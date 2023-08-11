Туркменистан обеспокоен возможным расширением "газового союза" для поставок газа в Китай

14:19 14.08.2023

В Туркменистане "серьезно обеспокоены" заявлением о возможном расширении "газового союза" России, Узбекистана и Казахстана за счет других стран, заявил замглавы "Туркменгаза" Мырад Арчаев. Любые изменения в объемах и схемах поставок газа в Китай должны быть согласованы со всеми участниками рынка.



Туркменистан выразил обеспокоенность по поводу заявления России о заинтересованности других стран к "газовому альянсу", в который сейчас входят Россия, Казахстан и Узбекистан. Об этом заявил заместитель председателя государственного концерна "Туркменгаз" Мырад Арчаев. Его слова опубликованы на сайте туркменского МИДа.



Речь идет о заявлении директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, которое он сделал в интервью "РИА Новости" 11 августа. Дипломат допустил "расширение трехстороннего взаимодействия в газовой сфере", поскольку к нему есть интерес со стороны других стран. Биричевский заявил, что Россия открыта к такому сотрудничеству, которое "должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников".



Замглавы "Туркменгаза" Арчаев указал, что здесь затрагиваются интересы Туркменистана.



"О каких „возможностях расширения" идет речь, какие „другие государства" проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за „трехсторонним взаимодействием" в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана", - сказал он.



Арчаев напомнил, что Туркменистан, Казахстан, Узбекистан взаимодействуют в вопросах поставок газа из Центральной Азии в Китай. Туркменский газ транспортируется через три ветки газопровода "Туркменистан - Китай". Его построили исключительно компании двух стран - "Туркменгаз" и CNPC, сказал он. Ашхабад является крупнейшим поставщиком газа по трубопроводу - 40 млрд из 55 млрд кубометров, остальные объемы обеспечиваются Ташкентом и Астаной.



"Источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода „Туркменистан - Китай" не входят", - подчеркнул Арчаев.



Туркменистан неукоснительно придерживается взятых на себя обязательств перед китайскими, узбекскими и казахстанскими партнерами. И законно рассчитывает на взаимность, заявил замглавы "Туркменгаза".



Он добавил, что любые изменения в объемах и схемах поставок газа с использованием имеющей инфраструктуры должны быть согласованы со всеми участниками этого рынка "без исключения". Между тем, с Туркменистаном никаких переговоров не проводилось.



"Такой подход для туркменской стороны непонятен и неприемлем, и рассматривается нашей страной как не соответствующий нормам международного права и практике работы в газовой сфере. В этом контексте в Туркменистане вызывают серьезную обеспокоенность заявления официальных представителей, так или иначе затрагивающие международные обязательства нашей страны, и могущие посеять неясность и спекуляции относительно их выполнения другими участниками", - сказал Арчаев.



По данным британской нефтегазовой BP, Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам газа (7,2% от мирового уровня в конце 2020-го). Первое место - у России (19,9%), второе - у Ирана (17,1%), третье - у Катара (13,1%).



Агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института энергетики писало, что основной покупатель туркменского газа - Китай, на втором месте - Россия.



По итогам первого полугодия 2023 года Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Китай после Туркменистана. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные таможни КНР, Россия продала газа на 3,4 млрд долларов, а Туркменистан - более чем на 5 млрд долларов. Узбекистан за этот период экспортировала в Китай газ на 203,9 млн долларов.



"Газовый союз"

В конце ноября 2022 года стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз". Российская сторона заявила, что предложение не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия, а речь идет о координации коммерческих интересов.



Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в декабре, на фоне энергокризиса в Узбекистане, сообщил, что власти ведут переговоры об импорте газа у соседей - в рамках коммерческого контракта, а не через "какой-то альянс или союз".



Минэнерго Узбекистана сообщило, что контракт по газу с "Газпромом" заключен на два года, объем поставок составит 9 млн кубометров в сутки, годовой объем - почти 2,8 млрд кубометров.



"Учитывая, что раньше природный газ поставлялся в Россию транзитом через Казахстан по магистральному газопроводу „Средняя Азия - Центр" и теперь газ будет поставляться в реверсном режиме (в обратную сторону) в Узбекистан, а также необходимость строительства новых газоизмерительных станций на территории Узбекистана, „дорожной картой" запланировано завершение намеченных мероприятий до сентября", - отмечали в ведомстве.