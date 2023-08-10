Исламские экстремисты бесчинствуют на границе Танзании и Мозамбика, - Лариса Шашок

21:16 14.08.2023 Терроризм расползается по Восточной Африке



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований НИУ ВШЭ.

10.08.2023

Танзанийские командос проходят перед достопочтенным президентом Джоном Помбе Магуфули.

Посольство Соединенных Штатов в Танзании еще в январе 2023 года опубликовало предупреждение об усилении экстремистской угрозы на территории страны. В качестве возможных целей террористов в заявлении упоминались массовые мероприятия.

Власти Объединенной Республики Танзании опровергли сообщения об угрозе. А представители полиции Танзании заверили общественность в том, что безопасность страны не подвергается сомнению и что все угрозы, которые могли бы стать причиной для беспокойства, находятся под контролем. Министр иностранных дел Танзании Стергомена Такс, в свою очередь, попросил иностранных дипломатов использовать дипломатические каналы связи, как это предусмотрено Венской конвенцией, во избежание напрасного усиления напряженности внутри страны и за ее пределами.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ С РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ



Спустя более чем полгода остается неясным, что именно побудило власти США сделать публичное предупреждение о растущей террористической угрозе в Танзании. Стоит напомнить, что аналогичные заявления были адресованы правительствам Нигерии и Южной Африки в октябре 2022 года и Кении в феврале 2023 года.



Можно предположить, что позиция Соединенных Штатов была связана с тем обстоятельством, что Танзания окружена несколькими восточноафриканскими центрами исламского экстремизма – от восточного Конго на западе до Кабу-Дельгаду (провинция в Мозамбике) на юге. Через территорию Кении Танзания также потенциально связана с террористическими сетями в Сомали.



К тому же ряд признаков указывает на то, что Танзания сталкивается с проблемой внутренней радикализации, особенно в виртуальном пространстве.



В августе 2021 года танзанийский боевик 33-летний Хамза Мохаммед убил трех полицейских и охранника и ранил еще шестерых человек во время перестрелки в столице страны Дар-эс-Саламе. В результате перестрелки боевик был ликвидирован. Власти квалифицировали этот инцидент как теракт.



Хотя Хамза Мохаммед действовал в одиночку, он был, согласно результатам расследования, "вдохновлен" контентом, публикуемым в каналах базирующейся в Сомали группировки "Аш-Шабааб" (запрещена в РФ) и террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ).



Вполне вероятно, что все эти факторы в совокупности и побудили Соединенные Штаты обнародовать предупреждение о растущей террористической угрозе в Танзании.



ВЕРБОВОЧНЫЕ СЕТИ И РАДИКАЛЫ-ПОДСТРЕКАТЕЛИ



Расположенный у побережья Танзании архипелаг Занзибар попал в заголовки газет в сентябре 2022 года. Газеты и электронные СМИ сообщили об исчезновении нескольких мужчин на одном из островов. Считается, что они были радикализированы и завербованы для присоединения к исламистским террористическим группировкам в Конго, Мозамбике и Сомали. Согласно другому источнику, только в период с августа по декабрь 2022 года на острове пропало не менее 20 человек.



Власти Танзании заняли жесткую позицию в отношении подозреваемых в вербовке террористов. Так, 16 декабря 2022 года высший суд страны приговорил шестерых мужчин (в том числе троих членов одной семьи) к 50 годам лишения свободы каждого за преступления, связанные с терроризмом. Обвинение утверждало, что все осужденные были членами более крупной группировки, которая локализовалась в районе Тундуру в рамках заговора с целью ведения джихада под эгидой "Аш-Шабааб".



Примечательно, что название "Аш-Шабааб" используется как для обозначения подразделения "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сомали, так и для связанных с ИГ боевиков в Кабу-Дельгаду. Хотя в решении суда не было указано, какую из этих двух группировок имело в виду обвинение, все указывает на то, что это была группа из Мозамбика.



По версии следствия, обвиняемые "подстрекали других лиц к участию в террористических актах" в мечети в деревне Лукумбуле, расположенной недалеко от границы с Мозамбиком. Кроме того, обвиняемые стремились свергнуть правительство Танзании и установить в стране исламскую форму правления.



Суд получил от офицера полиции информацию о том, что некоторые главари движения были арестованы в Танзании, а другие "решили отправиться в Мозамбик, где они должны были присоединиться к местным боевикам "Аш-Шабааб".



ТАНЗАНИЙСКИЕ БОЕВИКИ В МОЗАМБИКЕ И КОНГО



В судебном деле подчеркивалась причастность танзанийских исламистов к конфликту в северной провинции Мозамбика – Кабу-Дельгаду. О губительной роли исламистов также высказывался президент страны Филипе Жасинту Ньюси, который 2 марта объявил, что главарь боевиков в Кабу-Дельгаду Абу Сурако (предположительно – военный псевдоним Бономада Мачуде Омара) активно пользуется поддержкой иностранных лиц. В частности, президент Ньюси отметил, что правительство Мозамбика располагает именами находящихся в его группировке танзанийцев.



При этом в отчете "Группы аналитической поддержки и наблюдения за санкциями ООН в отношении ИГ и "Аль-Каиды" говорится о заметной роли танзанийцев в ведении подрывной деятельности в Кабу-Дельгаду и за его пределами.



По оценке специалистов ООН, Абу Ясир Хассан (гражданин Танзании, в отношении которого США ввели санкции в 2021 году) остается духовным лидером группировки в Мозамбике. А вышеупомянутый Бономад Мачуде Омар является военным командиром боевиков.



