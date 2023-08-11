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Талибы* платят по долгам. Афганистан рассчитался с соседями за электричество
11:26 14.08.2023

Афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) погасила задолженность перед Таджикистаном, сообщили в "Барки Точик". В прошлом году Кабул задолжал Душанбе $28 млн. Долг появился из-за проблем перевода денежных средств с афганских счетов.

После прихода к власти талибов* Афганистан расплатился за электричество, поставленное в страну Узбекистаном в 2021 г. Также он постепенно возвращал долги Таджикистану: к февралю 2022 г. страна выплатила $6 млн из $33 млн.

Тем не менее за 2022 г. Кабул снова накопил более $100 млн общего долга перед Душанбе и Ташкентом.

Около $70 млн были выплачены Узбекистану к августу 2022 г. На этом фоне Таджикистан пошел навстречу Афганистану и заключил новое соглашение о поставках энергии на 2023 г.

Представители DABS заявляли в середине 2022 г., что они попросили Миссию ООН по содействию Афганистану (UNAMA) предоставить $90 млн для выплаты долга.

В августе они сообщили, что собрали за прошедший год 24,8 млрд афгани (около $283 млн). В качестве одного из источников средств они называли политиков и приближенных старого правительства.

* – организация, деятельность которой запрещена в России

Источник - ia-centr.ru
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