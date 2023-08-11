КиргизМЧС прекратило поиск рос-укро-альпинистов, тащивших флаг Украины на Пик Победы

17:08 14.08.2023

Трагедия на пике Победы: МЧС прекратил поиски альпинистов из России и Литвы



"Сводка" (АКИpress) – МЧС Кыргызстана прекратил поиски альпинистов на пике Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Трое из пропавших альпинистов – Дмитрий Павленко, Светлана Павленко (Великанова), Николай Долгов являются гражданами России, а четвертый Артемас Курановас – гражданин Литвы. Последний раз туристическая группа выходила на связь 19 июля с высоты около 6900 метров.



