Кыргызский дуумвир Ташиев пригрозил министру Текебаеву увольнением, если срочно не достроит дорогу Ош-Баткен

11:22 14.08.2023

Turmush: Камчыбек Ташиев пригрозил министру Текебаеву увольнением, если не достроят дорогу. Что уже сделали?



Turmush - В Ноокатском районе Ошской области продолжаются работы по реабилитации участка автомобильной дороги Ош-Баткен-Раззаков.



Корреспондент Turmush проехал по участку дороги от Зулпуевского айыльного аймака до центра города Ноокат. На некоторых участках проводятся земляные работы, на некоторых участках уложен асфальт.



Новый асфальт появился от села Жатан до въезда в Зулпуевский айыльный аймак. На участке от села Жатан до села Уч-Бай ведутся земляные работы и выравнивание. Далее новый асфальт уложен от села Уч-Бай до местности Барын.



От участка Барын до города Ноокат старый асфальт.



На заседании Кабинета министров по итогам первого полугодия 2023 года Камчыбек Ташиев напомнил министру Текебаеву о дороге в Ноокатском районе Ошской области, работы по которой должны завершиться к 1 сентябрю 2023 года.



"Если она не будет завершена до 1 сентября, то заявление напишете 1 сентября. У вас остался 1 месяц и 12 дней. И вы знаете об этом, да? Мы с вами говорили на этот счет", - сказал Ташиев, обратившись к министру транспорта Текебаеву.



Речь идет о реабилитации участка дороги с 28 по 75 км в Ноокатском районе. В марте 2023 года Министерство транспорта и коммуникаций сообщало, что дан старт капитальному ремонту участков (28 км-35 км, 41 км-47 км) автодороги Ош - Баткен - Раззаков.



Силами ДЭП №37 ГП "Кыргызавтожол" была начата экскавация в отвал непригодных грунтов с земельного полотна существующей дороги с 33+800 км по 34+000 км (с левой стороны) по реабилитации автодороги.



Водители транспортных средств и местные жители жаловались, что работы ведутся медленно. Вопрос поднимался и пользователями социальных сетей. В частности, они писали, что якобы для отвода глаз глину перевозят с одного места на другое.



Вечером 7 июня 2023 года заместитель председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что президент Садыр Жапаров поручил ему взять под личный контроль строительство дороги в Ноокатском районе.



Глава ГКНБ Ташиев проинформировал, что работы на дороге протяженностью около 15 км должны завершиться до 1 сентября 2023 года.



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В Министерстве транспорта и коммуникаций информацию о реабилитации автодороги в Ноокатском районе последний раз предоставляли 23 июля 2023 года.



По данным ведомства, для государственного предприятия "Кыргызавтожол" закуплено 265 единиц новой техники.



Участок 0-75 км автодороги Ош-Баткен-Раззаков находится на территории Ошской области. Из них 0-6 км проходят через город Ош, 6-11 км - по Кара-Суйскому району, 11-75 км - по Ноокатскому району.



В основном 0-30 км автодороги обслуживает Дорожно-эксплуатационное предприятие №21, 30-75 км - ипподром - предприятие №37.



в настоящее время работы по восстановлению 27,9–34,4 км и 40,35–46,910 км автодороги Ош-Баткен-Раззаков (Ноокатский район) выполняются государственным предприятием "Кыргызавтожол" за счет средств республиканского бюджета.



Дорожно-эксплуатационное предприятие №2 при госпредприятии обслуживает автодорогу с 27+960 – 34+400 и 40+350 – 46+910 км.