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Президент Мирзиеев напомнил чиновникам о скорой зиме. Она - близко!
15:51 14.08.2023

Президент Узбекистана на совещании в Бухаре подверг критике высокие потери энергоресурсов и слабую подготовку к осенне-зимнему сезону. Он поручил руководителям перейти на чрезвычайный режим работы для обеспечения стабильной работы энергосистемы в холодное время.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании в Бухаре в пятницу затронул вопросы высоких потерь энергоресурсов, их экономии и подготовке к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Глава государства заявил, что в сфере потребления энергоресурсов в стране до сих пор не обеспечен полный контроль.

За первые семь месяцев года было выявлено незаконное использование 160 миллионов киловатт-часов электроэнергии и 290 миллионов кубометров газа, что принесло ущерб отраслевым предприятиям на 355 млрд сумов.

"Генеральной прокуратуре и Энергоинспекции даны большие полномочия и ресурсы, но они борются не с предупреждением потерь, а с последствиями", - цитирует президента его пресс-секретарь.

Шавкат Мирзиеев предупредил, что если в районах продолжится хищения энергоресурсов и рост нереальной задолженности, то ответственность будут нести вместе с руководителями предприятий снабжения электричеством и газом хокимы районов, а также прокуроры, начальники органов внутренних дел и подразделений Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры.

"Подчеркиваю еще раз. Через один-два месяцев наступит осенне-зимний сезон. Подготовку к тому. чтобы провести его бесперебойно, обеспечить стабильную работу энергосистемы, гарантированно поставлять энергоресурсы населению и отраслям экономики, начинать надо уже сейчас", - заявил президент.

До 1 августа поручалось завершить работы по ремонту электросетей и трансформаторов, однако в регионах до сих пор не завершен ремонт 1100 км сетей и 402 трансформатора, отметил он.

Экономия энергоресурсов
тэк, шавкат мирзиеев, энергоресурсы

Президент отметил, что для полного покрытия дефицита электроэнергии в апреле во всех районах и городах были проведены изучения. На их основе были приняты программы по экономии 4,5 миллиарда кубометров газа и 7,5 миллиарда киловатт-часов энергии в разрезе каждого района.

Однако исполнение программ во многих регионах и отраслях заброшено, их руководители ждут, пока их об этом спросят, заявил Шавкат Мирзиеев.

В Ташкентской области потреблено газа на 40 миллионов кубометров больше запланированного, в Ташкенте - на 19 миллионов, в Самаркандской области - на 13 миллионов, в Хорезмской - на 3,5 миллиона больше.

По электроэнергии план экономии не выполнили Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Сырдарьинская, Ташкентская области, Фергана и город Ташкент, сообщил глава государства.

Возобновляемые источники
Президент заявил, что в начале года была принята большая программа по внедрению возобновляемых источников энергии.

За прошедшее время было внедрено объектов ВИЭ на 430 мегаватт, которые способны производить 1,2 миллиарда киловатт-часов энергии в год, что равняется 60% годового потребления объектов социальной сферы.

В социальной сфере, на объектах предпринимательства и в домохозяйствах установлены солнечные панели мощностью 250 мегаватт.

В Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ферганской областях работы были организованы правильно, годовой план по установке солнечных панелей на социальных объектах выполнен, отметил Шавкат Мирзиеев.

План по установке панелей на соцобъектах и в домохозяйствах в Уртачирчикском районе выполнен на 5%, Букинском - 10%, Бозатауском и Пскентском - 15%, Нуратинском и Янгихаетском (Ташкент) - на 20%, сказал он.

"Чрезвычайный режим"
тэк, шавкат мирзиеев, энергоресурсы

Глава государства озвучил ряд поручений руководителям топливно-энергетического комплекса и хокимам областей.

Во втором полугодии должно быть произведено 30 миллиардов кубометров газа и 41 миллиард киловатт-часов электроэнергии, запасы газа в подземных хранилищах должны быть доведены минимум до 3,5 миллиарда кубометров, заявил он.

Ремонтные работы по указанным выше 1100 км электросетей и 402 трансформаторам должны быть завершены до 1 октября, сказал президент.

До конца года поручено произвести 400 тысяч тонн бензина и импортировано 120 тысяч тонн.

В регионы для населения должно быть доставлено дополнительно 35 тысяч баллонов в газом, а в осенне-зимний сезон населению и социальным объектам - 335 тысяч тонн сжиженного газа бесперебойно.

"С сегодняшнего дня ответственные руководители должны перейти на работу в чрезвычайном режиме для обеспечения стабильной работы энергосистемы в осенне-зимний период", - цитирует президента Шерзод Асадов.

Руководству энергокомплекса и областным хокимам поручено до конца года обеспечить экономию 3,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии и 2,4 миллиарда кубометров газа.

Шавкат Мирзиеев также отметил необходимость установки на объектах социальной сферы, предпринимательства и в государственных органах солнечных панелей еще на 250 тысяч мегаватт.

Источник - gazeta.uz
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