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Польша инициировала референдум об иммиграции: украинские беженцы переполнили страну
14:03 14.08.2023

Местные националисты не хотят принимать выходцев с Востока

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий хочет провести референдум по иммиграционному плану Евросоюза. Польских избирателей спросят, хотят ли они принять "тысячи нелегальных иммигрантов" в соответствии с предложенными из Брюсселя новыми правилами.

Местные националисты не хотят принимать выходцев с Востока

Правый националистический премьер-министр Польши заявил, что он проведет референдум по миграционным реформам ЕС, на котором избирателей спросят, готовы ли они принять "тысячи нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки".

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Как пишет The Guardian, премьер Матеуш Моравецкий объявил в видеоролике, опубликованном онлайн в воскресенье, что референдум совпадет с парламентскими выборами 15 октября. Миграция и безопасность станут центральными темами выборов, поскольку правящая партия Моравецкого "Право и справедливость" (PiS) стремится сохранить власть.

Кампания PiS по продлению своего восьмилетнего правления стартовала в прошлый четверг, когда министр обороны Мариуш Блащак объявил по общественному радио, что он размещает 10 тысяч военнослужащих "ближе к границе с Беларусью, чтобы напугать агрессора, чтобы он не осмелился напасть на нас".

Это параноидальное заявление было сделано после того, как белорусские военные вертолеты были обвинены Варшавой в нарушении воздушного пространства Польши на прошлой неделе, а бойцы группы "Вагнер" разбили лагерь в Беларуси. Варшава истолковала эти шаги как прямую "провокацию", сославшись на них как на растущее свидетельство "угрозы", которую Минск якобы представляет для Польши и всего Евросоюза.

Ультранационалистическое правительство Моравецкого долгое время возражало против планов ЕС равномерно распределить мигрантов между своими членами, разделив ответственность за людей, въезжающих в блок без разрешения. Сделка была официально одобрена министрами внутренних дел ЕС в июне, несмотря на возражения некоторых членов, включая, в частности, Венгрию и Польшу.

Моравецкий сказал, что на референдуме будет поставлен конкретный вопрос: "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в рамках механизма принудительного переселения, введенного европейской бюрократией?"

Его видео включало сцены уличного насилия в Западной Европе с участием горящих зданий и транспортных средств, что является намеком на недавние беспорядки во Франции. В одной сцене видно, как чернокожий мужчина облизывает большой нож. Фотографии сопровождаются голосом лидера PiS Ярослава Качиньского, который спрашивает: "Вы хотите, чтобы это произошло и в Польше? Вы хотите перестать быть хозяевами своей собственной страны?"

Националистическая партия PiS привлекает все большее внимание к растущему числу мигрантов из Африки и Ближнего Востока, въезжающих в Польшу через Беларусь, которая, как отмечает The Guardian, не является членом ЕС и с которой у Польши общая граница протяженностью 400 км. На данный момент в этом году было совершено около 19 000 попыток пересечения границы, по сравнению с 16 000 за весь 2022 год.

В настоящее время границу охраняют около 2000 польских солдат и 5000 пограничников. Часть границы защищена 186-километровой металлической стеной.

При этом, отмечает The Guardian, Польша предоставила убежище более чем 1 миллиону украинцев, которые в основном белые и христиане. Но в течение многих лет – особенно в разгар кризиса с беженцами в 2015 году – политические лидеры высказывались против приема мусульман и других представителей разных культур, утверждая, что они угрожают культурной самобытности и безопасности страны.

На предстоящем референдуме избирателям также будут заданы другие вопросы по другим темам, в том числе поддерживают ли они повышение пенсионного возраста, который был снижен до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, и приватизацию государственных предприятий. На недавнем политическом митинге в Хелме, недалеко от границы с Украиной, Качиньский заявил, что приватизация лесов под руководством ЕС помешает полякам собирать грибы - популярное национальное развлечение. Разгар сезона сбора грибов совпадает с датой проведения опроса.

Моравецкий пожаловался на увеличение потока мигрантов из РФ и Белоруссии

Качиньский сказал: "У нас есть эта свобода. Мы можем пойти собирать грибы… Это часть нашей свободы, и мы не позволим, чтобы эту свободу у нас украли".

Политологи сравнили антиевропейскую риторику польского лидера с лозунгами "Верните контроль", использовавшимися сторонниками Brexit в Великобритании.

Качиньский также усиливает антинемецкие настроения, которые его партия использовала для укрепления своей базы с момента своего основания в 2001 году, наряду с такими темами, как женоненавистничество, гомофобия, опасения в отношении безопасности и расизм. Он заявил, что Германию следует заставить выплатить Польше 1,3 трлн евро в качестве репараций за военные преступления нацистов во время Второй мировой войны. Берлин отклонил эти требования.

Качиньский сослался на разрушительный опыт Польши в период правления нацистов и советской эпохи в качестве оправдания страхов и требований поляков.

Он сказал на митинге в Хелме: "Знаете ли вы, кто имеет самое большое влияние в Брюсселе? Точно – Германия. И мы оказались бы вынуждены перейти от жизни под одним сапогом с востока к другому сапогу с запада".

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692010980


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