В докладе организации также говорится, что 14 июля 2022 года региональными силами был ликвидирован шейх Ассане в ходе отдельной военной операции на территории провинции Кабу-Дельгаду, в которой принимал участие контингент из миссии Сообщества по вопросам развития стран юга Африки в Мозамбике (SAMIM).



Ассане являлся гражданином Танзании. Он возглавлял тренировочный лагерь экстремистов в лесу Катуба в районе Макомия провинции Кабу-Дельгаду. Кроме того, в отчете отмечается, что опытные иностранные боевики, пополняющие ряды ИГ в Мозамбике, по большей части прибывают из Танзании и Кении и в меньшей степени – из Сомали, Уганды и Конго.



Однако экстремистские группировки в Мозамбике – не единственные формирования, получающие выгоду от постоянного притока танзанийских боевиков. По данным ООН, базирующийся в восточной части Конго "Союзный демократический фронт" (СДФ), который впоследствии трансформировался в "Исламское государство в провинции Центральная Африка", также имеет связи с Танзанией.



Первый теракт, совершенный смертником названной группировки, произошел 7 апреля 2022 года. И как сообщается, взрывное устройство привела в действие гражданка Танзании. Террористка совершила самоподрыв на военной базе Катидо в Гоме (конголезский город на границе с Руандой, центр провинции Северное Киву), убив шестерых человек.



В феврале 2022 года конголезские силы безопасности впервые арестовали подозреваемых танзанийских боевиков в провинции Северное Киву.



ПОГРАНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В МОЗАМБИКЕ



Присутствие граждан Танзании как среди нижних чинов, так и в высшем руководстве "Аш-Шабааб" (или, как ее стали называть с мая 2022 года, "ИГ в провинции Мозамбик"), обострило исторически дружественные отношения между Танзанией и Мозамбиком.



Страны разделены 800-километровой границей. При этом их объединяют прочные исторические, политические и экономические связи. Когда Мозамбик получил независимость и перестал быть колонией Португалии (1975), там разразилась гражданская война между правящей партией, Фронтом освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), поддерживаемого Танзанией, и Мозамбикским движением сопротивления (РЕНАМО), поддерживаемым Родезией и Южной Африкой.



ФРЕЛИМО был создан в Танзании с помощью тогдашнего президента этой страны Джулиуса Ньерере еще в период колониальной зависимости, чтобы бороться с португальским правительством. На территории Танзании находились военные лагеря повстанцев. После окончания войны в Мозамбике две страны продолжали поддерживать хорошие отношения.



Но вернемся в наше время. Угроза, исходящая от танзанийских исламистов, распространилась и на саму территорию страны, когда около 300 боевиков напали на приграничную танзанийскую деревню Китайя в октябре 2020 года. Танзания как страна, которая стремится стать лидером в своем регионе Африки, хочет углубить двустороннее сотрудничество с Мозамбиком. В частности, в сентябре 2022 года страны подписали соглашение об укреплении сотрудничества в области борьбы с терроризмом.



Параллельно с этим Танзания выделила контингент Народных сил обороны (так называются Вооруженные силы страны) для участия в операции сил SAMIM. А также самостоятельно перебросила силы из элитного полевого подразделения полиции в Кабу-Дельгаду.



Зона ответственности Танзании в рамках SAMIM – пограничный район Нангаде. В нем танзанийские силы безопасности воевали против своих соотечественников, присягнувших на верность ИГ в Мозамбике, о чем свидетельствует арест трех танзанийских исламистов в декабре 2022 года. Чтобы укрепить свое присутствие в Нангаде, танзанийско-мозамбикские войска действуют в этом районе с октября 2022 года.



Причина, по которой Танзания развертывает дополнительные силы вне рамок SAMIM, неизвестна. Но стратегия, по всей видимости, состоит в том, чтобы превратить Нангаде в буферную зону, сдерживающую нападения со стороны "Аш-Шабааб".



ЗАЧЕМ ТАНЗАНИИ ПОНАДОБИЛАСЬ БУФЕРНАЯ ЗОНА



Создание территориального буфера против вторжений из Мозамбика имеет свои достоинства, учитывая, что Танзания ранее подверглась трансграничным нападениям.



Помимо атаки на деревню Китайя в октябре 2020 года, в последнее время боевики-исламисты совершили несколько локальных вторжений в район Мтвара, также граничащий с Мозамбиком. В свете нападений "Аш-Шабааб" на объекты энергетической и горнодобывающей промышленности Мозамбика буферная зона поможет защитить ресурсы Танзании. В частности – запасы природного газа, оцениваемые в более чем 55 трлн куб. футов, и соответствующую инфраструктуру на побережье Мтвара, которое находится недалеко от границы с Мозамбиком.



Таким образом, присутствие танзанийских иностранных боевиков за границей, их продолжающаяся вербовка и сумма доказательств из судебных дел последних лет демонстрируют, что, несмотря на попытки государств региона бороться с террористической угрозой, региональные экстремистские сети представляют серьезную проблему для местных властей, национальных правительств и иностранных держав во всей Восточной Африке.



По мере того как важность борьбы с терроризмом для правительства Танзании возрастает и страна начинает играет более активную роль в борьбе с экстремистской угрозой, отдельные лица и формирования, вовлеченные в деятельность террористических группировок внутри страны и за рубежом, будут полностью удерживать фокус танзанийских органов безопасности и разведки в обозримом будущем. Источник - НГ

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