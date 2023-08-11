Писателю-патриоту Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

10:18 14.08.2023

Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии после назначения в "Оплот".



Сопредседателю партии "Справедливая Россия - За Правду" Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе, сообщила его пресс-служба.



Ранее Прилепин заявил, что получил должность заместителя командира нового полка на базе батальона Росгвардии "Оплот". Он также сообщил, что созданный им с полковником Сергеем Завдовеевым батальон получил тяжелое вооружение.



"Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы - и мы принимаем их. Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением … Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству", - приводит слова Прилепина его пресс-служба.