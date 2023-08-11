Казахстан и Россия утвердили проекты итоговых документов по демаркации границы

16:27 14.08.2023

Казахстан и Россия утвердили проекты итоговых документов по демаркации границы, сообщает сегодня, 14 августа, пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.



Согласно данным МИД, утверждение состоялось на 131-м заседании Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии.



Сообщается, что стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки казахстанско-российской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках.



Следующее заседание комиссии состоится в сентябре 2023 года в Казахстане.