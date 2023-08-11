|Бишкек. "Манас айылы" снесли. Целыми остались башня и входная группа
18:59 14.08.2023
Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
"Манас айылы" снесли. Целыми остались башня и входная группа
В Бишкеке снесли историко-этнографический комплекс "Манас айылы". Сохранились только башня и входная группа. Об этом в соцсетях сообщил художник Антон Карманов.
Отметим, ранее члены Союза архитекторов КР обращались к председателю кабмина Акылбеку Жапарову относительно группы комплекса "Ворота Кырк-Чоро и башни "Тавро Манаса". Они выражали свою обеспокоенность предстоящим сносом объектов комплекса и просили содействовать остановке демонтажных работ и сохранению целостности этих объектов "Манас айылы".
В союзе отмечали, что "Манас айылы" имеет большое культурно-политическое значение для современного Кыргызстана, так как является первым построенным такого рода объектом.
Снос объекта "Ворота Кырк-Чоро" и башни "Тавро Манаса" нанесет вред общей архитектурной композиции и приведет к утрате всего объекта как комплекса без этих композиционных элементов.
Антон Карманов
Напомним, комплекс на баланс генеральной дирекции свободной экономической зоны "Бишкек" передали в 1998 году. "Манас айылы" находится в плачевном состоянии много лет.
В 2019-м министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов обещал, что изучит варианты реконструкции в случае передачи "Манас айылы" на баланс министерства. В апреле 2022 года стало известно, что комплекс отреставрируют. Тогда с проектом реконструкции ознакомился президент Садыр Жапаров. Позже в ГУ "Бишкекглавархитектура" показали эскиз проекта.
Напомним, в конце апреля прошлого года при сносе гостиницы "Иссык-Куль" рабочие демонтировали часть ограждения этнокомплекса "Манас айылы", захватив при этом 5 соток его земли. Директор, манасчи Доолот Сыдыков встал на защиту границ комплекса. Он выступил с критикой в адрес администрации президента и окружения Садыра Жапарова. Спустя время манасчи сообщил об увольнении и покинул страну, назвав причиной отъезда давление властей.
Сейчас на месте гостиницы "Иссык-Куль" строится новое здание администрации президента.