Липкие гаденыши. "Партия договорняка" ломится в ворота Кремля, - А.Бунич

07:48 14.08.2023

Москве надо чаще стучать кулаком, отстаивать свою позицию и давить "пятую колонну"

Людмила Николаева



А. Бунич: "Партия договорняка" ломится в ворота Кремля



13.08.23



Россия вышла на первое место в мире по количеству санкций, введенных против нее "цивилизованным" Западом. На конец июля текущего года их было, по подсчетам экспертов, 13 тысяч 596. Ни одна другая страна мира, включая Иран, 43 года живущий под спудом запретов, не знала подобного.



Первенство, конечно, сомнительное и, безусловно, нелегкое. Учитывая, что ограничения коснулись таких важных для любого государства сфер деятельности, как оборонный комплекс, банковский и сырьевой сектора, энергетика. Не затронули рестрикции разве что те, в которых доля участия Запада наименьшая.



Чтобы РФ не предпринимала в последние годы - в бизнесе ли, политике, международных отношениях - все препарировалось и извращалось мировым полицейским. Чем больше Москва старалась угодить требованиям ЕС (читай США), не желая ссорится и тем самым усугублять и без того напряженную геополитическую ситуацию на континенте, тем хуже к ней относились. Оно и понятно: не для того санкции вводились, чтобы замириться с нами. Задача изначально была на удушение государства Российского.



Можно только догадываться, какие еще мыслимые и немыслимые запреты ввели бы янки со своими сателлитами по отношению к нашей стране в целом, ее руководства и граждан в частности. Если бы не зерновая сделка. Точнее, то, что должно было ею стать, а на практике вылилось в теракты опять же против России.



Напомним. Летом прошлого года РФ при посредничестве Турции и ООН заключила с Украиной договор по экспорту украинского зерна по Черному морю, а также российской пшеницы и удобрений по различным коридорам. Но российская часть соглашения не выполнялась, оговоренные гарантии не работали. Мало того, под прикрытием "продуктовой сделки" порты и зернохранилища незалежной использовались бандой Зеленского в военных целях.



Почти год ждал Кремль, когда же его условия начнут выполняться. При том, что свои обязательства исполнял безукоризненно. И вот "терпелка", наконец, лопнула: с 18 июля лавочка с односторонним, да еще и откровенно вражеским движением закрылась.



Тут самое интересное и началось!



Запад засуетился, запричитал. И едва ли не громче всех - самозваный "гегемон". И двух суток не прошло после заявления российского лидера Владимира Путина о выходе из зерновой, как Белый дом рассыпался в обещаниях выполнить все условия РФ. Чудеса, да и только!



Обещаний за минувшее с тех пор недолгое время набралось уже с вагон и маленькую тележку. Очередное прозвучало на уходящей неделе из уст госсекретаря США Энтони Блинкена. Без слез слушать и читать невозможно. Начал с того, что похвалил себя: "Были конкретные указания РФ на потенциальные проблемы. Я лично занимался данными вопросами. Писал письма в наши банки, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и что нечего бояться санкций". Самопиаром и закончил: "Я сделал все, чтобы решить все проблемы. Теперь слово за Москвой".



Москва ответила: продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции. Она в том, что киевский режим должен прекратить боевые действия и террористические атаки. А его западные спонсоры - накачивание ВСУ вооружениями.



Но мы сейчас не об этом. А об уступках, пойти на которые с готовностью заявил Вашингтон, едва Москва стукнула кулаком по столу. Подтвердив тем самым давнюю догадку мыслящих людей о том, что на всякую силу всегда найдется другая сила и, если чего янки и боятся (а вместе с ними европейские союзники), так это именно сильных - лидеров, армий, государств.



Кремлевский кулак в ответ на обман с зерновой (она же продовольственная) сделкой оказался куда более весомым аргументом для янки, чем увещевания и предупреждения (сколько их было за минувший год!..).



- Давно пора было понять, что чем жестче будет наша позиция в тех или иных международных делах и вопросах, тем больше выгоды мы получим, - считает эксперт Андрей Бунич, экономист, кандидат наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России. - Потому что Запад, прежде всего, США, если и делают кому-то какие-то уступки, то исключительно в свою пользу.



Много десятков лет проводят эту линию. Все разговоры о том, что надо, мол, уметь убеждать, тогда проблем с уступками не будет, несостоятельны. И устные договоренности с ними не работают. Поэтому, если нам требуется добиться уступок от них, то действовать надо однозначно жестко. И думать о своих интересах, а не о том, что там, за бугром, о нас подумают, скажут, напишут. Как это произошло с зерновой сделкой.



Лично я изначально был уверен в том, что стоит нам, извините, "послать" янки подальше, они возможно поорут, может быть, пригрозят очередными санкциями, не более того. Так и случилось



Крыть-то им по этой сомнительной сделке нечем. Ведь чем пугали мир? Тем, что цены на пшеницу резко взлетят, начнется массовый голод, и так далее. А цены, наоборот, падают. Значит, зерна достаточно. И, получается, что украинских его запасов, в сущности, никому не нужно. Во всяком случае, биться за их транспортировку в другие страны нет смысла. Американцы особо и не бьются.



"СП": Жаль. В противном случае у нас был бы шанс получить больше преференций. По отмене части санкций, например. А также ремонту стратегического для нашей страны аммиакопровода Тольятти - Одесса, намерено поврежденного бандой Зеленского. Да и информацию о расследовании теракта на "Северных потоках", которую Запад тщательно скрывает от Москвы, пора бы получить в полном объеме…



- Москве надо быть смелее. И научиться торговаться. Ведь экономика в современном мире неразрывна от политики. И наоборот. Сколько ты дал, столько и тебе должны. По принципу, сформулированному еще советскими классиками: утром деньги - вечером стулья. Никак иначе.



"СП": Что или кто этому мешает?



- Отечественная "пятая колонна". То есть, та российская верхушка, которая живет за счет своих западных связей, и которой категорически невыгодны перемены в нашем обществе. Хотя они давно назрели и для их реализации, для выхода из текущей непростой экономической ситуации с "плюсом", есть сейчас все предпосылки.



А те, из верхушки, в нормальной для нас жизни существовать не могут. Они привыкли вредить стране, проводя свою независимую политику. Самое неприятное - это то, что они объединены, несмотря на разность личных интересов. И активно помогают Западу навязывать нам невыгодные условия. Тем, собственно, и кормятся. В другой ипостаси они "на том берегу" никому не нужны.



"СП": Получается, открыли против своей страны второй фронт?



- Уже с началом СВО было понятно, что конфликт между группами влияния неизбежен. В настоящий момент борьба внутренняя даже серьезней, чем на передовой. Не там, а здесь, в Москве, все решится. Либо оппозиция навяжет нам свои правила. Либо их всех, наконец, вычистят. Столкновение неизбежно.