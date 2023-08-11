В РФ расследует дело о российских секс-рабынях в Бахрейне

11:28 14.08.2023 Интим-слуги: СК расследует дело о российских секс-рабынях в Бахрейне

Сутенеры обещали обманутым девушкам заработок до $1 тыс. в день



Елена Балаян

Иван Литомин



Нескольких гражданок России обвиняют в торговле людьми и продаже их в сексуальное рабство, сообщил "Известиям" источник в правоохранительных органах. Несовершеннолетних девушек от 13 до 17 лет заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта, били и накачивали наркотиками. Как минимум одна из них умерла. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, обвиняемые арестованы, им грозят длительные сроки заключения. О том, как сегодня на улицах столицы королевства идет торговля живым товаром и кого заманивают на неблагородную "работу", в материале "Известий".



От 17 и младше



Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвиняют в торговле людьми в составе организованной группы. Екатерина Романова, Раяна Рахаева, Амалия Леманн, Олеся Шампарова, Шариска Хачетлова и Марита Балкизова, по версии следствия, перевозили граждан России на территорию Королевства Бахрейн для занятия проституцией, рассказал источник "Известий" в спецслужбах.



ОПГ имела ярко выраженную структуру, роли участников были четко распределены, отметил источник. Одни подбирали девушек в России и продавали членам преступной группировки по цене от $7 тыс. до $14 тыс. Другие курировали их на месте - в Бахрейне.



Согласно материалам дела, руководила группировкой жительница Нальчика Екатерина Романова, известная в Бахрейне как Тая. Она была организатором международного канала перевозки россиянок и главным бенефициаром криминального бизнеса, утверждают правоохранители.



История напоминает российский сериал "Обычная женщина" с Анной Михалковой. В отличие от ее героини, Романова увлекалась ролью сутенерши с особой жестокостью. Девушек из кавказской глубинки, преимущественно из неблагополучных семей, заманивали высокими гонорарами, а затем отбирали паспорта, месяцами не выпускали на улицу, били, накачивали наркотиками. Так продолжалось годами, рассказал источник.



Он утверждает, что девушки оказывали интимные услуги сирийцам и арабам - выходцам из Саудовской Аравии, а также рядовым и офицерам 5-го флота ВМС США, чья военная база расположена в Бахрейне. Большую часть секс-рабынь сутенерши набирали в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Дагестане.



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Правой рукой Романовой была Раяна Рахаева (в Бахрейне - Ира). Через коррупционные связи в УВМ МВД по Кабардино-Балкарии она всего за два-три дня оформляла девушкам загранпаспорта, считают следователи. Помощница контролировала доходы девушек, готовила еду, снабжала наркотиками и таблетками для прерывания беременности.



- Деньги, заработанные потерпевшими, Рахаева переводила Романовой через Western Union. В целях конспирации финансы каждый раз отправлялись на установочные данные разных лиц, - сообщил источник "Известий".



Среди пострадавших много несовершеннолетних - от 13 до 17 лет, уточнил он.



- В 2013 году одна из девушек - Диана родом из Чегема - попыталась сбежать из гостиницы, в которой держали заложниц. Ее поймали и жестоко избили, впоследствии она скончалась. Тело вывезли из отеля и захоронили прямо в пустыне, - утверждает собеседник редакции.



По его словам, девушек заставляли делать аборты на чудовищно поздних сроках. В итоге некоторые из них рожали мертвых младенцев. Их тела заворачивали в пакет и выбрасывали в мусорный бак, утверждает источник. В это время Романова покупала себе квартиры и виллы. Оформляла их на близких родственников.



В феврале этого года СК по Кабардино-Балкарии возбудил в отношении Романовой и пятерых ее подельниц уголовное дело. Их обвиняют в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия (ч. 2 ст. 241 и ч. 3 ст. 240 УК РФ) и торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



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"Говорят, кто-то сбежал и пожаловался в полицию"



Торговля людьми в Бахрейне идет до сих пор, убедился корреспондент "Известий", под видом туриста побывавший в столице королевства Манаме.



В час ночи в районе Джуфэр жизнь только начинается. Людей на улице больше, чем днем, повсюду светящиеся вывески. Некоторые салоны открыто пишут: "Man Massage". Везде стоят румбои - зазывалы, которые предлагают услуги. Час - 60 динаров. Это почти 15 тыс. рублей. Ночь - 300 динаров (80 тыс.).



