Турки начали выращивать в Казахстане... бананы

16:23 14.08.2023

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan начала выращивать бананы в Туркестанской области Казахстана. Это первое в стране производство бананов в промышленных масштабах. Об этом пишет Коммерсант.



По данным местного Министерства сельского хозяйства, GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Это специально выведенный сорт банана, "адаптированный под климатические условия Казахстана", уточнили в ведомстве.



В ближайшее время планируется расширить теплицу еще на 5 га, что позволит производить порядка 1 тыс. т бананов в год. Первый урожай планируется собрать через шесть-восемь месяцев. В теплицах также будут выращивать томаты и клубнику.



Стоимость проекта на первом этапе составляет $4 млн. Турецкая компания при строительстве использовала высокопрочные конструкции, также теплицы оборудованы климат-контролем и системой адаптивного питания, что помогает "раскрыть генетический потенциал растений даже при неблагоприятных погодных условиях".

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