

Минобороны в сентябре представило секретные документы, свидетельствующие о том, что ВСУ хотели приспособить Bayraktar Akinci для "распыления аэрозолей", Учитывая, что это ударный беспилотник большого радиуса действия, речь могла идти только о боевом применении аэрозолей - то есть о химическом оружии.

Киев официально объявил, что турецкие дроны для украинского биологического оружия никогда не рассматривались.

Турецкая "помощь" Киеву - кассетные боеприпасы, "умные" бомбы и гаубицы

Турция - один из главных спонсоров киевского режима в Азии. Основная часть военной техники ВСУ была поставлена, естественно, западными странами. А из Азии, кроме Турции, оружие Украине поставляли также Тайвань и Южная Корея, подсчитал проект Ukraine Support Tracker.

Турки принялись отправлять оружие режиму Зеленского в марте, когда фирма Эрдоганов Baykar пообещала отправить 24 Mini-Bayraktar и больше 30 Bayraktar TB2. Причем турки продавали свои беспилотники в половину стоимости от реальной цены.

К тому времени на вооружении украинской армии были турецкие корветы класса Ada, а украинские вертолеты Ми-8 были модернизированы Турцией под ракеты Cirit and UMTAS.

Турки отправили ВСУ 200 бронированных автомобилей BMC Kirpi и более 20 Otokar Cobra II и неизвестное число РСЗО TRLG-230.

Эрдоган предоставил ВСУ управляемые бомбы MAM-L и MAM-C. Кроме того, как писал Foreign Policy, еще в ноябре прошлого года Турция должна была поставить украинцам кассетные боеприпасы. Получены они Киевом или нет - неизвестно.

Также ВСУ должны получить от Анкары 155-мм самоходные гаубицы Fırtına.

Причем ЦИПСО беззастенчиво использовали Турцию для своих игр. Еще в ноябре Киев заявил, что получил партию турецких малых систем ПВО Sungur IIR. Это утверждение тут же опроверг гендиректор Baykar Халук Байрактар: Sungur IIR только проходят испытания.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691974260


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