Корреспонденту "Известий" румбой намеренно показывал девушек из Таиланда, Вьетнама, Узбекистана, но после уговоров нарушил правило и предложил русскую. Попросил 500 динаров и еще 300 за номер в гостинице. В сумме это почти 200 тыс. рублей.



Девушку вывели показать на 10 секунд. Кареглазая брюнетка выдавила из себя улыбку и в сопровождении двоих охранников скрылась за дверью. Вежливый отказ: "Спасибо, не надо".



Затем корреспондент направился к гостинице, где работали освобожденные теперь девушки. Узкая улочка. Огромная вывеска Beach Plaza. Окна занавешены, свет нигде не горит. Тут же появился очередной румбой.



- Beach Plaza не работает. У них там какие-то проблемы. Говорят, кто-то сбежал и пожаловался в полицию. Теперь все закрыто, - сообщил он.



Отделение полиции находится в начале улицы, на которой стоит Beach Plaza. Но действуют полицейские только в исключительных случаях, когда в участок приходит девушка и напрямую заявляет, что ее держат в рабстве. Так удалось сбежать еще одной пострадавшей, с которой мы встретились в России, - Арине (имя изменено). Одна из ее соседок по комнате ночью вылезла в форточку и пошла в полицию.



- На следующий день был рейд. Девочек спрятать не успели. Нас увезли, допросили, проверили на сифилис и ВИЧ. Месяц держали в изоляторе, потом был суд и нас депортировали, - рассказала Арина.



По ее словам, по возвращении домой глава банды пыталась вернуть ее в Бахрейн. Но Арина пошла в Следственный комитет. Преступниц задержали после нескольких обращений сотрудники спецслужб. При обысках у главы банды Романовой нашли заграничные паспорта, наличные в долларах и евро. В 20 км от Нальчика Тая строила виллу, где собиралась принимать клиентов и обкатывать новеньких девушек перед заграничными поездками. Рабыни из Beach Plaza приносили ей около 50 млн рублей в месяц, сообщил источник.



Несмотря на заверения румбоев, что русских девушек в Бахрейне сегодня нет, устроиться туда "на работу" в рамках журналистского эксперимента не составило труда. Куча объявлений в интернете, а в даркнете - прямые телефоны спонсоров. Один из сутенеров по имени Алекс заверил сотрудницу "Известий", что с такой внешностью она будет зарабатывать до $1 тыс. в день. При этом паспорт у нее никто не отнимет.



- Это все ерунда, - отмахнулся он на вопрос о документах.



По его рекомендации пожилая азербайджанка Нира, говорящая по-русски, провела видеособеседование. Журналистка "Известий" сутенерше явно понравилась, и она пообещала завтра же купить билеты в одну из гостиниц Джуфэра.



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Отягчающие обстоятельства



Число россиянок, которые находятся в неволе за рубежом, можно исчислять десятками и сотнями, но точной цифры нет, сказал "Известиям" координатор движения "Альтернатива", занимающегося борьбой с торговлей людьми и их освобождением, Алексей Никитин.



- Одни напрямую едут заниматься проституцией, других заманивают под видом работы домохозяйкой или официанткой, - пояснил эксперт.



Обман вскрывается не сразу: сначала гостью встречает в аэропорту человек и представляется менеджером. Под предлогом оформления регистрации забирает паспорт, потом долго обещает вернуть. В итоге девушки не могут самостоятельно выехать из страны и вынуждены работать, чтобы просто не умереть с голоду. Из-за жесткого миграционного законодательства они нарушают срок своего пребывания, накапливают огромные штрафы и попадают в тюрьму.



- И пока они сидят, штраф продолжает расти. За последних двух россиянок нам пришлось найти и заплатить $2 тыс., чтобы они могли выехать из страны, - привел пример Алексей Никитин.



Были случаи, когда девочки выходили на связь с чужого телефона и сообщали о своем местонахождении в "Альтернативу". Ее сотрудники выезжали в Бахрейн и забирали их домой. При этом привлечь к ответственности рабовладельцев крайне сложно, у них на все есть готовые ответы: про проституцию они "ничего не знали", пояснил координатор.



- Торговля людьми - уголовное преступление, - напомнил юрист Артем Основа. - А в этом деле еще много отягчающих обстоятельств: несовершеннолетние, группа лиц, предварительный сговор.



По словам юриста, работорговцам грозит до 15 лет. И чем больше в деле появится свидетелей и потерпевших, тем лучше для следствия. Источник - Известия

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