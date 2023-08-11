|КиргизМЧС прекратило поиск рос-укро-альпинистов, тащивших флаг Украины на Пик Победы
17:08 14.08.2023
Трагедия на пике Победы: МЧС прекратил поиски альпинистов из России и Литвы
"Сводка" (АКИpress) – МЧС Кыргызстана прекратил поиски альпинистов на пике Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Трое из пропавших альпинистов – Дмитрий Павленко, Светлана Павленко (Великанова), Николай Долгов являются гражданами России, а четвертый Артемас Курановас – гражданин Литвы. Последний раз туристическая группа выходила на связь 19 июля с высоты около 6900 метров.
Министерство сообщает, что были созданы 3 мобильные поисково-спасательные группы, в которых задействован 21 человек. Также привлечен вертолет Минобороны для доставки спасательных групп и проведения облета предполагаемого места падения группы с проведением фото- и видеосъемки при учете климатических условий.
"На высоте 4100 метров спасатели временно разместились на базе "Южный Энильчек". После проведения двух дней акклиматизации организма они поднялись на высоту более 6000 метров с целью продолжения поиска пропавших альпинистов", - говорится в сообщении.
Погодные условия и опасность схода снежных лавин стали угрозой для жизни спасателей. "8 августа было принято решение вернуться в базовый лагерь и далее в места постоянной дислокации", - сообщает МЧС.
Друзья и знакомые альпинистов в соцсетях писали, что они могли сорваться при спуске с вершины.
Группа штурмовала пик Победы не по классическому маршруту, а по технически более сложному - маршруту Абалакова. Предварительные данные с трекеров, которые были у группы, показывают, что альпинисты поднялись до отметки 7300 м (высота пика Победы - 7439 м над уровнем моря), после чего они начали спуск. Через некоторое время трекер показал резкий спуск до 6579 м, что может говорить о срыве или лавине. С этого момента альпинисты перестали выходить на связь.
Облет с вертолета результатов не дал.
Трое альпинистов - из России, один из Латвии. Двое из них гиды - супружеская пара Дмитрий и Светлана Павленко, которые несколько лет назад познакомились в Кыргызстане и остались здесь жить.
Дмитрий и Светлана Павленко известны тем, что в мае 2022 года установили флаг Украины на пике Путина в горах Чуйской области.
Дмитрию было 54 года. Он опытный альпинист, двукратный обладатель "Золотого ледоруба" (высшая международная награда, присуждается за выдающиеся восхождения), имеет звание "Снежного барса". Победитель и призер чемпионатов России по альпинизму. Имел успешные восхождения на пики Победы и Хан-Тенгри.