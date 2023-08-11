Бишкек. "Манас айылы" снесли. Целыми остались башня и входная группа

18:59 14.08.2023

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



"Манас айылы" снесли. Целыми остались башня и входная группа



В Бишкеке снесли историко-этнографический комплекс "Манас айылы". Сохранились только башня и входная группа. Об этом в соцсетях сообщил художник Антон Карманов.



