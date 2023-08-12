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|Пожар на Гавайях стал самым смертоносным в новейшей истории США - 93 трупов
21:52 14.08.2023
NBC News
Лесные пожары на Гаваях стали самыми смертоносными в истории США, передает телеканал NBC News со ссылкой на губернатора Гавайев.
Число жертв природных пожаров возросло до 93 человек, сообщили власти округа Мауи
Возгорания на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора".
Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Властям приходится перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуировали сотни местных жителей.
Президент США Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами.